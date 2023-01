Avec Pheonix Copley dans le filet, les Kings obtiennent une victoire nécessaire contre Chicago

Au milieu – ou entremêlées, si vous voulez – des questions tourbillonnantes sur les Kings et leur gardien de but, l’équipe avait perdu trois matchs consécutifs en jeu réglementaire pour la première fois cette saison et avait été dépassée par Edmonton pour la troisième place dans la division Pacifique.

Le match d’ouverture d’un voyage de six matchs samedi à Nashville a permis à Pheonix Copley de décrocher le crochet à seulement 39 secondes de son départ après que deux rondelles l’ont dépassé lors des trois premiers tirs des Predators. Mais ils ont également eu un rallye fougueux en deuxième période et les Kings étaient apparemment en contrôle, prenant une avance de 3-2 en troisième période. Et puis ils ont perdu le contrôle, Nashville obtenant trois buts sans réponse pour remporter une victoire 5-3.

Dans cet esprit, le concours de dimanche – même pas 24 heures plus tard à Chicago – représentait un concours incontournable à ce stade de la saison. Les Blackhawks n’allaient pas être un jeu d’enfant – ils ont joué les Kings en prolongation lors des deux autres rencontres et sont entrés dans le match avec six victoires lors de leurs sept dernières rencontres. Mais aussi compétitifs que soient les joueurs, il s’agissait d’une organisation en mode tank à peine voilée. Lors du match 49 dans une course de division serrée en développement, Los Angeles avait besoin de celui-ci.

Ayant besoin de repousser un retour qui comprenait une situation de désavantage numérique à six contre quatre dans les 22,8 dernières secondes, les Kings ont obtenu une victoire de 2-1 qui a fourni un peu de pommade à la plaie ouverte. Il est devenu un peu plus stressé dans le troisième qu’il n’aurait dû l’être, compte tenu de la domination de LA jusqu’à ce que Ian Mitchell marque avec 3:15 à jouer. Mais ils ont géré ce qui restait avec compétence et le trajet en avion jusqu’à Philadelphie pouvait être reposant et jovial.

“Je pense que ce soir est un exemple où un match affecte l’autre”, a déclaré l’entraîneur des Kings, Todd McLellan, dans une interview télévisée d’après-match de Bally Sports. « Hier soir, nous avions cette avance. Nous ne l’avons pas très bien géré. Ce soir, on a mieux géré, mais on a levé le pied. Donc, nous essayons toujours de comprendre cela.

“Nous avons pris de bien meilleures décisions ce soir dans de nombreux domaines différents, ce qui nous a permis de remporter une victoire.”

En ce qui concerne les décisions, McLellan en avait une importante pour savoir avec qui aller dans le filet. Copley a obtenu le crochet rapide à Nashville, qui a été remplacé jeudi après quatre buts sur 17 tirs dans une défaite contre Dallas. Jonathan Quick, qui a été leur homme principal pendant la majeure partie de 14 saisons, a terminé contre les Stars et a ensuite arrêté 22 des 25 tirs au cours du reste du match de samedi. Les difficultés de Copley, cependant, pourraient être là où Quick peut reprendre le siège du conducteur après avoir été relégué au statut de passager.

Copley a pris le départ dimanche. Le compagnon de 30 ans qui est sorti de nulle part (enfin, le rôle de gardien de but n ° 3 de l’organisation après une signature d’agent libre) pour assurer la stabilité lorsque les Kings en avaient cruellement besoin devait maintenant rassurer tous ceux qui suivent l’équipe que leur filet -Minding n’est pas une crise à part entière.



L’ailier droit des Kings Viktor Arvidsson et le défenseur des Blackhawks Jack Johnson se battent pour la rondelle. (Nam Y. Huh / Associated Press)

Ce qui s’est passé dimanche, c’est que le gardien de but et son équipe sont revenus au moment où il a fait son entrée début décembre. Les Kings ont joué un match serré et n’ont pas laissé beaucoup d’occasions – Natural Stat Trick leur a fait abandonner seulement quatre des variétés à haut danger – tandis que Copley a effectué les arrêts qui devaient être effectués. Les arrêts sur Max Domi et Jonathan Toews ont été notables. Sinon, il n’était pas stellaire. Il n’avait pas besoin de l’être.

« Nous croyons en nos deux gardiens en ce moment », a déclaré McLellan. « Parfois, le plan ne se déroule pas comme prévu. Nous avions prévu de jouer Pheonix à Nashville et Quickie ici à Chicago. Ça a changé. Quickie a eu pratiquement tout le match et Pheonix a eu le sien ici. Donc, heureux pour eux deux.

Même lorsque Cal Petersen était avec eux jusqu’à ce que son début difficile l’amène dans la Ligue américaine de hockey, McLellan a pris soin de ne pas donner l’impression de favoriser un gardien plutôt qu’un autre. L’entraîneur vétéran doit également soutenir Quick, âgé de 37 ans, compte tenu de son héritage de vainqueur de la Coupe Stanley avec les Kings. McLellan a également besoin de lui pour trouver la cohérence pour être une option de confiance si Copley faiblit. Le directeur général des Kings, Rob Blake, devrait se pencher sur la disponibilité des gardiens de but dans la ligue, mais la pression pour faire venir quelqu’un augmentera si Copley ou Quick ne peuvent pas être leur colonne vertébrale.

Avec un autre match gagnable mardi à Philadelphie avant que le voyage ne se déroule en Floride et en Caroline, les Kings ont besoin de stabiliser leur filet et de continuer à jouer un match serré qui a défini leur récent 10-2-1. L’effort de dimanche ressemblait à cela. Et après deux départs difficiles, Copley a apaisé certains esprits inquiets pendant une nuit.

“De toute évidence, c’est frustrant”, a déclaré Copley à propos de son premier crochet samedi. «Je prends ça personnel. Donc, oui, je suis sorti et je voulais faire de mon mieux pour les gars et pour l’équipe. Je suis content que nous ayons remporté la victoire.

Alimenter l’offensive était un buteur improbable à Jaret Anderson-Dolan. L’ailier de 23 ans a commencé la saison en tant qu’attaquant supplémentaire et a été en bonne santé tout au long du premier mois de la saison. Une blessure à Brendan Lemieux lui a donné une ouverture. Anderson-Dolan est resté dans l’alignement même avec le retour de Lemieux en raison de ses efforts diligents nuit après nuit.

C’était sa nuit pour briller offensivement. Kevin Fiala, leur meilleur buteur et représentant All-Star, a joué un rôle énorme. Mais vous devez terminer ces grandes occasions qui se présentent à vous et Anderson-Dolan l’a fait en première et deuxième périodes, poursuivant avec un score de rebond après que Fiala ait été arrêté par le gardien de but de Chicago Petr Mrazek lors d’une échappée, puis battant Mrazek après avoir travaillé pour ouvrez-vous et obtenez le flux sterling de Fiala.

C’est ce dont les Kings avaient besoin, d’autant plus que leur profondeur a été testée avec quatre attaquants écartés en raison d’une blessure. Trevor Moore et Arthur Kaliyev n’ont pas encore joué en 2023, Carl Grundstrom a subi une blessure au bas du corps à l’entraînement et est absent pendant la pause des étoiles, et Gabriel Vilardi a été renvoyé en Californie du Sud pour une réévaluation.

Anderson-Dolan a inscrit ses quatrième et cinquième buts de la saison, portant son total en carrière à 12 en 84 matchs dans la LNH. Anderson-Dolan a déclaré que le premier but était l’un des buts les plus faciles qu’il ait marqués, mais c’est parce qu’il est resté avec la ruée vers l’échappée de Fiala et qu’il s’est dirigé vers le filet. Mais le second est venu de la créativité dont Fiala a fait preuve lors de sa première saison avec les Kings.

“On dirait qu’il tire et ça vient à vous”, a déclaré Anderson-Dolan. “Et vice versa. On dirait qu’il passe et qu’il tire. Joueur vraiment talentueux et doit certainement être conscient. En même temps, c’est amusant de jouer avec des gars comme ça qui font de grands jeux. Évidemment, il m’a piégé deux fois ce soir.

L’autre développement notable a été qu’Alex Turcotte a fait ses débuts avec les Kings. La route a été en proie à des blessures pour le choix n ° 5 au total du repêchage de 2019. Turcotte a dû subir plusieurs commotions cérébrales depuis qu’il a joué au Wisconsin jusqu’à la AHL avec le Reign de l’Ontario. Il n’a pas pu participer au camp des Kings durant l’été et l’automne. Une blessure au bas du corps l’a également empêché de jouer après avoir été autorisé à jouer en novembre.

Le centre de 21 ans a persévéré et a bien joué pour le règne, inscrivant 12 points en 18 matchs. Cela lui a valu une promotion dans le club parent détraqué. Jouer à Chicago était spécial en tant que fils de l’ancien joueur de la LNH, Alfie Turcotte, qui a grandi à proximité d’Elk Grove et a joué au hockey midget dans l’Illinois.

“Oui, c’était évidemment un rêve devenu réalité”, a déclaré Turcotte. “Quand ils ont commencé à chanter l’hymne national, je me souviens d’avoir assisté à des matchs quand j’étais enfant et c’est pour ça qu’ils sont connus. J’ai eu la chair de poule. J’étais juste très excité. Avoir beaucoup d’amis et de famille ici. Je me suis beaucoup amusé là-bas.

Turcotte a joué sur un quatrième trio avec ses coéquipiers Rasmus Kupari et Samuel Fagemo. Les trois se connaissent bien en tant que choix de repêchage de haut niveau qui sont apparus dans le système des Kings. Il a dit qu’il se sentait à l’aise avec Kupari et Fagemo, ce qui a renforcé sa confiance.

« Il nous a donné le match que nous attendions de lui », a déclaré McLellan. « Il est, à défaut d’une meilleure équipe, (un) chien de chasse. Il était sur beaucoup de rondelles. Il a bien géré son jeu. A eu quelques très bonnes occasions de marquer. Je pensais qu’il était agressif toute la nuit quand il le fallait et intelligent quand il le fallait. Bons signes.

Comme il y en avait dans d’autres domaines nécessaires.

(Photo du haut du gardien des Kings Pheonix Copley sauvant un tir contre les Blackhawks : Nam Y. Huh / Associated Press)