Avec Ray, Dasha Zhukova jette son dévolu sur Philadelphie – SURFACE

ARCHITECTURE L’acteur puissant du monde de l’art à New York s’exprime sur sa décision de lancer son projet artistique et immobilier avec une première propriété dans le quartier Olde Kensington de Philadelphie. PAR JENNA ADRIAN-DIAZ 18 janvier 2024

Crédit (toutes les images) : William Jess Laird.

…

En 2021, Dasha Zhukova Niarchos annoncé Ray : une ambitieuse entreprise de travail en direct cherchant à intégrer des œuvres d’art de classe mondiale, des espaces de studio et, à New York, des logements abordables. En plus des espaces de création, les avantages, tant pour les artistes que pour les amateurs d’art, comprennent des expositions, des ateliers et des programmes pour les résidents et le public. Pour donner vie aux propriétés, elle a fait appel à des talents de haut calibre dans les domaines de l’art, du design et de l’architecture. Handel Architects collabore avec Frida Escobedo, l’architecte de conception derrière la transformation du National Black Theatre de Harlem, sur la première propriété de Ray à New York au sein du bâtiment. Leong Leong, quant à lui, a passé les trois dernières années sur la première propriété de l’entreprise dans le quartier Olde Kensington de Philadelphie. Cet hiver, Ray Philly a accueilli ses premiers résidents. Situé sur l’artère principale du quartier, N. American Street, le bâtiment est méconnaissable parmi les terrains vacants qui occupaient le site il y a cinq ans. Aujourd’hui, des installations de Rashid Johnson et des artistes locaux Michelle Lopez et Marian Bailey occupent son hall. Un salon de coworking au rez-de-chaussée, un espace de création flexible et des studios privés à louer sont accompagnés de pop-ups, de programmes communautaires et d’une librairie d’art indépendante qui ouvrira bientôt. Le quartier, situé près de Fishtown, reflète le récent réaménagement du Gowanus de Brooklyn en un pôle industriel devenu artistique. Le design axé Galerie Wexler récemment agrandi pour devenir une ancienne usine de bretzels à quelques pâtés de maisons et le centre des arts céramiques à but non lucratif L’atelier d’argile s’est installée dans un espace de 34 000 pieds carrés juste en bas de la rue, après avoir exploité deux maisons en rangée adjacentes pendant 48 de ses 50 premières années.

Au centre se trouve la fondatrice de Ray, Dasha Zhukova. Les lecteurs aux yeux d’aigle reconnaîtront son nom comme celui de la fondatrice de l’ancien Garage magazine et le Garage Museum de Moscou, qui a cessé ses activités en 2022 au milieu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Avec ses rôles d’administrateur d’institutions comme le LACMA, le Metropolitan Museum of Art et son vaste réseau d’acteurs puissants dans les sphères artistiques et culturelles de la ville de New York, un quartier éloigné du centre-ville de Philadelphie semblait être une prochaine frontière improbable pour le bien- fondateur à talons et collectionneur d’art. De plus, le quartier voisin de Kensington, situé à quelques arrêts d’Olde Kensington sur le système de transport en commun SEPTA de la ville, est devenu un lieu incontournable. capital de fait de La crise de la dépendance aux États-Unis. Ray lui-même est hors des sentiers battus par rapport à de nombreuses universités dont les programmes d’art et de design emploient des artistes de la ville en tant qu’assistants ou membres du corps professoral. Mais « Ray n’est pas réservé aux artistes », dit Zhukova, assurant que le charmant coin de Ray, à South Kensington, est l’endroit où il est censé être. Ci-dessous, Joukova parle avec Surface sur le projet et ce que son emplacement peut offrir à la communauté. Avec Musée du Garage et Garage le magazine étant tous deux fermés, qu’est-ce qui vous a poussé à vous concentrer sur les espaces d’artistes ? Ray a été fondée pour répondre au besoin de davantage d’espaces rendant l’art et la culture accessibles à travers l’expérience quotidienne. J’avais vu dans mon travail chez Garage la capacité de l’art et de l’architecture à inspirer les gens au quotidien et je pensais qu’elle manquait dans le lieu le plus important, leur maison. Ray n’est pas réservé aux artistes. Vivre avec l’art et un design réfléchi est bénéfique pour tout le monde. Nous avons été ravis des commentaires que nous avons reçus sur le bâtiment et sommes fiers de la façon dont il s’intègre de manière respectueuse et contextuelle dans le tissu de South/Olde Kensington.

Insuffler délibérément une culture visuelle dans le tissu des bâtiments peut améliorer la vie des locataires et contribuer de manière significative à l’essence du quartier. Cette valeur ajoutée profite non seulement aux communautés, mais distingue également les développements réfléchis. Pourquoi avez-vous choisi Philadelphie et pourquoi à Olde Kensington ? Le quartier de Ray est charmant, mais il se trouve à une distance éloignée de la plupart des principales institutions d’éducation et d’enseignement artistiques de la ville, comme l’Université de Pennsylvanie et l’Université Drexel. Philadelphie était autrefois connue comme l’Atelier du Monde. South/Olde Kensington est depuis longtemps, et continue d’être, une poche florissante de créateurs et de scène artistique ici. Ray Philly se trouve à quelques pas de la nouvelle installation de céramique ultramoderne du Clay Studio, d’un espace de création de 4 000 pieds carrés appelé NextFab, et de dizaines de studios d’artistes, de bureaux et de galeries dans le bâtiment Crane Arts, dont la brique la façade et les espaces de studio ont été une source d’inspiration pour Ray Philly. Notre projet vise à refléter et à compléter l’architecture et la culture existantes du quartier, qui évolue rapidement. Nous avons l’intention de contribuer positivement au changement. Philly est un endroit agréable et où il fait bon vivre. Il a beaucoup de cœur, d’histoire et de personnalité !

Chez Ray Philly, nous disposons également de nos propres studios, dont l’un que nous transformons en espace de projet appelé Studio 105. Situé dans l’un des six studios d’artistes au rez-de-chaussée du bâtiment, le Studio 105 est un lieu pour nos résidents, artistes les membres du studio et la communauté dans son ensemble pour voir de l’art et assister à un atelier, à une conférence ou à un pop-up de vendeur local. L’espace servira de plate-forme permettant aux artistes et conservateurs locaux de participer à des dialogues mondiaux et aux artistes mondiaux de partager de nouvelles perspectives ici chez eux. Nous sommes ravis de nous associer à un collectif de conservateurs local Ulises pour lancer notre première saison de programmation d’expositions au printemps et en été. Ulises ouvrira également une librairie et un espace de projet dédié aux livres d’artistes et aux publications artistiques indépendantes qui explorent la relation entre les publics et les publications dans un studio d’artiste adjacent. Kensington est actuellement confronté à des défis importants. Y a-t-il des initiatives ou des plans en tête pour redonner à cette communauté ? L’un de nos membres du studio d’artiste est Partenaires communautaires de South Kensington (SKCP), une organisation à but non lucratif située à Old/South Kensington (OSK) avec des programmes desservant OSK et les quartiers environnants de l’est de Philadelphie nord. Les principaux programmes du SKCP comprennent le programme de la ville de Philadelphie Programme des comités consultatifs de quartier. Grâce à son bureau situé au Studio 107 à Ray Philly et grâce à ses activités de sensibilisation, le CNA connecte les résidents aux ressources et services, notamment en matière de sécurité du logement et d’assistance aux services publics, de planification et de qualité de vie. Le CNA distribue des informations et organise des séances d’information et des activités en temps opportun. Nous proposerons également une programmation publique dirigée par des artistes au Studio 105 une fois notre programme d’exposition lancé plus tard cette année. Encore une fois, des changements arrivent à South Kensington et nous souhaitons être un exemple positif de ce que les nouveaux développements peuvent signifier pour un quartier.