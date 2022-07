Avec ‘Surface’, Gugu Mbatha-Raw entre dans un nouveau territoire

Sophie existe dans “deux réalités”, a déclaré Ari Graynor, qui joue sa meilleure amie, Caroline. “La réalité externe avec laquelle elle interagit et sa réalité interne d’essayer de tout mettre ensemble. Gugu a le don de permettre à ces deux réalités d’être ressenties simultanément avec des couches de sensibilité, de subtilité et de précision.

Mbatha-Raw – qui était productrice associée de la série limitée HBO Max “The Girl Before” – a signé avec “Surface” avant qu’elle ne soit vendue à Apple. West l’a décrite comme “une exécutive dans tous les aspects – casting, commercialisation de la vision de la série, aidant à façonner l’histoire de Sophie”. Elle a ajouté: “La chose que j’admire le plus dans l’approche de Gugu, c’est qu’elle me poussait toujours à devenir plus grande et plus audacieuse, à laisser son personnage être imparfait et désordonné.”

Reese Witherspoon, qui a travaillé avec Mbatha-Raw sur “The Morning Show”, a écrit dans un e-mail qu’elle avait regardé “Surface” pendant deux jours, “s’émerveillant de chaque rebondissement que je n’ai pas vu venir”. Mbatha-Raw, écrit-elle, est « vulnérable, provocante, féroce et déterminée ».