Le journaliste de FINANCIAL David Faber est marié depuis 2000.

Faber rejoindra la longue liste de Jeopardy ! hôtes à partir du 2 août 2021.

David Faber et sa femme sont tous deux journalistes Crédit : Getty

Avec qui David Faber est-il marié ?

Depuis 2000, Faber est marié à Jenny Harris.

Né le 24 octobre 1969, Harris a 51 ans et a un frère jumeau, Jesse.

Harris est diplômée de l’Université Cornell et, comme son mari, travaille dans le domaine des médias.

Lorsque le couple s’est marié, Harris a travaillé comme producteur exécutif de l’émission de CNN, Moneyline News House.

Au fil des ans, Harris a également contribué à plusieurs magazines d’information, notamment Nature, Archives of Disease in Childhood et Reuters.

En 2021, elle a travaillé en tant que productrice exécutive du programme Lou Dobbs Tonight de Fox Business avant qu’il ne soit annulé en février après qu’un procès de plusieurs milliards de dollars a été déposé contre Dobbs et le réseau.

Qui est le frère jumeau de Jenny Harris ?

Le frère de Harris, Jesse, est un auteur-compositeur-interprète, producteur et guitariste américain.

Jesse est connu pour son travail avec Norah Jones, Melody Gardot, Madeleine Peyroux, Nikki Yanofsky et Lizz Wright.

En 2003, Jesse a remporté un Grammy Award pour la chanson de l’année pour le tube de Jones, Don’t Know Why, qui s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde.

Jesse travaille actuellement sur un album avec son projet instrumental, Cosmo, qui devrait sortir en 2022.

Qui sont les parents de Jenny Harris ?

Harris est la fille des acteurs Marie Masters et Jay Harris.

Masters est lauréate d’un Daytime Emmy Award pour l’équipe de rédaction de séries dramatiques exceptionnelle et est connue pour ses rôles dans As the World Turns, Scream for Help, Love of Life et One Life to Live.

Le père de Harris est un avocat selon le New York Times et a précédemment travaillé pour le cabinet Hall Dickler Kent Friedman & Wood à New York.

Dans le passé, il a également touché à l’industrie du divertissement, apparaissant dans Oz et Law & Order en plus de produire le spectacle de Broadway, Side Man.

Malgré avoir eu des enfants ensemble, les deux ne se sont jamais mariés.

Faber devrait être le prochain hôte invité sur Jeopardy ! Crédit : Getty

Quand Jenny et David se sont-ils mariés ?

L’heureux couple s’est marié le 16 janvier 2000.

Le New York Times a rapporté que Harris et Faber se sont mariés au Rainbow Room à New York.

Le rabbin Judith Lewis a effectué la cérémonie