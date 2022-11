Avec ou sans Bono ? Le Maroc remplace le gardien APRÈS les hymnes mais avant le coup d’envoi

Quelqu’un a évidemment dit au gardien marocain Bono que parfois on ne peut pas s’en sortir tout seul.

Le buteur de Séville devait s’aligner pour son équipe dans le but et a même traversé l’hymne national, mais avant la photo d’alignement, il s’est adressé à son manager, Walid Regragui, pour lui dire qu’il avait un problème. Il a été spéculé que c’était un problème avec ses yeux.

Regragui a immédiatement remplacé Bono par le gardien remplaçant Munir pour le match. Nous avons entendu parler de changements tardifs, mais cela pousse les choses…

Repérez le retardataire… (Crédit image : Adam Pretty – FIFA/FIFA via Getty Images)

Le gros incident de la première mi-temps a vu le coup franc de Hakim Ziyech exclu pour hors-jeu – mais pas avant que l’arbitre assistant vidéo n’ait demandé à l’arbitre de se rendre sur le moniteur.

L’ancien homme des Wolves Romain Saiss était dans la ligne de mire de Thibaut Courtois et considéré comme interférant avec le jeu dans l’une des seules opportunités claires de chaque côté dans une autre mi-temps de football sans but.

Hakim Ziyech avait un but exclu pour hors-jeu (Crédit image : Elsa/Getty Images)

Les Belges ont commencé le match avec plus d’urgence qu’ils n’en ont réussi lors des premières étapes contre le Canada, obtenant deux coups francs de chaque côté de la surface de réparation et testant la défense marocaine, tandis que Thomas Meunier a également testé Munir El Kajoui dans les 20 premières minutes.

Les Lions de l’Atlas ont atteint la première mi-temps avec sans doute le moment le plus palpitant à environ 34 minutes, lorsque Achraf Hakimi, au pied de flotte, s’est libéré sur le flanc droit et a pris un coup de pot depuis le bord de la zone.

Le fan du Paris Saint-Germain s’est enflammé mais le stade Al Thumama, principalement rempli de fans de la nation nord-africaine, a roucoulé comme si c’était une chance plus nette qu’elle ne l’était probablement en réalité – de même, un coup franc de Kevin De Bruyne vers 39 minutes qui a atterri sur le toit du filet a peut-être été accueilli avec plus d’excitation que nécessaire, compte tenu du fouet et du rythme de la livraison.