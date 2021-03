Avec son travail en jeu, Nicola Sturgeon de l’Écosse revient sur les critiques

LONDRES – Accusée d’avoir menti, enfreint les règles officielles et conspiré contre son prédécesseur, Alex Salmond, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a riposté avec acharnement mercredi contre des allégations qui ont jeté une ombre sur son avenir et sur les perspectives d’indépendance de l’Écosse. En près de huit heures de témoignages tendus devant le Parlement écossais, Mme Sturgeon a nié avoir comploté contre M. Salmond ou enfreindre les règles ministérielles lors d’une enquête interne bâclée sur des allégations de harcèlement sexuel contre lui. Les opposants avaient demandé la démission de Mme Sturgeon avant même qu’elle ne prenne la parole, mais mercredi, elle a appelé les législateurs à faire confiance à son récit d’une séquence d’événements déconcertante. Et elle a rejeté ce qu’elle a appelé la «suggestion absurde selon laquelle quiconque aurait agi avec malice ou dans le cadre d’un complot contre Alex Salmond». Mme Sturgeon a également lancé l’attaque, critiquant ostensiblement le défaut de son prédécesseur de reconnaître la semaine dernière, dans son témoignage devant le même comité, qu’il s’était comporté de manière inappropriée envers les femmes.

«Je sais d’après ce qu’il m’a dit que son comportement n’était pas toujours approprié et pourtant, sur six heures de témoignage, il n’y a pas eu un seul mot de regret, de réflexion ou même de simple reconnaissance de cela», a-t-elle déclaré. La session de mercredi a été le point culminant d’une querelle extraordinaire entre Mme Sturgeon et M. Salmond, son mentor et prédécesseur direct en tant que premier ministre d’Écosse – une dispute si amère qu’elle pourrait ruiner la carrière de Mme Sturgeon et faire reculer la cause de l’indépendance écossaise à laquelle les deux politiciens. ont consacré leur vie. M. Salmond a repéré le talent de Mme Sturgeon en tant que politicienne étudiante et en a fait sa députée en 2004, poste dans lequel elle a occupé le poste pendant une décennie avant d’occuper le poste de chef de file lorsque son patron a démissionné après que les Écossais aient voté contre l’indépendance lors d’un référendum de 2014.

Mais la rupture entre les deux plus grandes figures de la politique écossaise, avec ses affirmations presque shakespeariennes de conspiration et de trahison, survient au moment où les perspectives d’indépendance écossaise ont recommencé à briller à cause du Brexit, qui est très impopulaire en Écosse.

Le différend tourne autour d’une enquête interne en 2018 sur deux plaintes contre M. Salmond datant de 2013. M. Salmond a fait valoir que le processus d’enquête était défectueux, a poursuivi le gouvernement écossais en justice et a gagné, les contribuables écossais payant ses frais juridiques de plus de 500 000 £. Lorsque la police a par la suite entamé une procédure pénale contre lui, M. Salmond a été acquitté de 13 chefs d’accusation, dont un de tentative de viol. Désormais déterminé à sauver sa réputation, M. Salmond soutient que les proches de Mme Sturgeon avaient conspiré contre lui pour empêcher son retour à la politique après avoir perdu son siège au Parlement britannique en 2017 – et étaient même prêts à le voir emprisonné. La semaine dernière, il a également déclaré que le leadership politique et les institutions de l’Écosse avaient échoué sous son successeur, une revendication qui semblait saper les arguments en faveur de l’indépendance. Mais les allégations selon lesquelles elle a induit en erreur le Parlement écossais sur ce qu’elle savait et quand et sur la manière dont elle a traité les plaintes de harcèlement sexuel sont plus dangereuses pour Mme Sturgeon. Mme Sturgeon fait face à deux enquêtes et, si elle est clairement jugée avoir menti, on s’attend à ce qu’elle démissionne selon les règles ministérielles strictes du pays. Même si elle survit, comme beaucoup le croient, le moment est terrible, avant les élections au Parlement écossais en mai. Dans ce vote, Mme Sturgeon espère des gains pour son parti qu’elle pourra utiliser pour justifier la tenue d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse. Mais au lieu de faire campagne, Mme Sturgeon se battait mercredi pour sauver son emploi avec une performance fluide, bien que sans satisfaire ses critiques. Dans des échanges parfois pointus, Mme Sturgeon a présenté ses actions comme celles d’une politicienne déchirée entre la loyauté personnelle envers son mentor et une détermination plus forte à ne pas tolérer le harcèlement sexuel.