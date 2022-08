Avec sa sœur à ses côtés, Brooke Henderson vise la victoire près de chez elle

Ce n’était peut-être pas le retour à la maison que Brooke Henderson envisageait.

Mais lors d’une première ronde à l’Omnium féminin CP à Ottawa où la golfeuse canadienne la plus victorieuse de tous les temps n’a pas réussi à acheter un coup roulé après un départ fulgurant, le soutien de la foule n’a jamais faibli.

“Ça va, Brooke”, a crié un fan après que Henderson ait mis trois coups roulés pour bogey à son cinquième trou.

« Tu es la meilleure que le Canada ait », a crié une autre alors qu’Henderson s’arrêtait et signait des autographes après sa ronde.

Henderson a terminé avec une note de moins de 69 ans au Ottawa Hunt and Golf Club, un parcours situé à environ une heure au nord de sa ville natale de Smiths Falls, en Ontario.

“C’est tellement fou et super cool que j’ai autant de soutien”, a déclaré Henderson. “Je veux dire, je sais que je suis près de chez moi, mais voir autant de gens regarder est juste une opportunité incroyable. J’essaie juste de m’imprégner et de jouer un peu mieux.”

Après avoir ouvert avec trois oiselets en trois trous, le Canadien a plafonné. Elle n’a réussi que deux oiselets de plus contre trois bogeys pour le reste du parcours.

Bien que sa frappe de balle ait été excellente tout au long, le jeu court de Henderson l’a parfois laissée tomber.

“J’ai l’impression d’avoir frappé la balle très près aujourd’hui. Peut-être que le putter n’était pas aussi chaud sur le neuf arrière. J’ai l’impression que j’aurais pu aller très bas, donc c’est un peu décevant, mais en même temps, sous le par, et j’ai l’impression que tout va bien et que je jouerai mieux demain”, a déclaré Henderson.

Henderson est à égalité au 51e rang, regardant trois autres Canadiens au classement. L’amatrice torontoise Lauren Zaretsky, soutenue par un as au cinquième trou, était 3 sous, tandis que Maddie Szeryk, de London, Ont., et Alena Sharp, de Hamilton, Ont., étaient chacune 4 sous.

Lucy Lin, âgée de 12 ans, de Vancouver, la plus jeune joueuse à s’être qualifiée pour ce tournoi, a obtenu un score de 3 sur 74.

La Sud-Africaine Paula Reto était en tête après le premier tour, avec un 9-moins de 62 ans.

REGARDER | Szeryk à égalité pour le faible Canadien à 4 sous:

Maddie Szeryk mène la vague matinale canadienne à l’Omnium féminin CP Maddie Szeryk, de London, Ont., a obtenu un brevet de 4 sous 67 pour mener les Canadiennes dans la vague du matin lors de la première ronde de l’Omnium féminin CP à Ottawa.

‘C’est l’étoffe dont les rêves sont faits’

Pourtant, il était clair qui la foule venait voir.

Les 12 victoires et les deux titres majeurs d’Henderson, âgé de 24 ans, sont inégalés dans l’histoire du Canada.

L’une de ces victoires est survenue à l’Omnium féminin CP en 2018 à Regina – un moment qui, selon Brittany Henderson, la sœur et caddie de Brooke, se démarque au cours de ses sept années sur le sac.

Une seule chose pourrait être meilleure.

“Pour [Brooke] le faire encore plus près de chez moi à Ottawa serait assez incroyable », a déclaré Brittany avant le tournoi de cette semaine.

Ce n’est que le mois dernier au Championnat d’Evian en France qu’une revendication ferme du titre de plus grand golfeur canadien de tous les temps était à portée de main.

Brooke a pris les devants le week-end en devenant la première joueuse de la LPGA à ouvrir un tournoi majeur avec deux rondes de 64. Mais samedi, elle est retombé dans le peloton, et dimanche a été presque désastreux lorsqu’un putt précoce l’a poussée hors du circuit. conduire entièrement.

“Je lui ai dit : ‘C’est l’étoffe dont sont faits les rêves.’ Et je suis sérieux”, a déclaré Brittany. “Je m’amusais tellement. Même si c’est intense et que tu es sérieux là-bas. Mais je m’amusais tellement juste à être dans cette position.”

Les fans agitent des pancartes découpées portant le visage de Brooke Henderson. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Malgré un bogey au trou suivant, Brooke a réussi trois birdies sur les cinq derniers et a finalement riposté pour gagner en coulant un putt de 10 pieds sur 18.

C’est le même état d’esprit que les Henderson espèrent conserver vendredi à Ottawa et, si tout va bien, tout au long de la fin de semaine.

À ce stade, les sœurs ont beaucoup d’expérience sur le terrain de golf ensemble.

Quand ils étaient enfants, ils jouaient des matchs où le gagnant recevait du lait au chocolat ou n’avait tout simplement pas à faire la vaisselle.

C’était une rivalité fraternelle qui est rapidement devenue égale malgré l’avantage d’âge de la Bretagne. Ils ont battu leur record du parcours à domicile environ un an jour pour jour à part les uns des autres.

“J’ai l’impression que c’était une compétition saine et cela a fait de nous de bons compétiteurs sur le terrain de golf. Mais j’avais six ans et demi de plus qu’elle, alors j’avais l’impression qu’elle essayait toujours vraiment de me suivre, ce qui est une tâche difficile quand on est beaucoup plus jeune”, a déclaré Brittany.

En 2015, chacun était devenu professionnel – Brittany après avoir terminé ses études à la Coastal Carolina University et Brooke à seulement 17 ans.

Ils étaient tous les deux entraînés par leur père, Dave Henderson, et les sœurs caddies l’une pour l’autre chaque fois que possible.

Brooke Henderson se tient aux côtés de son père Dave Henderson lors du tournoi Pro-Am ouvert féminin du CP mercredi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Mais lorsque Brooke a remporté son premier tournoi professionnel cette année-là, ils ont réalisé que s’ils s’associaient, les enjeux pourraient passer du lait au chocolat à des millions de dollars.

Paul Vaillancourt, un ancien professionnel du Smiths Falls Golf and Country Club qui a passé du temps avec les Henderson lorsqu’ils étaient enfants, a déclaré que Brooke “n’aime pas perdre”.

“Elle n’a pas le swing de golf le plus classique que vous puissiez voir. Je veux dire, elle a certainement beaucoup de points forts”, a-t-il déclaré. “Mais je pense que c’est son attitude de vouloir juste mettre cette balle dans le trou qui a toujours fait son succès.”

Humble mais compétitif

Entendre les gens décrire Brooke, l’ancienne gardienne de but, rappelle certains stéréotypes classiques du hockey canadien.

“Elle est tellement fonceuse, heureuse. Si je lui demandais de faire de petites choses comme choisir le champ de tir ou nettoyer les clubs, elle était toujours l’une des meilleures à le faire”, se souvient Vaillancourt.

La chef de la direction de Golf Canada, Laurence Applebaum, a déclaré “qu’elle a un QI de golf hors norme. Elle a une compétitivité tellement excitante à voir. Et elle n’est vue que par les plus grands athlètes de tous les temps.”

Lisa Ferkul, directrice du marketing, a ajouté: “Elle a une certaine humilité que les Canadiens ont naturellement, je pense. Et donc je pense que ce patriotisme la rend vraiment spéciale parce qu’elle représente toute notre nation.”

Brooke et Brittany vivent maintenant à environ 15 minutes l’une de l’autre dans le sud-ouest de la Floride. Malgré tous les efforts de son mari, Brittany n’a pas joué depuis quelques années – elle dit que sa séquence de compétition rendrait les choses difficiles lorsqu’elle raterait inévitablement un fairway ou deux.

« Brittany était très talentueuse. Personnellement, je pense qu’elle pourrait probablement être elle-même dans le top 30 du circuit de la LPGA. C’est mon opinion », a déclaré Vaillancourt.

Brooke a dit qu’elle espérait que Brittany resterait sur son sac “pendant longtemps”.

“Le simple fait de pouvoir voyager à travers le monde ensemble, c’est un voyage super amusant. C’est ma meilleure amie et elle travaille dur pour moi sur et en dehors du parcours”, a déclaré Brooke.

Les sœurs ont hissé des trophées à travers le monde, de la France à Hawaï en passant par la Saskatchewan.

Mais ici, à Ottawa, c’est celui le plus près de chez nous qui compte le plus.