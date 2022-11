ANCIEN attaché de presse de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders est devenue la première femme à diriger l’Arkansas lorsqu’elle a été élue gouverneur de l’État.

Ici, nous explorons son mariage avec Bryan Chatfield Sanders.

Sarah Huckabee et Bryan Chatfield Sanders se sont mariés en 2010 Crédit : Getty Images

Avec qui Sarah Huckabee Sanders est-elle mariée ?

Né et élevé à Mission Woods, Kansas, Bryan Chatfield Sanders a obtenu un diplôme en médias de campagne du Colby College au début des années 2000.

Sanders a fait ses débuts en politique en tant qu’assistant de presse de Sam Brownback, l’ancien gouverneur du Kansas.

Sanders a travaillé sur d’autres campagnes, notamment la course de Robert Bentley pour le gouverneur de l’Alabama et la course de Ted Yoho, basé en Floride, pour le Congrès des États-Unis.

En 2016, Sanders et sa femme, Sarah Huckabee, ont fondé une société de conseil connue sous le nom de Second Street Strategies.

Selon leur ancien site Web, Second Street travaillait comme “des services de conseil généraux, y compris la stratégie, la recherche, les sondages, le développement de messages et la production et le placement de publicités pour les candidats, les comités de dépenses indépendants, les entreprises et les organisations à but non lucratif”, selon YourTango.

Second Street a été suspendu pour une durée indéterminée après que Sarah a commencé à travailler sous l’ancien président Donald Trump à la Maison Blanche.

Comment le couple s’est-il rencontré ?

Sarah Huckabee Sanders a rencontré son mari alors qu’elle travaillait ensemble sur la course présidentielle de son père en 2008.

Sarah a été directrice de campagne sur le terrain et a embauché Sanders en tant que consultant média.

Après s’être fiancés en 2009, le couple s’est marié lors d’une cérémonie aux îles Vierges.

Ont-ils des enfants ?

Ensemble, Sarah Huckabee et Bryan Chatfield Sanders partagent trois enfants.

Leur aînée est Scarlett, née en 2012.

L’année suivante, le couple accueille Wiliam.

En 2015, Sarah et Sanders ont donné naissance à un troisième enfant nommé George.

Sarah Huckabee Sanders est candidate au poste de gouverneur de l’Arkansas en 2022 Crédit : AP : Associated Press

Sarah Huckabee Sanders a-t-elle remporté la course au poste de gouverneur ?

Le 25 janvier 2021, Sarah Huckabee Sanders a annoncé sa candidature au poste de gouverneur de l’Arkansas.

Les élections primaires ont eu lieu le 24 mai 2022, Sarah s’assurant sa place de première candidate républicaine.

Elle a affronté la sélection démocrate, Chris Jones, lors de l’élection au poste de gouverneur du 8 novembre 2022.

Sarah a finalement battu Jones, obtenant sa place de gouverneur de l’Arkansas en 2023.