Avec plus de grèves en Russie, l’Ukraine calcule que Moscou a atteint la limite, selon les analystes

Une image satellite publiée par Maxar Technologies début décembre montre la base aérienne d’Engels en Russie. Le crédit… MaxarTech

KYIV, Ukraine – L’Ukraine frappe plus audacieusement des cibles situées au plus profond du territoire russe parce que Kyiv a estimé que l’armée de Moscou combat aux limites de ses capacités conventionnelles, selon d’anciens responsables militaires et analystes.

Jusqu’à présent, les attaques ukrainiennes à longue portée qui ont touché des aérodromes au cœur de la Russie, le long de la Volga, n’ont pas causé de dégâts importants. Le dernier, lundi, a tué trois militaires, a déclaré le ministère russe de la Défense, après que les défenses aériennes ont abattu un drone ukrainien s’approchant de la base aérienne d’Engels, près de la ville de Saratov.

Mais les attaques, qui restent suffisamment sensibles pour que le gouvernement ukrainien ne les ait pas reconnues publiquement, ont forcé la Russie à déplacer des avions, compliquant potentiellement la campagne de Moscou visant à viser des frappes de missiles de croisière sur le réseau énergétique ukrainien.

Étant donné que certains missiles de croisière sont lancés à partir de bombardiers qui volent depuis les aérodromes touchés lors des attaques, les frappes pourraient potentiellement détruire les missiles au sol sur les aérodromes russes avant qu’ils ne puissent être déployés.

Avec le sentiment répandu à Kyiv parmi les responsables et les civils que, à moins d’une intensification nucléaire, la Russie ne peut pas faire beaucoup plus à l’Ukraine qu’elle ne le fait déjà, l’attrait de réduire les capacités de missiles de Moscou l’emporte sur toute inquiétude croissante.

“Si quelqu’un vous attaque, vous ripostez”, a déclaré Andriy Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la Défense qui conseille désormais le président Volodomyr Zelensky, dans une interview au début du mois, après que la première frappe ukrainienne à longue portée sur des cibles militaires russes ait frappé Engels et un autre. aérodrome du centre de la Russie.

M. Zagorodnyuk, précisant qu’il ne parlait pas au nom du gouvernement et ne pouvait pas confirmer les frappes, a ajouté : « Vous ne pouvez pas envisager, cette personne va vous attaquer parce que vous ripostez. Il n’y a absolument aucune raison stratégique de ne pas essayer de le faire.

Serhiy Hrabskiy, colonel à la retraite et commentateur de la guerre pour les médias ukrainiens, a déclaré que l’armée ukrainienne n’a pas hésité à frapper des aérodromes, des réservoirs de carburant et des dépôts de munitions qui sont des cibles militaires légitimes. Le ciblage de sites en Crimée et les duels d’artillerie transfrontaliers sont devenus monnaie courante à mesure que la guerre se rapproche de la Russie et de la péninsule occupée.

“Il n’y a pas de réaction”, a déclaré M. Hrabskiy dans une interview. “Pourquoi? Parce que les Russes n’ont tout simplement pas la capacité de le faire.

Les États-Unis et l’Ukraine ont convenu que Kyiv ne frappera pas de cibles en Russie avec des armes fournies par les États-Unis. L’administration Biden s’est engagée à éviter une implication américaine qui pourrait dégénérer en confrontation directe avec la Russie. Mais les responsables américains ont précisé qu’ils ne s’opposeraient pas à ce que l’Ukraine riposte avec ses propres armes.

Un sous-traitant militaire ukrainien appartenant à l’État a déclaré avoir développé un drone à longue portée qui serait, en théorie, capable de frapper Moscou. La Russie a déclaré que l’Ukraine avait utilisé des drones de reconnaissance à réaction de l’ère soviétique pour frapper des bases aériennes le 5 décembre.

“Nous ne travaillons pas pour empêcher l’Ukraine de développer sa propre capacité”, a déclaré Lloyd J. Austin III, le secrétaire à la Défense, après ces frappes.

Les frappes à longue portée de l’Ukraine ont coïncidé avec un épuisement des missiles de croisière et balistiques tactiques russes. Après des incursions répétées sur les plans d’alimentation électrique, les sous-stations et d’autres cibles d’infrastructure à l’automne et au début de l’hiver, la Russie dispose de suffisamment de missiles pour deux ou trois vagues supplémentaires de frappes sur le réseau électrique ukrainien, a déclaré Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien, au média ukrainien. Liga.net dans une interview publiée lundi.

La Russie a tiré des vagues de 70 à 75 missiles à des intervalles d’environ une semaine, mais le temps entre les frappes s’est allongé.

“Ils vont manquer”, a déclaré M. Budanov.

Le missile le plus sophistiqué de l’arsenal russe, le Kinzhal, une arme hypersonique qui peut atteindre des cibles en quelques minutes et est pratiquement impossible à abattre, est encore plus rare, a déclaré M. Budanov.

La Russie a commencé son invasion avec 47 Kinzhals dans son arsenal, a déclaré M. Budanov, et n’en a fabriqué que “quelques” de plus pendant la guerre.

“Vous pouvez effrayer le monde avec le fait que vous avez un Kinzhal”, a-t-il déclaré. “Mais quand vous commencez à vraiment les utiliser, qu’est-ce qui se passe ensuite?”