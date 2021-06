Avec « Summer of Soul », Questlove veut combler un vide culturel

Conçu en 1967 par le promoteur Tony Lawrence comme une série de concerts du dimanche après-midi, le festival a attiré au total plus de 300 000 personnes. Il a attiré le soutien de John V. Lindsay, le maire républicain de New York (dont l’apparition sur scène fait partie du film), ainsi que de nombreux artistes et militants noirs célèbres de l’époque, tels que Mahalia Jackson, Nina Simone, le Le révérend Jesse Jackson et Sly et la pierre de la famille.

Le film acclamé a été compilé à partir de 40 heures de séquences en direct du festival, ainsi que de comptes rendus d’actualités et d’entretiens récents avec des spectateurs et des interprètes, dont Stevie Wonder, Gladys Knight, Mavis Staples et Ray Barretto. Ils ont tous été profondément touchés par un festival qui a eu lieu dans le parc Mount Morris (maintenant Marcus Garvey) du 29 juin au 24 août 1969.

Maintenant en salles et en avant-première sur Hulu vendredi, « Summer of Soul (… Ou, quand la révolution ne pourrait pas être télévisée) » est le premier film d’Ahmir « Questlove » Thompson, le batteur et co-leader des Roots, un -hop et le groupe interne pour « The Tonight Show ».

L’année 1969 a été « pivotante », déclare le révérend Al Sharpton dans « Summer of Soul », un documentaire sur le Harlem Cultural Festival, une extravagance musicale qui s’est déroulée sur six semaines à l’aube du Black Power Movement. « Où le Noir est mort et Black est né », a-t-il déclaré.

Pourtant, des images du festival de Harlem étaient restées non traitées dans le sous-sol du producteur de concerts et vidéaste Hal Tulchin, qui a tenté de susciter l’intérêt du réseau pour un événement qu’il appelait familièrement « Black Woodstock ». Avant la mort de Tulchin en 2017, le producteur Robert Fyvolent l’a contacté et ils ont commencé à raviver l’intérêt pour un documentaire qui sortira à l’occasion du 50e anniversaire du festival en 2019.

Au moment où il a vu les images limitées que Tulchin avait numérisées au fil des ans, son incrédulité s’est transformée en chagrin – réalisant le vide culturel qu’il aurait pu combler si lui et d’autres membres de la génération hip-hop savaient qu’il existait.

Thompson a surmonté son inexpérience avec le médium et l’a simplement abordé comme un conteur, une formidable compétence qui n’est pas une surprise pour les fans de Roots ainsi que pour les lecteurs de ses cinq livres, y compris ses mémoires de 2013, « Mo’ Meta Bleus. (À ce moment-là, Joseph Patel avait également signé en tant que producteur.)

En janvier, le film a remporté les prix du Grand Jury et du Public dans la catégorie non-fiction à Sundance. Mais encore plus important, « Summer of Soul » se sent à l’heure. Non seulement le film nous rappelle la diversité des cultures et des peuples qui prospèrent à Harlem, mais il humanise également le deuil des Noirs face à la violence et à la mort. (Martin Luther King Jr. a été assassiné un an avant le festival.)

Et plutôt que de présenter un mythe d’harmonie interraciale non réalisée, le film célèbre les différences, que ce soit dans les genres musicaux (le festival présentait du jazz latin, du gospel, du rock psychédélique et plus) ou parmi les générations de la foule.

Depuis sa loge désordonnée « Tonight Show » (il l’appelait de manière ludique « la casse ‘Sanford and Son' »), Thompson a expliqué par vidéo comment il s’est immergé dans les images et comment il espère que ces performances inspireront les artistes noirs d’aujourd’hui à être plus radicale et adaptée à notre temps. Ce sont des extraits édités de la conversation.