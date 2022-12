Avec ses compétences en leadership et en expression orale, Zelensky façonne le récit de la guerre

Kyiv, Ukraine — L’histoire de la plupart des guerres est écrite par le vainqueur après coup. Mais le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a créé son propre séquencement : une histoire de la guerre contre la Russie en temps réel destinée à rallier son peuple et le monde occidental.

M. Zelensky a maintenu un récit courant tout au long du conflit de 10 mois – disant aux Ukrainiens dans des adresses vidéo nocturnes comment ils devraient voir les batailles, justifier leurs difficultés et croire au succès ultime du pays.

Il doit s’adresser à nouveau à la nation samedi soir dans un discours traditionnel du Nouvel An, lorsque M. Zelensky résume l’année et propose des prédictions pour ce qui nous attend. C’est une nouvelle occasion pour lui de dépeindre la guerre d’une manière qui rallie ses compatriotes derrière l’armée.

M. Zelensky a également reçu des éloges pour avoir transmis les positions de l’Ukraine, souvent dans un langage passionné et éloquent, dans des discours par liaison vidéo à des publics étrangers, alors qu’il plaide pour un soutien militaire et financier soutenu. Plus récemment, il a effectué son premier voyage hors d’Ukraine depuis le début de la guerre pour rencontrer le président Biden et prononcer un discours très médiatisé aux heures de grande écoute devant le Congrès américain.