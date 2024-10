Avec Shohei Ohtani pour ses premières World Series, une chance de grandeur sur la « plus grande des scènes »

LOS ANGELES — Shohei Ohtani s’est promené dans le club-house des Dodgers de Los Angeles environ trois heures et demie avant le premier lancer, affichant l’attitude décontractée d’un enfant qu’il avait grandi au Japon. Il sourit. Il a plaisanté avec ses coéquipiers. Il semblait complètement détendu, juste heureux de venir sur le terrain pour jouer au baseball.

Le sixième match de la série de championnats de la Ligue nationale était attendu. La plupart des Dodgers étaient déjà en uniforme. Mais pas de souci pour Ohtani. Le partant des Mets de New York, le gaucher Sean Manaea, l’avait retiré sur des prises à deux reprises et l’avait fait apparaître lors du deuxième match, incitant le manager des Dodgers Dave Roberts à dire : « Je ne l’ai jamais vu aussi mauvais contre qui que ce soit. » Mais l’une des nombreuses forces d’Ohtani est qu’il est totalement sûr de ses capacités et de sa préparation. Toutes les superstars ne sont pas comme ça.

Ohtani, 30 ans, a effacé tout souvenir du match 2 avec sa première présence au bâton du match 6, marquant un plomb 2-2 de Manaea au milieu pour un simple. Il a ajouté un simple RBI contre le releveur des Mets Ryne Stanek au septième pour passer à 18 pour ses 22 derniers avec des coureurs en position de but. Et lorsque la victoire 10-5 des Dodgers fut complète, lui et Roberts se versèrent de la bière sur la tête dans le club-house, célébrant un moment qui élèvera tout le sport. Premier voyage d’Ohtani aux World Series.

Les Dodgers affronteront les Yankees de New York dans une collision de puissance de stars : Ohtani, Mookie Betts et Freddie Freeman d’un côté, Aaron Judge, Juan Soto et Giancarlo Stanton de l’autre. Il est possible qu’Ohtani ne soit pas le meilleur joueur sur le terrain. Il est également possible que la compétition le pousse à atteindre des sommets encore plus élevés.

Ohtani n’est peut-être pas Superman, mais lancez-lui un défi et regardez-le sauter d’un seul coup. En plus de Manaea qui a lancé contre les Dodgers lors du deuxième match, c’était la première fois qu’ils l’affrontaient avec la fente de son avant-bras, et il a admis avoir heurté un mur en sixième manche. Peut-être qu’Ohtani était convaincu que les choses seraient différentes en voyant un lanceur fatiguant une deuxième fois en six jours. Ou peut-être qu’il savait simplement que tout finirait par s’arranger.

C’était le scénario envisagé par Ohtani et les Dodgers lorsqu’il a signé son contrat d’agent libre record de 700 millions de dollars sur 10 ans en décembre, avec un report de tout sauf 20 millions de dollars. Il est pratiquement certain que l’accord s’avérera une bonne affaire. De l’argent que les Dodgers investiront avant de payer la majeure partie des salaires d’Ohtani de 2034 à 1943. Parmi les 10 parrainages qu’ils ont obtenus auprès d’entreprises japonaises. Et du voyage aux World Series qu’Ohtani a contribué à réaliser la première année.

« Il était vraiment intéressé à trouver une équipe dont il savait qu’elle voulait gagner », a déclaré Mark Walter, président et propriétaire majoritaire des Dodgers, dans le club-house de l’équipe baigné de Champagne. « Je pensais vraiment que nous lui devions de nous avoir choisis, d’être la meilleure équipe possible. »

Walter et ses copropriétaires ont engagé 700 millions de dollars supplémentaires en salaires des joueurs lors de la dernière intersaison, en plus des 700 millions de dollars d’Ohtani pour que cela se produise, en ajoutant le droitier japonais Yoshinobu Yamamoto, entre autres. La raison pour laquelle Ohtani a différé l’argent était de donner de la flexibilité à la masse salariale des Dodgers. Aidez-les à constituer une meilleure équipe. Atteignez des sommets qu’il n’a jamais approchés en six saisons avec les Angels de Los Angeles. Les séries éliminatoires. La série de championnats de la Ligue. Et maintenant, les World Series.

Dans son interview pour le match d’après-saison avec moi sur FS1, Ohtani l’a résumé de manière plutôt succincte.

« C’est l’endroit où j’ai rêvé de jouer toute ma vie. » 🥹 Shohei Ohtani va au #SérieMonde! pic.twitter.com/5B1V9Jee6h – MLB (@MLB) 21 octobre 2024

« C’est un endroit où j’ai rêvé de jouer toute ma vie », a-t-il déclaré.

Roberts était assis dans son bureau avant le cinquième match, discutant avec les diffuseurs Fox. Les Dodgers, menant les Mets, trois matchs contre un, étaient à une victoire de leur première apparition en série depuis 2020. Roberts a passé une partie de la séance à s’inquiéter de son lancer. Mais il ne pouvait pas non plus contenir son enthousiasme quant à la possibilité qu’Ohtani participe aux World Series.

« Je veux que le monde entier voie Shohei sur la plus grande des scènes », a déclaré Roberts. « Je veux ça pour notre jeu. »

Le baseball n’occupe plus dans la société américaine la place qu’il occupait à la fin des années 1940 et dans les années 1950, lorsque les Yankees et les Dodgers (alors à Brooklyn) se rencontraient dans les Series cinq fois en huit ans. Il n’est pas non plus aussi important qu’à la fin des années 1970 et au début des années 1980, lorsque les équipes jouaient pour le championnat trois fois en cinq ans.

Les séries 2024 pourraient ne pas redonner au jeu ce qu’il était. Cela n’élèvera certainement pas le sport au-dessus de la NFL. Mais la présence d’Ohtani va piquer la curiosité des fans occasionnels en Amérique du Nord et créer une véritable frénésie parmi la légion d’adeptes d’Ohtani au Japon.

« C’est la meilleure chose pour notre jeu, que tous ces gens s’intéressent à cette série folle et potentiellement géniale de deux franchises emblématiques », a déclaré Roberts. « Il n’y aura pas plus de talent sur le terrain dans une seule série. Pour Shohei, c’est pour cela qu’il a signé. Pour que cela se déroule comme tel, je suis vraiment excité pour lui et pour les fans de sport du monde entier.

Certains fans d’autres clubs des ligues majeures lèveront les yeux au ciel face à de telles discussions, notant que les Dodgers avaient la deuxième masse salariale la plus élevée du match après les Mets, tandis que les Yankees étaient troisièmes. Mais si la disparité des salaires est un problème légitime et persistant dans le sport, les équipes les plus riches de ces dernières années se sont régulièrement effondrées en séries éliminatoires.

Hormis la saison 2020 écourtée, cette série mettra en vedette les équipes ayant les meilleurs records de l’AL et de la NL pour la première fois depuis que les Red Sox de Boston ont battu les Cardinals de St. Louis en 2013. Lorsque les Dodgers et les Yankees se sont rencontrés au Yankee Stadium en juin. , le baseball était exquis. Et comme les World Series ne débuteront que vendredi, les joueurs blessés et fatigués des deux équipes auront le temps de récupérer.

Soto, qui vient de réaliser son circuit électrisant de trois points lors de la 10e manche du match décisif de l’ALCS, se dirige vers un contrat d’agent libre monstre. Judge n’a qu’une fiche de 5 sur 31 en séries éliminatoires, mais au cours de la saison régulière, son 1,159 OPS, leader de la ligue, était 123 points de plus que celui d’Ohtani. Stanton a déjà réussi cinq circuits en séries éliminatoires, ce qui lui en donne 16 en séries éliminatoires pour sa carrière.

Pour les Dodgers, Betts a rebondi après son lent début de séries éliminatoires en obtenant une fiche de 7 sur 14 avec deux circuits, trois doubles et deux buts sur balles lors des trois derniers matchs du NLCS. Freeman, aux prises avec une grave entorse à la cheville, n’a qu’une fiche de 7 sur 32 (.219) sans coup sûr supplémentaire en séries éliminatoires. Mais il y a ensuite Ohtani, pour qui les Mets n’avaient aucune réponse.

La question était presque risible.

« À un moment donné, vous étiez 0 sur 22 sans coureur sur les buts », a demandé un journaliste à Ohtani lors de sa conférence de presse d’après-match. « Y a-t-il quelque chose que vous avez changé dans votre approche, ou avez-vous parlé à Doc (Roberts) de la possibilité de descendre dans l’ordre… ou avez-vous simplement continué à vous éloigner. »

Ohtani, par l’intermédiaire de son interprète, Will Ireton, a répondu : « Je n’ai rien changé de particulier. Évidemment, quand il y a des situations, je change ma façon de swinguer. Mais en termes d’approche, j’ai continué avec mon approche tout le temps. Je pense qu’une partie de cela est juste une petite taille d’échantillon.

Le blitz de 18 en 22 d’Ohtani avec des coureurs en position de but pourrait être rejeté pour la même raison, sauf qu’il reflète probablement davantage ses compétences offensives. Pour mémoire, Roberts n’a jamais envisagé de faire descendre Ohtani dans l’ordre. Et le non-sens de 0 sur 22 s’est terminé lors du match 4 à Citi Field, lorsque Ohtani a commencé le match avec un circuit à 117,8 mph contre le gaucher des Mets Jose Quintana. Le home run a été le troisième circuit le plus durement touché en séries éliminatoires de l’ère Statcast, qui a débuté en 2015. Ohtani a ensuite obtenu des buts sur balles lors de ses trois prochaines apparitions au marbre et a marqué à chaque fois.

Son autre circuit du NLCS était un tir de trois points lors de la huitième manche du match 3, prolongeant l’avance des Dodgers à 7-0 et permettant à Roberts de rester à l’écart de ses releveurs à effet de levier lors des deux dernières manches. Cette explosion, planant au-dessus du poteau des fautes du champ droit, a déclenché un défi de la part des Mets. Mais comme l’a dit Max Muncy des Dodgers : « Je ne sais pas comment vous pourriez renverser cela. Le ballon se trouvait à 100 pieds au-dessus du poteau des fautes. Le poteau des fautes n’est pas assez haut pour celui-là.

Ohtani a terminé la série 8 en 22 avec neuf buts sur balles. Son pourcentage de base était de 0,548, son OPS de 1,185. Les Yankees ont un partant gaucher, Carlos Rodón, et pourraient également en activer un autre, Nestor Cortes Jr., pour les World Series. Tim Hill, le gaucher supérieur de leur enclos, n’a accordé que trois coups sûrs aux frappeurs gauchers, tous en simple, en 13 présences au bâton ces séries éliminatoires. Les Yankees utilisent leur autre gaucher, Tim Mayza, avec plus de parcimonie. L’excellent changement du droitier Tommy Kahnle fait cependant de lui une arme contre les frappeurs gauchers. Righty Luke Weaver a également des divisions inversées.

Les trois prochains jours seront remplis d’analyses, de battage médiatique et du genre de fièvre que les World Series ont connue pour la dernière fois… enfin, quand exactement ? En 2016, lorsque les Cubs de Chicago ont rencontré les Indians de Cleveland, les deux équipes tentant de mettre fin à de longues sécheresses de championnat ? En 2004, alors que les Red Sox cherchaient à remporter leur premier titre des World Series depuis 1918 ?

Non, l’anticipation de cette série dépassera celles-là, et la plupart des autres. C’est New York et Los Angeles. C’est probablement le MVP de chaque ligue. C’est le moment qu’Ohtani a anticipé, a déclaré le président des Dodgers, Stan Kasten, « littéralement toute sa vie ». Pour le moment, a déclaré le président des opérations baseball Andrew Friedman, c’est « exactement ce dont nous avons parlé lorsque nous l’avons rencontré en décembre ».

Ohtani reviendra dans le club-house vendredi, le petit enfant devenu grand, au sommet de son sport. Le tumulte autour de lui sera considérable, mais dans son esprit singulièrement concentré, rien ne changera. Alors que les World Series commencent, Shohei Ohtani sera prêt à jouer un autre match de baseball.

(Photo du haut de Shohei Ohtani : Photo de Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)