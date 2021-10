Avec seulement 3 défaites, le Nashville SC se dirige vers les séries éliminatoires

Les leçons d’une première saison de montagnes russes ont ouvert la voie au succès de Nashville cette année.

Le Nashville SC n’a subi que trois défaites cette saison, le moins de la Major League Soccer. L’équipe occupe actuellement la deuxième place du classement de la Conférence de l’Est, derrière le leader de la Nouvelle-Angleterre, avec sept matchs à jouer en saison régulière.

Nashville mène également une séquence de 16 matchs sans défaite à domicile, la plus longue séquence actuelle en MLS.

La résilience dont l’équipe a fait preuve l’année dernière en se qualifiant pour les séries éliminatoires après la déception de devoir s’absenter du tournoi MLS is Back en raison de cas de coronavirus s’est poursuivie cette saison.

Ce que nous avons vu cette année est vraiment une sorte de continuation, si vous voulez, de la confiance de l’année dernière. C’est un retour en arrière des réalisations de l’année dernière, a déclaré l’entraîneur Gary Smith. Le développement dans le groupe, les relations dans le groupe se sont développées. Et je pense que parfois nous oublions tous que ce n’était pas beaucoup au-delà d’une franchise de 18 mois.

Nashville vient de remporter un match nul 2-2 à domicile contre Orlando City mercredi soir. Tah Anunga d’Orlando a gâché le retour au pays de Nashville après un voyage sur la route de quatre matchs avec le but égalisateur dans les arrêts de jeu.

Ce n’était pas le cas, et je pense encore une fois que cela vous montre à quel point cette ligue est serrée, à quel point il y a de bonnes équipes, a déclaré Smith.

Hany Mukhtar mène Nashville avec 13 buts et fait partie d’une attaque à trois volets avec CJ Sapong, avec 10 buts, et Randall Leal, avec six. Mukhtar a neuf passes décisives, tandis que Leal en a sept.

Mukhtar a été mentionné comme un possible candidat MVP. Carles Gil de la Nouvelle-Angleterre, qui a récolté 16 mentions d’aide cette saison, est considéré comme le favori. Avant que Gil ne perde du temps en raison d’une blessure, il était en bonne voie pour le record de passes décisives en une saison de la ligue.

Défensivement, Nashville n’a accordé que 26 buts cette saison, le moins à égalité de la conférence.

La saison inaugurale de Nashville en 2020 a été interrompue après seulement deux matchs en raison de la pandémie. Ensuite, l’équipe n’a pas pu participer au tournoi MLS is Back dans une bulle en Floride en raison d’une épidémie de cas de COVID-19 dans l’équipe.

Mais Nashville a persévéré, gagnant une place dans la ronde préliminaire après avoir terminé septième au classement. De là, ils ont surpris Toronto avant de finalement tomber face à l’éventuel champion de la Coupe MLS Columbus en demi-finale de conférence.

Smith, qui a pris le relais à Nashville avant que l’équipe ne passe de l’USL à la MLS, attribue le caractère de l’équipe qui a été constituée bien avant le début de la saison 2020.

Vous savez, nous avons pu naviguer dans ces situations uniquement en nous basant sur la force de caractère que nous avions dans notre groupe. Maintenant, bien sûr, il faut beaucoup plus pour gagner des matchs et se lancer dans les séries éliminatoires », a déclaré Smith. Mais je pense que ce type de caractéristiques est important pour toute équipe – des individus sur lesquels on peut compter, ont un bon esprit, caractère fort et quand theres ces moments difficiles, ils retroussent les manches et travaillent les uns pour les autres plutôt que d’être un peu égoïste.

L’équipe visite le NYCFC pour un match dimanche, le premier des sept matchs restants de la saison. Nashville a six points d’avance sur DC United, troisième au classement, et sept points devant NYCFC alors que les équipes se disputent l’avantage du terrain. La première place de la Révolution a déjà décroché une place.

Indépendamment de ce qui se passera cette saison, la troisième année sera importante pour Nashville avec l’ouverture du nouveau stade de l’équipe.

Mais pour Smith, tout d’abord.

J’adorerais penser que lorsque nous arriverons à la fin de cette campagne et que nous serons en séries éliminatoires, quel que soit le moment où cela arrive, je peux prendre un peu de temps pour réfléchir à la saison, à certains des résultats formidables, à certains des le développement du groupe », a déclaré Smith. « Et quand tout est dit et fait, bien sûr, cette année est d’une importance vitale pour ce que nous voulons tous essayer et réaliser. les fondations sur lesquelles se construisaient sont solides, puis évoluaient dans la bonne direction. » ___

Plus de football AP : https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.