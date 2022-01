SEAN Ward est passé des pavés de Corrie aux rues littérales à cause de ses opinions anti-vaxx.

Mais quel personnage l’acteur britannique a-t-il été choisi pour incarner dans le feuilleton d’ITV ?

Caractéristiques de Rex

Sean Ward a fait un bref passage à Coronation Street

Avec qui Sean Ward a-t-il joué dans Coronation Street ?

Originaire de Manchester, Sean a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de 12 ans, après avoir persuadé sa mère de l’emmener à une audition pour un film intitulé Cheeky, qui s’est tenue à l’aéroport de Manchester.

Il enchaîne avec une apparition dans la série Island at war avant de devenir acteur à plein temps en 2007.

Avant d’apparaître sur Corrie, les crédits télévisés de Sean comprenaient de brefs rôles dans d’autres émissions populaires telles que The Bill, The Royal, Accused, Doctors and Casualty.

Sean est également apparu dans le film Awaydays alors qu’il se glissait dans la peau de Robbie en 2009 et dans le drame militaire Our Girl.

Mais bientôt, les rôles se tarissent, ce qui l’amène à travailler comme agent immobilier, maçon en pierres sèches et même serveur.

Avec un nouvel agent à ses côtés, il a été choisi comme trafiquant de drogue criminel Callum Logan sur Coronation Street et est apparu pour la première fois à Weatherfield le 3 octobre 2014.

Ses intrigues impliquaient une relation Kylie Platt ( Paula Lane ) alors qu’il utilisait leur fils Max pour mener une guerre contre la famille de ce dernier.

Quand Sean Ward a-t-il quitté Coronation Street ?

Le passage de Sean en tant que méchant de Weatherfield a été de courte durée.

Après moins d’un an de chaos, Callum a rencontré sa disparition le 23 septembre 2015.

Son règne de terreur a pris fin lorsque Kylie l’a tué d’un coup de clé à molette sur la tête alors qu’il s’apprêtait à violer Sarah (Tina O’Brien).

Ce dernier s’est fait passer pour Kylie et a tenté d’enregistrer Callum alors qu’il parlait de ses méfaits.

Callum a rapidement compris la ruse prévue pour s’imposer à elle à l’intérieur du n ° 8.

Avant sa mort, Sarah est tombée enceinte de Callum et elle a donné naissance à leur fils Harry le 21 mars 2016.

Le dernier épisode de Sean a été diffusé en direct pour célébrer le 60e anniversaire d’ITV.

Son passage en tant que Callum l’a amené à être nominé pour le British Soap Award du méchant de l’année et le British Soap Award du meilleur nouveau venu.





Où est Sean Ward maintenant ?

Mais depuis son départ des pavés, Sean a traversé une sévère disgrâce.

Dans un récent post partagé sur son compte Instagram, l’acteur a écrit sur la façon dont sa vie s’est désintégrée après être devenu un anti-vaxxeur bruyant, déclarant que sa carrière d’acteur était terminée.

Sean a même été arrêté lors d’une manifestation à Londres en 2021.

Écrivant une longue note à ses partisans, Sean a écrit que les rôles avaient cessé de lui être suggérés après avoir partagé ses opinions, devenant ainsi sans abri.

« D’abord, le travail s’est tari », a écrit Sean. « Personne ne m’embaucherait, que ce soit devant ou derrière la caméra, toutes mes façons habituelles de gagner de l’argent se sont arrêtées, finalement je n’ai plus pu payer le loyer. »

« Alors j’ai abandonné ma maison de 4 chambres et j’ai déménagé sur le canapé de mon ami. J’ai dû ranger toutes mes affaires.

Les choses sont allées de mal en pis pour l’ancien acteur de Coronation Street.

« Au bout d’un moment, je n’avais plus les moyens de payer la facture de stockage et après environ 4 semaines de non-paiement – ce qui équivaut à environ 500 £ – Safe Store UK a vendu tous les biens. »

« Mon canapé, mon cadre de lit, mon équipement de bureau, bureau, chaise, armoires, miroirs, tous mes manteaux et vêtements et mon projecteur. »

« Tout pour remplir une maison de famille. Toute ma vie était dans cette unité de stockage. J’ai tout perdu. »

« J’étais dévasté mais je ne pouvais demander de l’aide à personne car c’était mon choix de parler. »

Sean a ajouté: « Heureusement, j’ai sorti mon matelas à temps et je dors dessus dans la chambre d’amis d’un ami depuis plus d’un an maintenant. »

« Il m’a donné un espace sûr quand j’en avais vraiment besoin. Je n’ai payé aucun loyer à cet homme et cela me fait extrêmement pleurer quand je pense à quel point c’est vraiment incroyable.

Sean a ajouté qu’il ne pouvait pas se permettre de faire fonctionner son moteur Honda Civic et que le véhicule avait été saisi par la DVLA pour n’avoir aucune taxe.

« Tout cela en valait-il la peine ? Oui! Si j’ai sauvé une vie, alors oui », a poursuivi Sean.

Selon Sean, la BBC a commandé un documentaire sur lui, affirmant que sa sœur avait refusé de participer à l’émission bien qu’elle ait été approchée par le diffuseur.

