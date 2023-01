Avec qui il est sorti – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Matthew Lawrence (né le 11 février 1980) est surtout connu pour ses rôles dans Boy Meets World, Mme Doubtfire, et Amour fraternel.

Matthieu était auparavant marié à Danser avec les étoiles danseuse professionnelle Cheryl Burke.

En 2022, il a commencé à sortir avec Rozonda Thomas, alias Chilli, du groupe R&B TLC.

Matthieu Laurentle curriculum vitae de contient des incontournables des années 90 tels que Un garçon rencontre le monde, la classe de Drexell, Superhuman Samurai Syber-Squadet Amour fraternel (dans lequel il a joué avec ses frères, Joey Laurent et Andy Laurent.) Il est donc logique que sa vie amoureuse inclue également certaines grandes stars de cette décennie. Même lorsque les années 90 étaient terminées, Matthew a trouvé un moyen de les incorporer dans son histoire de rencontres. En 2022, Matthew – fraîchement sorti de sa séparation de Cheryl Burk – a noué une relation avec Rozonda Thomasalias Chili, du groupe R&B/rap des années 90 CCM. Mais, comme le montre ci-dessous, ce n’est pas la première fois que Matthew a agents de liaison avec des icônes des années 90.

Rozonda “Chili” Thomas

TLC – Rozonda “Chiili” Thomas, Tionne “T-Boz” Watkins, et la fin Lisa “Œil gauche” Lopez – étaient la bande originale des années 90 avec les singles «Aint 2 Proud To Beg», «Creeps», «Waterfalls», «No Scrubs» et «Unpretty».

En janvier 2023, un représentant de Thomas (né le 27 février 1971) a confirmé qu’elle et Matthew Lawrence avaient noué une relation juste avant Thanksgiving 2021. « Je suis avec Chilli depuis 2005 et je ne l’ai jamais vue. ceci par amour », a déclaré Christal Jordan, l’attachée de presse du chanteur. Panneau d’affichage. « Elle est rayonnante. Ils sont vraiment mignons ensemble.

Matthew et Chilli ont été photographiés ensemble pour la première fois en août 2022, juste au moment où il terminait sa séparation d’avec sa femme, Cheryl Burke. Les deux sont apparus sur une plage à Hawaï, et bien que cela ait soulevé quelques sourcils, ces vacances auraient été platoniques. Cependant, toutes les discussions sur le fait d’être “juste amis” ont disparu le soir du Nouvel An (31 décembre) lorsque Thomas et Lawrence sont apparus ensemble dans une vidéo Instagram, en synchronisation labiale avec a-ha“Prends-moi sur moi”. Le filtre vidéo a recréé le clip vidéo de la chanson et la légende disait “#newyearsshenanigans #onesiegang #wecute”.

Danielle Poisson

Lorsque Matthew et Chilli ont partagé leur vidéo a-ha, Danielle Poisson a commenté: “Cela me rend très heureux !!” Le commentaire a gagné beaucoup de likes, compte tenu de son passé avec Matthew.

Avant que lui et Chilli n’offrent aux fans des années 90 la romance qu’ils ne savaient pas qu’ils voulaient, Matthew a eu une aventure avec TGIFL’amour numéro un de , Topanga Lawrence, alias Danielle (née le 5 mai 1981). Lors d’un épisode d’août 2022 de Pod rencontre le mondele podcast que Fishel anime avec elle Garçon rencontre le monde coéquipiers Cavalier fort et Will FriedleDanielle a dit qu’elle avait le béguin pour Rider, mais rien n’en est sorti.

“La seule personne de la série avec qui j’ai eu une relation amoureuse était Matthew Lawrence”, a-t-elle expliqué, par Us Weekly, ajoutant qu’elle et Matthew ont maintenu la relation au plus bas pendant le tournage. «Nous ne voulions pas que ce soit un gros problème sur le plateau. [But] Je suis allé à son bal. Nos mamans étaient amies. C’était mignon.”

Cheryl Burk

La relation la plus médiatisée de Matthew a été avec Cheryl Burk (né le 3 mai 1984). Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2006 lorsque le frère de Matthew, Joey, a concouru sur Danser avec les étoiles. L’année suivante, ils ont commencé à sortir ensemble, mais l’aventure a été de courte durée. En 2008, ils avaient arrêté, et il semblait que c’était la fin de cette brève romance.

Cependant, neuf ans plus tard, ces deux-là ont décidé de donner une autre chance à l’amour. Cheryl, à l’époque, aurait été “vraiment heureuse” d’être de retour avec Matthew. En 2019, après deux ans de relation, ils se sont mariés.

Malheureusement, il n’y avait pas de fin heureuse dans les cartes pour eux. En février 2022, elle a demandé le divorce, invoquant des “différends irréconciliables”. Ils n’avaient pas d’enfants ensemble et les papiers obtenus par HollywoodLa Vie ont indiqué qu’ils avaient un accord prénuptial en place.

Deux jours après le dépôt, Cheryl a rompu son silence. “Je sais que j’ai toujours dit que je suis un livre ouvert avec vous, je m’efforce de l’être, et en écrivant cela, j’ai réalisé qu’il n’y avait vraiment pas de moyen facile d’annoncer la fin de mon mariage”, a-t-elle posté. à Instagram. “J’espère que vous comprendrez que je ne commenterai plus pour le moment et que je demande compréhension et confidentialité. Merci à tous pour tous les mots gentils et le soutien que vous m’avez apportés.

En septembre 2022, Matthew et Cheryl ont finalisé leur divorce. En novembre 2022, elle a annoncé qu’elle quittait DWTS après 26 saisons en tant que pro.

Heidi Muller

Heidi Muller (né le 29 janvier 1982) est surtout connu pour avoir joué Kay Bennett dans le feuilleton surnaturel de jour, Passions de 2003 à 2008. Alors qu’elle était impliquée dans l’émission, elle a noué une relation amoureuse avec Matthew. Le couple est sorti entre 2004 et 2006. Après la fin de sa relation avec Matthew, elle a commencé à voir un joueur de la NFL maintenant à la retraite. DeMarco Murray. Ils se sont mariés en 2015 et ont deux enfants ensemble.

