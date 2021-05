Avec ‘Plus d’assiettes, plus de dates’, vous n’avez plus à vous soucier des informations de santé non vérifiées | Nouvelles des gens

Selon plusieurs enquêtes menées, la santé et la forme physique sont parmi les principales catégories que les gens sont les plus susceptibles de rechercher en ligne. Ils sont également deux catégories notoires pour être remplies de désinformation. Internet est inondé de gens qui vendent des produits sous-dosés et des services frauduleux.

Il n’y a pas beaucoup de chaînes qui se targuent de diffuser des informations précises avec de la littérature scientifique pour étayer leurs déclarations. L’une de ces plates-formes est « Plus d’assiettes, plus de dates », et elle devient rapidement un favori avec son contenu divertissant basé sur la science.

MPMD est un site Web et le personnage de médias sociaux de Derek, un YouTuber de fitness qui a lancé cette initiative dans le but de diffuser des connaissances de haute qualité, ainsi que des techniques et des conseils éprouvés. Des sujets comme l’alimentation, la musculation, la supplémentation et la prévention de la chute des cheveux sont longuement abordés sur sa chaîne.

La plate-forme fournit du contenu à des fins de divertissement, d’information et d’éducation ainsi qu’une littérature scientifique mise à jour. La chaîne YouTube compte plus de 130 millions de vues et plus de 550 000 abonnés. D’après ses pages de médias sociaux, ses blogs et ses critiques de sites Web, il est clair que « More Plates More Dates » est un créateur de contenu très apprécié dans le domaine de l’auto-amélioration.

La plate-forme a également attiré des clients de premier plan tels que des bodybuilders professionnels, des acteurs hollywoodiens et d’importants influenceurs des médias sociaux. En 2017, Derek a également lancé une société de compléments alimentaires appelée « Gorilla Mind », fournissant des produits de haute qualité conçus pour favoriser la santé et la performance.

Cela a été suivi par le lancement de sa clinique d’hormonothérapie substitutive Marek Health en 2020.

Ce qui distingue MPMD de la concurrence, c’est le véritable zèle avec lequel il a été créé. Le fondateur a traversé un parcours impressionnant et ses expériences personnelles à l’unisson avec ses recherches sans fin aboutissent à une plate-forme hybride assez intéressante pour l’éducation et le divertissement.

Plus récemment, Derek a déclaré qu’il se concentrait davantage sur la croissance de sa marque personnelle et de ses entreprises afin de se démarquer dans l’industrie du fitness et de la santé.

