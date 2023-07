Avec son vélo le moins cher, le X440, Harley Davidson vise Royal Enfield

Harley Davidson, sans doute le fabricant de motos le plus célèbre au monde, a réalisé – ce qui pourrait bien être – son lancement le plus important de son illustre histoire de 100 ans.

Le constructeur basé à Milwaukee, dans le Wisconsin, qui s’est associé à Hero MotoCorp – le leader indien du marché des deux-roues – a dévoilé lundi le premier produit de sa coentreprise et il se trouve que c’est la Harley Davidson la moins chère jamais fabriquée.

La Harley Davidson X440 est une moto monocylindre de 440 cm3 qui vise à mener le combat directement sur la plate-forme 350 cm3 de Royal Enfield – les plus vendues dans le segment des motos 200 cm3 ci-dessus en Inde.

Et la moto a un prix agressif – à partir de Rs 2,3 lakh – c’est juste quelques milliers de roupies de plus que le modèle haut de gamme du best-seller Royal Enfield Classic 350.

La Harley Davidson X440 a un poids à vide de 190 kg

Il y a un total de trois variantes proposées – la variante de base « Denim » pour Rs 2,29 lakh, la spécification moyenne « Vivid » pour Rs 2,49 lakh et la garniture supérieure « S » pour Rs 2,69 lakh. Tous les prix sont ex-showroom.

La moto porte un design de rue rétro, s’inspirant de la Harley XR1200, contrairement au design de croiseur allongé typique que vous attendez d’une Harley.

Il produit une puissance de 27 PS, un couple de 38 NM à partir de son moteur à 2 soupapes refroidi par huile et dispose d’une boîte de vitesses à six vitesses. La société affirme qu’elle peut livrer 25 kilomètres avec un litre de carburant.

La variante de base est livrée avec des jantes à rayons métalliques, tandis que les variantes les plus chères sont livrées avec des jantes en alliage et des options de couleur bicolore.

Il y a un total de 3 variantes proposées pour la Harley Davidson X440

Contrairement à ses concurrents de Royal Enfield, cette Harley est également équipée d’une suspension avant inversée KYB de 43 mm – une forte demande parmi les passionnés en Inde. Il y a un éclairage LED tout autour – que ce soit le phare, le feu arrière ou les clignotants.

La moto dispose également d’un écran TFT de 3,5 pouces avec des fonctionnalités de connectivité téléphonique et d’un indicateur de plage de carburant extrêmement important.

Lors du lancement, la société a souligné qu’elle avait longuement réfléchi à la façon dont cela sonnerait. Une Harley a généralement un son de pomme de terre, mais celui-ci étant un seul cylindre, devrait être légèrement différent.

Reste maintenant à savoir comment le passionné de deux-roues indien réagit au X440. D’une part, la Royal Enfield a la plus grande valeur de marque dans l’espace indien et a rapidement accru sa présence en Europe et en Amérique du Nord, mais Harley Davidson reste la plus grande marque internationale.

Le X440, bien que légèrement plus coûteux que les offres monocylindres Royal Enfield en Inde, offre beaucoup plus de performances et de fonctionnalités pour justifier son prix. L’acheteur indien sera-t-il d’accord ?