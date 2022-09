Avec quoi la reine sera-t-elle enterrée ?

La REINE Elizabeth sera enterrée aux côtés du prince Philip au château de Windsor.

Dans sa dernière demeure se trouvera une couronne de fleurs avec un lien poignant avec son mari.

Le Bearer Party transfère le cercueil de la reine Elizabeth II, drapé de l’étendard royal, dans le corbillard d’État de Wellington Arch à Londres Crédit : AFP

La couronne qui était drapée sur le cercueil du défunt monarque comprenait un brin de fleurs de son mariage avec Philip, leur mariage ayant duré plus de 73 ans.

Il a été fait pour être complètement durable, à la demande du roi et sera enterré avec elle à Windsor.

Les fleurs et le feuillage ont été choisis spécialement pour leur symbolisme avec des coupes prises dans les jardins de Buckingham Palace, Clarence House et Highgrove House.

Il comprend du romarin, pour le souvenir, et du myrte coupé d’une plante qui a été cultivée à partir d’un brin de myrte dans le bouquet de mariage de la reine.

Myrtle est un ancien symbole d’un mariage heureux.

Le chêne anglais a également été inclus pour symboliser la force de l’amour, les pélargoniums, les roses de jardin, les hortensias d’automne, les sedum, les dahlias et la gale.

Le Royal Standard se reflète dans des tons d’or, de rose et de bordeaux foncé.

Après les funérailles d’État émouvantes à l’abbaye de Westminster, le cercueil a été transporté de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington, où il a été transféré dans un corbillard pour commencer son voyage vers Windsor.

Là, la reine devait être inhumée aux côtés de son mari depuis 73 ans, le prince Philip.

Elizabeth est décédée le 8 septembre au château de Balmoral, sa résidence d’été dans les Highlands écossais, et alors que sa santé déclinait, elle a continué ses fonctions.

Elle a été photographiée deux jours seulement avant sa mort, l’air frêle mais souriante et tenant une canne alors qu’elle nommait Liz Truss comme son 15e et dernier Premier ministre.

Sa longévité et son lien inextricable avec la Grande-Bretagne étaient tels que même sa propre famille l’a vue passer un choc.

“Nous pensions tous qu’elle était invincible”, a déclaré le prince William à ses sympathisants.

Quarantième souveraine d’une lignée qui remonte à 1066, Elizabeth monta sur le trône en 1952 et devint le premier monarque post-impérial de Grande-Bretagne.

Elle a supervisé sa nation essayant de se tailler une nouvelle place dans le monde, et elle a joué un rôle déterminant dans l’émergence du Commonwealth des Nations, maintenant un groupement comprenant 56 pays.

Lorsqu’elle succéda à son père George VI, Winston Churchill fut son premier Premier ministre et Joseph Staline dirigea l’Union soviétique.

Elle a rencontré des personnalités majeures de la politique au divertissement et au sport, notamment Nelson Mandela, le pape Jean-Paul II, les Beatles, Marilyn Monroe, Pelé et Roger Federer.

La reine Elizabeth II était une figure mondiale imposante, louée dans la mort de Paris et Washington à Moscou et Pékin.

LE DEUIL DANS LE MONDE

Le deuil national a été observé au Brésil, en Jordanie et à Cuba, pays avec lesquels elle n’avait que peu de lien direct.

Un corbillard a conduit le cercueil au château de Windsor, à l’ouest de Londres, pour un service à la chapelle Saint-Georges.

Cela se terminera par la couronne, l’orbe et le sceptre – symboles du pouvoir et de la gouvernance du monarque – retirés du cercueil et placés sur l’autel.

Le Lord Chamberlain, le plus haut fonctionnaire de la maison royale, brisera sa “baguette d’office”, signifiant la fin de son service au souverain, et la placera sur le cercueil.

Il sera ensuite descendu dans le caveau royal.

Plus tard dans la soirée, lors d’un service familial privé, le cercueil d’Elizabeth et de son mari depuis plus de sept décennies, le prince Philip, décédé l’année dernière à l’âge de 99 ans, sera enterré ensemble à la King George VI Memorial Chapel, où ses parents et sœur, la princesse Margaret, repose également.

“Nous sommes si heureux que tu sois de retour avec grand-père. Au revoir chère grand-mère, ce fut l’honneur de nos vies d’avoir été tes petites-filles et nous sommes très fiers de toi”, ont déclaré les petites-filles des princesses Béatrice et Eugénie.