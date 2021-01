Lorsque CBS a télévisé pour la dernière fois le Super Bowl il y a deux ans, le match très attendu entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams de Los Angeles a fini par être un raté.

La victoire 13-3 des Patriots a été le match le plus faible de l’histoire du Super Bowl et de l’avis de l’annonceur play-by-play de CBS Jim Nantz, « peut-être l’un des Super Bowls les moins mémorables de tous les temps. »

Mais personne n’attend rien de tel cette fois-ci. En fait, le Super Bowl 55 à Tampa entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay pourrait être «l’un des grands affrontements de l’histoire du sport», déclare l’analyste principal Tony Romo.

ÉPIQUE:Les 55 plus grands moments de l’histoire du Super Bowl

SUPER BOL 55:C’est le GOAT contre le Kid

NEWSLETTER NFL:Inscrivez-vous maintenant pour recevoir les nouvelles du football dans votre boîte de réception

Il ne fait aucun doute que le jeu du 7 février ne ressemblera à aucun autre Super Bowl à bien des égards en raison des précautions liées au COVID-19. Il n’y aura pas de journée des médias sur le terrain. Les Chiefs ne viendront même pas en ville quelques jours avant le match. Et les sièges du Raymond James Stadium ne seront occupés qu’à environ un tiers de sa capacité.

Toujours conformément à la tradition du Super Bowl, CBS prévoit de tout mettre en œuvre techniquement. Le producteur coordonnateur Jim Rikhoff a déclaré que le réseau déploierait un total de 120 caméras pour la diffusion – y compris une douzaine de caméras 4K et 8K pour fournir des gros plans améliorés, et une Trolley Cam, qui se déplacera d’avant en arrière sur une tyrolienne à des vitesses supérieures. à 65 mph.

« L’innovation », dit Nantz, « me souffle. »

Ce qui rend le match de cette année si convaincant pour Nantz et Romo alors qu’ils appellent leur deuxième Super Bowl ensemble, c’est le match de quart classique entre Tom Brady, six fois vainqueur du Super Bowl, des Buccaneers et le champion en titre Patrick Mahomes des Chiefs.

Lors d’un appel Zoom avec des journalistes jeudi, Romo a eu du mal à trouver la bonne comparaison. Une réunion de grands maîtres d’échecs. Peut-être un duel de golf entre le premier Jack Nicklaus et le jeune Tiger Woods.

«Pouvez-vous imaginer si Michael Jordan avait amené son équipe à la finale (NBA) quand il était plus âgé contre un jeune LeBron James?» Songea Romo. «Ce serait la plus grande chose de l’histoire du sport.

«Je pense que nous pourrions avoir ce match.»

Nantz a une perspective beaucoup plus large, ayant appelé des événements marquants tels que les Masters, le Final Four de la NCAA et cinq Super Bowls précédents. Pourtant, son sens de l’histoire est particulièrement aigu lorsqu’il s’agit de l’héritage de Brady.

Il y a deux ans, lorsque les Patriots ont tout gagné, l’équipe de diffusion s’est assurée de replacer le jeu dans son contexte.

« Nous nous sentions plutôt bien sur le fait que nous avions probablement fait – nous avions l’impression que c’était une fatalité – le dernier Super Bowl de Tom Brady », a déclaré Nantz.

L’année dernière, Romo et lui ont de nouveau réfléchi à la carrière de Brady après la défaite des Patriots contre le Tennessee lors du match de l’AFC. «Nous pensions que c’était probablement ça», se souvient Nantz. «Maintenant, nous retournons au Super Bowl, et le revoilà. Il nous a donc donné beaucoup de choses à dire.

«Si quelqu’un a des superlatifs qui n’ont pas encore été utilisés, vous savez comment me contacter. Mon réservoir est sec. «

Romo, cependant, n’était pas à court de mots pour décrire ce qu’une victoire pourrait faire pour l’héritage de Mahomes, affirmant qu’il était la seule personne qui pourrait potentiellement surpasser Brady en tant que plus grand quart-arrière de tous les temps.

« Il y a une chance pour Patrick Mahomes si vous jouez à ce jeu, si vous vous approchez de gravir cette échelle, ce jeu pourrait vous pousser au-dessus quand tout est dit et fait », a déclaré Romo. «(Si) vous le battez. Dans le Super Bowl. Tête à tête.

«C’est le plus gros match auquel Patrick Mahomes jouera pour le reste de sa carrière», dit Romo. «Il doit gagner ce match. S’il perd ce match, il ne peut pas rattraper Tom Brady, à mon avis.

Si Brady et Mahomes jouent de leur mieux, l’équipe de CBS avec Nantz et Romo dans le stand et la journaliste Tracy Wolfson en marge pourrait très bien avoir un classique entre les mains.

«Quand nous avons eu des matchs de Brady au cours de ces quatre années avec Tony, ce sont ses meilleurs matchs parce qu’il y a quelque chose à dire pour avoir regardé un film pendant 20 ans», dit Nantz. «Il y a très peu de gens – grâce à mon coéquipier ici – qui voient les choses comme Tony peut les voir. Tom peut les voir. Tony voit ce que voit Tom.

«Il est l’un des rares, peut-être le seul gars, à savoir ce qui se passe dans la tête de Tom Brady dans ces situations lorsqu’il regarde les défenses et les stratagèmes.

Lorsque les deux équipes se sont rencontrées pendant la saison régulière – un match que les Chiefs ont remporté 27-24 lors de la 12e semaine – Romo a prédit à l’antenne qu’ils se rencontreraient à nouveau au Super Bowl. Avant de s’affronter pour le trophée Lombardi, Romo a fait une déclaration encore plus audacieuse.

« Ce jeu est plus grand que les gens ne le pensent », a déclaré Romo. «Dans 20, 30, 40, 50 ans, c’est le jeu auquel les gens vont revenir.»

Si vous aimez parler de football, nous avons l’endroit parfait pour vous. Rejoignez notre groupe Facebook, La décision hors du terrain, pour engager un débat et une conversation amicaux avec d’autres fans de football et nos initiés de la NFL. Faire la bonne chose, s’inscrire maintenant!