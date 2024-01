Avec sa candidature en jeu, Haley affronte Trump dans le New Hampshire

HAMPTON, NH — Nikki Haley, nouvellement enhardie, prend à partie l’ancien président Donald Trump dans le New Hampshire avec l’avenir de sa campagne présidentielle en jeu.

Haley a échangé des piques avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, contre des attaques contre Trump alors qu’elle se précipite pour réduire l’avance du favori républicain dans le premier État primaire du pays. L’ancien gouverneur de Caroline du Sud suit Trump de 17 points avec seulement quatre jours pour convaincre les habitants du New Hampshire de son potentiel.

Le New Hampshire organise le deuxième concours du cycle le 23 janvier. L’État est considéré comme un incontournable pour Haley, qui est arrivée troisième dans l’Iowa et saute le caucus du Nevada début février et se rend dans son État d’origine, la Caroline du Sud. .

Apparaissant sur Fox News vendredi matin depuis le Kay’s Cafe & Bakery à Hampton, Haley a réfuté les accusations de Trump et de ses alliés selon lesquelles elle compte sur les démocrates pour remporter l’État du New Hampshire et a défendu son bilan en tant que gouverneur du Tea Party et conservateur.

“Qu’est-ce que je n’ai pas fait qui ne soit pas conservateur ? J’ai été conservatrice toute ma vie. Trouvez une chose. Personne ne peut mentionner une seule chose qui dit que je ne suis pas conservatrice”, a-t-elle déclaré. “Mais le fait que Donald Trump mente est une autre raison pour laquelle il ne débattra pas avec moi, car il sait que je vais l’interpeller.”

Préparation des sondages : Découvrez qui se présente à la présidence et comparez sa position sur les questions clés dans notre Guide de l’électeur.

Bien que les démocrates inscrits ne puissent pas voter aux primaires du New Hampshire, certains électeurs ont abandonné leur affiliation à un parti avant la date limite d’octobre. Ces indépendants, ou électeurs « non déclarés » comme on les appelle dans l’État de Granite, peuvent choisir de voter mardi pour un scrutin démocrate ou républicain.

“Il ne s’agit pas d’élections volées. Il s’agit de personnes qui auraient pu modifier leur inscription il y a des mois avant de savoir quelle était cette liste, mais maintenant, c’est ce qu’elle est”, a déclaré Haley.

Trump a attaqué Haley sur les réseaux sociaux, affirmant dans un message qu’elle avait prononcé un “discours délirant” après sa défaite dans l’Iowa. Il a mal orthographié son prénom, Nimarata, dans le message, la désignant sous le nom de « Nimrada », dans une tentative apparente de transformer son héritage indo-américain en gourdin. Il a également diffusé des informations erronées sur l’éligibilité de Haley à la présidence, car ses parents étaient des immigrants, même si elle est née aux États-Unis.

“Je suis la fière fille de Bamberg, en Caroline du Sud, donc j’aime ma douce ville et je suis fière de dire que je viens de là-bas. C’est donc la première question. Nous pouvons jeter ça par la fenêtre”, a déclaré Haley. lors d’une assemblée publique sur CNN le jeudi soir.

Haley a refusé de qualifier de racistes les attaques de Trump contre elle lorsqu’on lui a directement demandé après un après-midi au restaurant MaryAnn’s à Amherst.

“Je laisserai les gens décider de ce qu’il entend par ses attaques”, a-t-elle déclaré. “Il n’est clairement pas en sécurité. S’il fait ces crises de colère, s’il dépense des millions de dollars à la télévision, il remarquera probablement que quelque chose ne va pas. Je ne reste pas là à m’inquiéter de savoir si c’est personnel ou ce qu’il veut dire.”

Haley a généralement cherché à empêcher que la course ne devienne personnelle et a limité son attaque contre Trump aux questions politiques.

“Je vais être dur avec la Chine, et il ne l’a pas été. Il a félicité le président Xi une douzaine de fois après que la Chine nous a donné Covid. Il existe de nombreux cas dans lesquels nous devons commencer à poser les questions à Donald Trump et arrêter de prendre des décisions. ce qu’il dit est en or”, a déclaré Haley vendredi.

Trump a pris congé jeudi pour assister aux funérailles de sa belle-mère en Floride. Il organisera une série de rassemblements dans le New Hampshire ce week-end, en commençant par un événement vendredi soir à Concord.

Haley a envahi le New Hampshire et a fait deux arrêts tôt le matin vendredi, en plus de la visite au dîner de l’après-midi. Le premier était un café à Newfields qui est un repaire régulier du gouverneur Chris Sununu, qui a soutenu Haley et fait campagne à ses côtés depuis son retour dans l’État mardi dernier. Haley terminera la journée lors d’un rassemblement à Manchester.

DeSantis se retire du New Hampshire pour faire campagne en Caroline du Sud dans un ultime effort pour reprendre son élan avant le Super Tuesday. Il a passé jeudi en Floride et a organisé des événements dans le New Hampshire vendredi. Il prévoit de faire campagne en Caroline du Sud samedi et dimanche.