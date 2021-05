«Avec quel étranger célèbre aimeriez-vous prendre votre petit-déjeuner? PV Sindhu choisit Serena Williams

Étoile du badminton et médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Rio 2016 PV Sindhu a dit qu’elle aimerait prendre son petit-déjeuner avec la légende du tennis Serena Williams à cause de sa nature «joviale» et «amicale». En réponse à une question sur la célèbre inconnue avec laquelle elle aimerait prendre son petit-déjeuner et pourquoi, la médaillée d’or aux Championnats du monde 2019 à Bâle a déclaré: «Serena Williams. J’aime aussi quand les gens sont joviaux et sympathiques et vous saluent le matin, demandent comment vous allez. Je pense que c’est très bien. «

Parlant de son programme d’entraînement, Sindhu, qui prétend à une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet, a déclaré à moneycontrol.com que les matins sont réservés aux échauffements et aux entraînements de match, tandis qu’elle fait sa course et son entraînement physique le soir.

«Le matin, je joue sur le court. Je quitte mon domicile à 6 h 40, je commence à m’échauffer à 7 h et à jouer à 7 h 30. Les soirées sont destinées à la course à pied, à la gym ou à tout autre entraînement physique », a déclaré Sindhu, qui a remporté cinq médailles aux Championnats du monde entre 2014 et 2019.

Sindhu, 25 ans, a déclaré qu’elle était à l’aise avec les départs précoces même si elle devait se coucher tard. «J’ai l’habitude de me lever tôt pour m’entraîner, mais je suis aussi une personne de nuit. J’étais debout vers 4,15 heures du matin à un moment donné. Maintenant, je me réveille à 6 heures du matin. Je dis personne de nuit car lorsque nous voyageons, nous avons des vols tardifs, à 2 ou 3 heures du matin. Je suis donc habitué à ça aussi », a déclaré le joueur d’Hyderabad.

La médaillée d’or des Jeux du Commonwealth en épreuve par équipes mixtes, cependant, dit qu’elle a besoin de dormir suffisamment pour se remettre des rigueurs de l’entraînement et de la compétition.

«J’ai besoin d’un minimum de 6 à 7 heures de sommeil. Je dors aussi l’après-midi pendant une heure et demie ou deux heures. Et je fais mon travail de gym le soir. Oui, parfois l’alarme se déclenche et vous êtes trop fatigué pour le remarquer. Et puis vous vous levez après un certain temps et réalisez que vous êtes en retard et vous vous précipitez pour la pratique. C’est amusant et ça arrive à tout le monde. Mais cela n’arrive pas très souvent lors des tournois. Parce qu’alors, nous sommes très concentrés sur le calendrier », a déclaré Sindhu.

