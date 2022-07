Avec Roe renversé, la perte d’Austin pourrait être le gain de Brooklyn

Imaginez que vous êtes une jeune femme qui entreprend sa vie d’adulte aux États-Unis d’Amérique en 2022. L’université est derrière vous ; réaliser ses ambitions personnelles et professionnelles dans un lieu stimulant est censé venir ensuite. Il y a 10 ou 20 ans, selon vos centres d’intérêt, vous avez peut-être déménagé, comme par réflexe, à New York ou à Chicago, à Los Angeles ou à San Francisco. Mais ces villes ne sont devenues que plus chères. Le prix de location moyen d’un appartement à Brooklyn est maintenant de 3 500 $, en hausse de 12 % par rapport à l’année dernière, lorsque nous nous attardions encore dans la croyance erronée que la pandémie avait peut-être irrévocablement changé la ville vers la plus douce et la plus accessible. (À Manhattan, le chiffre a bondi de 32 % pour atteindre 4 800 $.)

Ces dernières années, le coût insoutenable du logement dans les grandes villes des côtes est et ouest a déclenché des changements démographiques que le renversement de Roe v. Wade, parmi les ramifications à la fois intimes et systémiques, semble sur le point de bouleverser. Dans son étude annuelle sur les déplacements des jeunes, la société de technologie financière SmartAsset s’est appuyée sur les données de recensement de 180 villes du pays pour déterminer les schémas de migration. L’édition la plus récente du rapport, arrivée l’année dernière, a examiné les données prépandémiques et a constaté que les personnes dans la vingtaine et la trentaine quittaient déjà les plus grandes villes du pays en plus grand nombre. New York était le chef d’entre eux avec une perte nette de 40 000; Chicago, Boston et Los Angeles ont suivi.

Où allait tout le monde ? Sur la liste des 25 principales destinations figuraient cinq villes du Texas (Austin, Houston, San Antonio, Frisco et Dallas) et une de l’Oklahoma (Lawton, 94 000 habitants) – des États où l’interdiction de l’avortement est déjà en vigueur. D’autres endroits – Nashville, Boise, Phoenix et Saint-Pétersbourg, en Floride – se trouvent dans des États où l’avortement est susceptible d’être interdit ou restreint, ce qui laisse aux femmes le soin de calculer les compromis entre le confort matériel et les libertés reproductives essentielles. Une conséquence potentielle et non négligeable de ces nouvelles limitations de l’autonomie des femmes est certainement l’affaiblissement d’une renaissance culturelle et économique que tant de petites villes ont connue au cours de la dernière décennie, une renaissance qui a conduit à son tour à des environnements politiques plus progressistes.