Avec Pathaan Shah Rukh Khan réalise son rêve de 32 ans, 'J'aime DDLJ et Rahul, Raj mais...'

Shah Rukh Khan revient au cinéma après une interruption de quatre ans. La superstar revient sur les grands écrans avec Pathaan et il révèle que son rêve d’être un véritable héros d’action dans les films est en train de se réaliser. Dirigé par Siddharth Anand Pathaan, l’univers d’espionnage de Yash Raj Films met en vedette Shah Rukh Khan dans le rôle du protagoniste qui veut protéger son pays.

Badshah de Bollywood a parlé de son rêve de 32 ans de devenir un héros d’action à l’écran dans une vidéo publiée par Yash Raj Films. SRK a révélé qu’il était entré dans l’industrie cinématographique il y a 32 ans pour être un héros d’action, mais qu’il avait raté le coche parce que les cinéastes avaient plutôt fait de lui un héros romantique. Citant son voyage, SRK a évanoui la nation avec ses personnages romantiques comme Raj et Rahul. Bien qu’il ait adoré tous les rôles de gentils garçons qu’il a joués, mais a toujours cherché à être un héros d’action, Pathaan est donc comme un rêve devenu réalité pour King Khan.

Parlant de son personnage dans Pathaan, Shah Rukh Khan dit qu’il est un gars facile et méchant qui fait beaucoup de travail difficile mais ne le porte pas sur sa manche. Pathaan est confiant, honnête et considère très résolument l’Inde comme sa mère.

Shah Rukh Khan collabore à nouveau avec Deepika Padukone après avoir travaillé ensemble dans des films comme Om Shanti Om, Happy New Year et Chennai Express. Le duo est l’un des plus grands à l’écran du cinéma indien. En parlant de son équipe avec le magnifique DP, SRK a déclaré qu’il fallait quelqu’un de la stature de Deepika pour pouvoir réaliser une séquence de chansons comme Besharam Rang, et puis vous savez. Il a en outre ajouté : “pour pouvoir faire de l’action, où elle prend un gars et le tire sur elle-même et le bat, elle est assez forte pour faire ça aussi. Ce genre de combinaison n’aurait pu être réalisé qu’avec quelqu’un comme Deepika. C’est un personnage assez complexe pour une héroïne de film d’action, pour ainsi dire.”

Pathaan est l’ambitieux projet d’univers d’espionnage d’Aditya Chopra mettant en vedette les plus grandes superstars des nations Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham. Le battage médiatique autour du film est énorme et les fans deviennent fous pour le film car il marque le retour de SRK. Pathaan devrait sortir en salles le 25 janvier 20223 en hindi, tamoul et télougou.