Avec sa propre Major League, le cricket cherche un pied aux États-Unis

George Bernard Shaw a affirmé que « les Anglais ne sont pas des gens très spirituels, ils ont donc inventé le cricket pour leur donner une idée de l’éternité ».

Cela a été un long match, traditionnellement.

Si le cricket a prospéré en Angleterre et dans certaines de ses anciennes colonies, il n’a jamais décollé au même degré aux États-Unis, où certains l’ont perçu comme impénétrable.

Sport joué dans sa forme puriste par des joueurs en longs uniformes blancs, le test de cricket dure cinq jours et se termine souvent sans vainqueur, avec des jours si longs que les joueurs doivent quitter le terrain deux fois pour les repas.

La Major League Cricket, qui commence le 13 juillet, pourrait changer cette perception. Pour commencer, les jeux ne durent qu’un peu plus de trois heures.

La MLC comprendra six équipes, de San Francisco, Los Angeles, Seattle, Dallas, New York et Washington, qui disputeront une compétition de 18 matches avant la première finale le 30 juillet.

Les équipes auront un maximum de 19 et un minimum de 16 joueurs, combinant des stars internationales et des joueurs locaux sélectionnés par le biais d’un repêchage qui a été effectué lors du lancement de la ligue, officiellement et métaphoriquement, au Space Center Houston. Chaque équipe a été autorisée à signer neuf joueurs locaux, dont l’un devait avoir moins de 23 ans.

Les salaires des joueurs internationaux proviendront d’un investissement initial de 120 millions de dollars provenant d’entreprises, principalement indiennes.

Les équipes joueront le style Twenty20 qui pourrait être décrit comme du cricket avec les morceaux ternes enlevés. Le format peut être plus attrayant pour le palais sportif américain car il y a toujours un gagnant : si les équipes sont toujours à égalité après les deux manches – chacune comprenant 20 overs de six balles – un « super over » décisif est joué pour trouver le vainqueur. .

La plupart des matches se joueront au Grand Prarie Stadium près de Dallas, converti en stade de cricket avec 7 200 places et un terrain en gazon. Les autres matchs se joueront au Church Street Park à Morrisville, en Caroline du Nord.

La ligue suit le modèle des ligues professionnelles Twenty20 – ou plus largement connues sous le nom de T20 – qui existent déjà dans des endroits comme l’Inde, l’Australie, le Bangladesh, le Pakistan, les Caraïbes, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et le Canada. Ils sont tous soutenus par une troupe itinérante de joueurs internationaux – dont beaucoup sont des spécialistes du T20 – qui donnent aux ligues une qualité de chapiteau.

La plus lucrative et la plus glamour de toutes ces compétitions de franchise est la Premier League indienne, où les meilleurs joueurs du monde sont embauchés par des équipes appartenant à des stars de Bollywood, à des géants des affaires et à d’autres célébrités. L’attraction gravitationnelle de l’IPL a remodelé les horaires traditionnels du cricket et fait de nombreux nouveaux millionnaires de cricket.

La Major League Cricket aura inévitablement une partie du faste de la Premier League indienne. Quatre des six équipes appartiennent et seront dirigées par IPL Franchises.

Les Knight Riders de Los Angeles seront gérés par le groupe Knight Riders qui exploite les Knight Riders de Kolkata dans l’IPL. Le MI New York sera dirigé par les Indians de Mumbai, les Super Kings du Texas et les Orcas de Seattle par le groupe GMR qui dirige les Capitals de Delhi.

Deux des organisations provinciales australiennes – Cricket Victoria et Cricket New South Wales – dirigeront respectivement les San Francisco Unicorns et Washington Freedom.

Beaucoup des plus grandes stars d’Inde, d’Australie et d’Angleterre sont impliquées dans des séries de tests – plus de ces matchs de cinq jours – mais le MLC a attiré un fort contingent d’interprètes chevronnés du T20.

La star de Bollywood, Shah Rukh Khan, est copropriétaire du groupe Knight Riders et a recruté les stars antillaises Sunil Narine et Andre Russell, l’Anglais Jason Roy, Rilee Rossouw d’Afrique du Sud, l’Australien Adam Zampa et les Néo-Zélandais Lockie Ferguson et Martin Guptill.

« Nous avons réuni une équipe solide et talentueuse pour la première saison de MLC qui peut concourir au plus haut niveau et apporter de la joie aux fans de cricket du monde entier », a déclaré le directeur général du Knight Riders Group, Venky Mysore.

Les Texas Super Kings ont embauché le Sud-Africain Faf du Plessis comme capitaine aux côtés des stars internationales Ambati Rayudu, Devon Conway, Mitchell Santner, Dwayne Bravo, David Miller, Daniel Sams et Gerald Coetzee.

Le directeur général de Chennai Super Kings, KS Viswanathan, a déclaré que du Plessis « a dirigé les Joburg Super Kings à (la ligue sud-africaine T20) depuis le front plus tôt cette année et nous sommes convaincus de bien faire sous lui au Texas également. »

La star des Antilles et des Indiens de Mumbai, Kieron Pollard, sera le capitaine de New York, qui aura Robin Peterson comme entraîneur-chef et Lasith Malinga comme entraîneur de bowling. Leurs signatures incluent les quilleurs rapides Trent Boult de Nouvelle-Zélande et Kagiso Rabada d’Afrique du Sud.

Seattle a la star australienne Mitch Marsh et le sud-africain Quinton de Kock.

Le MLC a des ambitions plus larges, construire des ligues mineures dans le but de développer des installations de formation et de développement et de soutenir l’équipe nationale américaine.

Maintenant, il reste à voir si les fans américains trouveront la Major League Cricket à leur goût et rendront la ligue elle-même éternelle.