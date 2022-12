Avec Suns Deal, Mat Ishbia est proche de son rêve de basket-ball

Il a fait un don à la campagne primaire d’Alex Lasry, un démocrate, lors de la course au Sénat du Wisconsin de cette année. Lasry est le fils de Marc Lasry, propriétaire des Milwaukee Bucks de la NBA, et est un dirigeant des Bucks. Ishbia a également soutenu les deux républicains lors du second tour du Sénat de 2020 en Géorgie, y compris un titulaire, Kelly Loeffler, qui possédait Atlanta Dream de la WNBA. Loeffler était dans une querelle ouverte avec les joueurs majoritairement noirs de son équipe, qui ont soutenu son adversaire démocrate après avoir dénigré le mouvement Black Lives Matter. Elle a perdu contre cet adversaire, le révérend Raphael Warnock, qui est noir, et elle a ensuite vendu le Dream.

Ishbia a également redonné à son alma mater. L’année dernière, il a promis 32 millions de dollars à l’État du Michigan. Sur “Real Sports”, il a déclaré que 14 millions de dollars supplémentaires iraient vers le salaire de 95 millions de dollars de l’entraîneur de football de l’école, Mel Tucker.

Il y a deux ans, Izzo a connecté Ishbia à Dick Vitale, le diffuseur de basket-ball universitaire, qui collecte également des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique. Vitale a déclaré qu’Ishbia lui avait offert 1 million de dollars lors de leur première conversation, puis lui et son frère, Justin, ont suivi avec d’autres dons à sept chiffres.

“Ça m’a choqué”, a déclaré Vitale. “Vous plaisantez j’espère? C’est si rare. J’aimerais pouvoir amener plus d’artistes et plus d’athlètes, plus de personnes financièrement prospères à me rejoindre dans ma quête. Mais ce n’est pas si facile.

Caucus, chants et hypothèques

De temps en temps, Ishbia amène ses trois enfants, âgés de 8, 9 et 11 ans, au bureau. Ils viendront aux réunions de la haute direction de l’UWM avec des blocs-notes.

“C’est mignon de regarder par-dessus et, vous savez, de regarder quand ils écrivent des choses”, a déclaré Melinda Wilner, directrice de l’exploitation d’UWM depuis 2015.

Le père d’Ishbia siège au conseil d’administration d’UWM et assiste encore à certaines réunions de l’entreprise.

“Il a assurément inculqué une solide éthique de travail à Mat et à son frère”, a déclaré Sarah DeCiantis, directrice du marketing d’UWM.