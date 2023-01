Avec Noma, René Redzepi a engendré un monde d’imitateurs, mais le restaurant reste un original

La compétition pour être “le meilleur restaurant du monde” – un titre dénué de sens, mais qui a un attrait irrésistible pour les chefs et les gros titres – a déformé la cuisine, déformé le service, gonflé les totaux des chèques, les menus rembourrés et les heures volées de la vie des clients et de nombreux , beaucoup plus d’heures de la vie des chefs et de leurs travailleurs, qu’ils soient rémunérés ou non. La plupart des restaurants surdimensionnés ne pourraient pas durer une semaine sans main-d’œuvre gratuite.

Une fois qu’il s’est débarrassé de ces convives embêtants, M. Redzepi veut apparemment concentrer Noma sur la recherche et le développement de nouveaux produits qu’il pourrait vendre. Peut-être pourrait-il demander à une petite équipe de scientifiques de chercher des moyens de réduire les grandes expériences culinaires, comme celle que Noma offre à ses convives chanceux, à une taille à la fois plus humaine et plus humaine.