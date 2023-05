Avec Still, Michael J. Fox a voulu parler concrètement de son parcours avec la maladie de Parkinson

Lorsque Michael J. Fox a été approché par un producteur primé aux Oscars pour faire un film sur son étreinte lente et étouffante par la maladie de Parkinson, la star de cinéma et de télévision à la retraite n’a exigé qu’une seule condition.

Qu’il n’y ait « aucune condition », a déclaré Fox.

Le producteur Davis Guggenheim, qui avait déjà eu un Oscar pour Une vérité qui dérange était prêt à donner à Fox l’approbation d’un producteur pour entrer au cœur de l’histoire d’une brillante carrière décimée par une maladie chronique. Mais Fox n’en voulait pas.

« Il a dit : ‘Eh bien, voici ma façon de travailler, vous obtenez trois objections à trois points majeurs de l’intrigue’, et j’ai dit : ‘Non, ce n’est pas ma pression, c’est la tienne ! ‘ «

Le résultat, un documentaire intitulé ENCORE : Un film de Michael J. Fox, est sorti sur Apple TV+ plus tôt ce mois-ci après avoir été présenté en première canadienne à Hot Docs. Fox s’est assis pour une entrevue avec Harry Forestell de CBC afin de réfléchir à la réalisation du film et de partager son parcours avec la maladie de Parkinson d’une manière aussi publique.

La bande-annonce de STILL : Un film de Michael J. Fox

« Rien de ce que j’ai fait dans ce film, rien de ce que je fais dans ma vie, n’a d’effet. Je suis trop vieux, je suis trop fatigué, je ne peux pas le faire », a déclaré Fox. « Mais si c’est réel, c’est la chose la plus facile à faire. »

L’acteur comique, qui s’est fait connaître pour la première fois dans la sitcom Les liens familiauxpuis est devenu une superstar en tant que Marty McFly dans le Retour vers le futur films, lutte contre la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans.

Garder son diagnostic secret

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative qui affecte le système nerveux. Selon Parkinson Canada, plus de 100 000 Canadiens vivent avec la maladie.

La maladie de Parkinson est une maladie évolutive et il n’existe aucun remède connu, bien que diverses options de traitement puissent aider à soulager les symptômes.

Forestell, qui a également la maladie de Parkinson, a noté que le film évoquait une tendance des jeunes patients atteints de la maladie de Parkinson à cacher leur état aussi longtemps que possible, et Fox a expliqué pourquoi il avait gardé secret son diagnostic de 1991 pendant sept ans.

« J’avais besoin d’apprendre beaucoup de choses, et si je me jetais devant les masses avant de savoir de quoi je parlais, ils allaient former ce récit pour moi », a-t-il déclaré.

« Ils allaient raconter mon histoire pour moi avant que je sache quelle était mon histoire. »

Fox dit que la maladie de Parkinson l'a aidé à « apprendre à bien perdre »: Michael J. Fox dit que la maladie de Parkinson lui a fait « apprendre à bien perdre » L'acteur canado-américain célèbre pour ses rôles dans Retour vers le futur, Family Ties et Teen Wolf discute de l'acceptation de son diagnostic de maladie de Parkinson.

Fox dit qu’il a d’abord utilisé l’alcool comme mécanisme d’adaptation tout en cachant son diagnostic.

« Quand j’ai été diagnostiqué, ça a mal tourné. Il ne s’agissait plus de s’amuser, il s’agissait de sortir de la situation », a-t-il déclaré.

Ce n’est qu’après être devenu sobre, un processus qui, selon lui, était « comme un combat au couteau dans un placard sombre », que Fox a pu voir une image plus grande.

« Au cours de ces sept années, je suis devenu sobre, nous avons eu plus d’enfants, j’ai mieux compris ce à quoi je faisais face. »

Accepter et apprendre à bien perdre

Il dit que l’acceptation a été une grande partie de son parcours.

« Le médecin m’a dit: » Vous ne gagnez pas, vous perdez « », a déclaré Fox.

« J’aime gagner, je n’aime pas perdre mon temps avec des trucs, j’aime aller après, et c’était donc le dilemme auquel j’étais confronté. Si j’ai vraiment appris de cela, c’était d’apprendre à bien perdre. «

En 2000, il a lancé la Fondation Michael J. Fox, qui a recueilli plus de 1,5 milliard de dollars et contribué aux progrès de la recherche sur la maladie de Parkinson et a mis l’accent sur l’intégration des expériences des patients atteints de la maladie de Parkinson lorsqu’il s’agit de diriger les efforts de recherche.

Comment la famille de Michael J. Fox a embrassé « l'acceptation » Suite à la sortie du nouveau documentaire Still: A Michael J. Fox Movie, l'acteur canado-américain décrit comment sa famille a réagi au regard profond sur sa vie.

« Au début quand nous avons commencé [the foundation], les gens disaient : ‘Eh bien, qu’est-ce qu’on fait ?’ Et je dirais « Pureté du motif, pureté du motif » », a déclaré Fox.

« Je ne veux pas être politiquement motivé, je ne veux pas être connecté, je ne veux pas être connecté à l’argent, je ne veux pas de ces conneries ! Je veux m’asseoir et comprendre comment pour résoudre ce problème. »

Toujours a été produit et réalisé par Guggenheim, dont le film de 2006 Une vérité qui dérange a remporté l’Oscar du meilleur documentaire.

Soutien des fans, de la famille

Fox dit qu’il a été frappé par la réception Toujours a reçu.

« Cela me montre simplement comment les gens y réagissent et l’aiment », a-t-il déclaré.

Fox, qui a quatre enfants avec sa femme, Tracy Pollan, a noté que sa famille soutenait également le film.

« Ils l’aiment – ​​et pas tellement, c’est la mauvaise façon de le dire. Un autre grand mot dans notre maison, en plus de la joie, est l’acceptation », a déclaré Fox.

« Et donc on apprend à accepter les choses, donc si c’est ce que je voulais faire, et qu’ils comprenaient pourquoi c’était important pour moi de le faire, ils l’acceptent. »

Fox pense que le fait de partager publiquement son diagnostic de Parkinson a contribué à créer une prise de conscience plus large de la maladie et de ses symptômes. Il espère que cela a permis aux gens d’avoir plus d’empathie pour ceux qui vivent avec la maladie.

« Je vis juste rythme par rythme », a déclaré Fox. « Et plus je peux le rendre facile pour ceux qui m’entourent, mieux c’est. »