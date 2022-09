Où va la reine Elizabeth II, là — inévitablement — vont chacun de nous et tous ceux que nous aimons.

Parce qu’elle a régné et vécu si longtemps, apparemment immuable et immortelle, la mort du monarque britannique après 70 ans sur le trône et 96 ans de vie extraordinaire a rappelé, en Grande-Bretagne et au-delà, que la mortalité et la marche du temps sont inexorables. , n’attendant ni homme ni femme, même royal.

Ce noyau de sagesse du décès d’Elizabeth, le dernier des nombreux qu’elle a dispensés de son vivant, est inconfortable, voire difficile, pour les vivants. La réalité de la mort – le fait que la reine soit, par extension, un aperçu de l’éventualité de la leur – est en partie la raison pour laquelle certains Britanniques pleurant le seul monarque que la plupart ont connu ressentent une soupe complexe d’émotions.

Certains ont appelé des conseillers en deuil pour se consoler et ont déclaré que son départ avait ravivé le chagrin d’autres personnes qu’ils aimaient et avaient perdues. Et les Britanniques reconnaissent qu’ils luttent parfois avec les émotions de la perte. «Nous ne faisons pas nécessairement bien le deuil et le deuil», déclare Lucy Selman, professeur de soins palliatifs et de fin de vie à l’Université de Bristol.

Les experts britanniques du deuil espèrent cependant que la mort de la reine et sa manière – à la maison, en famille, dans son bien-aimé château de Balmoral – pourraient également susciter une conversation nationale sur la relation parfois délicate que les Britanniques entretiennent avec la mort. Dans le processus, espèrent les experts, cela pourrait les inciter à mieux se préparer à l’inévitable.

«Si nous allons mourir d’une manière que nous espérons paisible, confortable et satisfaisante pour nous, nous devons faire ce que la reine a fait: reconnaître que cela va arriver à un moment donné et mettre en place des plans pour ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas arriver », déclare Kathryn Mannix, auteur de « With the End in Mind : How to Live and Die Well ».

Mannix a été témoin de milliers de décès au cours de sa carrière de 30 ans en tant que médecin en soins palliatifs. Elle dit qu’il est devenu clair au cours des deux dernières années de la vie d’Elizabeth qu’elle était en train de mourir. Elle a reconnu des schémas familiers – dans le ralentissement de l’horaire de la reine habituellement frénétique et les préparatifs qu’elle a faits.

Au cours de ses derniers mois, Elizabeth a fait savoir que lorsque l’actuel roi Charles III lui succéda, elle voulait que sa femme, Camilla, soit connue sous le nom de «reine consort». Et elle s’est attardée à voir son petit-fils, le prince William, et sa femme, Kate, déménager leur famille du centre de Londres dans un cottage royal à Windsor.

L’une de ses toutes dernières actions en tant que reine a été de demander à la chef du Parti conservateur Liz Truss de devenir son 15e et, en fin de compte, le dernier premier ministre. Cette audience a eu lieu le mardi 6 septembre dernier. C’était la première fois du règne d’Elizabeth qu’elle s’absentait de sa résidence officielle à Londres, Buckingham Palace, pour une nomination au poste de Premier ministre. Au lieu de cela, elle est restée à Balmoral, sa maison de vacances écossaise, et Truss s’est rendu chez elle.

Devoir accompli, la reine mourut deux jours plus tard. Mannix s’est souvenue d’autres morts qu’elle a rencontrées au cours de sa carrière médicale, de personnes qui se sont accrochées à la vie “pour entendre la nouvelle qu’un bébé est né ou qu’un examen a été réussi” et qui se sont ensuite détendues “très rapidement en mourant”.

“Il n’y a rien d’irrespectueux à reconnaître que même nos monarques sont mortels et que ce qui se passe à la toute fin de la vie des gens est un schéma reconnaissable”, déclare Mannix. “Nous pouvons peut-être utiliser cela comme une occasion de commencer à penser à connaître le modèle, à être capable de reconnaître le modèle, à pouvoir se parler du modèle – sans en avoir peur.”

Décrits par le gouvernement comme “une période de réflexion”, les 10 jours de deuil national décrétés pour le décès d’Elizabeth donnent aussi, inévitablement, des rôles principaux à la mort, à la perte et au deuil dans la couverture médiatique de la vie de la reine. et les temps.

Les experts en deuil disent que les rituels de deuil communautaire et la période de deuil – pratiquement un âge dans l’ère du balayage et du tapotement des courtes durées d’attention – sont une occasion exceptionnelle et importante pour les Britanniques de s’adapter à la perte d’une reine et à l’obtention d’un roi, et de traiter les émotions et l’anxiété qu’apportent parfois d’énormes changements.

Pour les jeunes, “c’est peut-être la première fois qu’ils découvrent la finalité de la vie et ce que cela signifie”, explique la psychologue Bianca Neumann, responsable du deuil chez Sue Ryder, une organisation caritative britannique qui offre un soutien en cas de maladie en phase terminale et de perte.

“Nous n’envisageons jamais vraiment la fin de vie comme ça, à moins que nous n’y soyons obligés”, dit-elle. “Ce serait bien en tant que nation si ces conversations pouvaient devenir plus courantes.”

La psychothérapeute Julia Samuel, qui était une amie proche de feu la princesse Diana, exhorte les Britanniques à faire une pause et à digérer leur perte. Postant sur Instagram, elle a déclaré que “si nous continuons à faire ce que nous faisons normalement, notre cerveau ne reçoit pas les informations pour nous faire savoir que quelque chose de très important s’est produit”.

“La tâche du deuil est de s’adapter à la réalité d’un décès”, dit-elle. “Pour ce faire, nous devons laisser notre cerveau ralentir.”

Pour être juste, les conversations britanniques sur la mort et la perte ont eu lieu pendant des siècles. Dans “Hamlet”, Shakespeare avait son prince muse célèbre sur la condition humaine, serrant le crâne de Yorick, un bouffon de la cour.

« Hélas, pauvre Yorick ! Je le connaissais », déplore Hamlet. « Où sont vos moqueries maintenant ? Vos gambades ? Vos chansons ?

Les Britanniques se sont également surpris eux-mêmes et le monde, abandonnant leur réputation de nation aux lèvres supérieures raides, avec un déluge de larmes publiques à la suite de la mort de la princesse Diana en 1997.

“Le pendule est allé d’un côté à l’autre”, explique Adrian Furnham, professeur de psychologie organisationnelle à la Norwegian Business School basé à Londres et auteur de “Psychologie 101 : Les 101 idées, concepts et théories qui ont façonné notre monde”. ”

“Il est maintenant beaucoup plus acceptable, et en fait beaucoup plus sain, de ‘laisser sortir'”, dit-il. “Cela a changé dans ce pays, car il fut un temps où c’était clairement un signe de faiblesse.”

Pourtant, les Britanniques admettent qu’ils pourraient faire mieux pour aider les autres et eux-mêmes à travers le deuil. Sue Ryder a lancé l’année dernière une campagne “Grief Kind”, pour aider les gens à trouver des mots lorsque ceux qui les entourent perdent des êtres chers.

Selman est l’un des directeurs fondateurs du “Good Grief Festival”, lancé pendant la pandémie de COVID-19 pour briser les tabous autour de la mort. Elle espère que le deuil de la reine produira “un peu plus de prise de conscience et une discussion continue sur le deuil et la perte et nos attitudes sociales à leur égard”.

“Il y a une conversation à avoir sur ce qu’est une bonne mort”, dit-elle. “Et ce que nous pouvons faire pour essayer de nous assurer que nous avons la mort que nous voulons.”

Suivez les histoires d’AP sur la mort de la reine Elizabeth II et de la famille royale britannique sur https://apnews.com/hub/queen-elizabeth-ii

John Leicester, l’Associated Press