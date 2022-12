Avec Nathan Eovaldi rejoignant les Rangers, qu’est-ce que cela signifie alors qu’un autre s’éloigne des Red Sox?

Les vacances sont un moment de tradition, et donc mardi soir, les Red Sox se sont réunis autour de la vieille cheminée et ont regardé un agent libre qu’ils aimaient vraiment signer avec quelqu’un d’autre.

C’est en train de devenir la nouvelle coutume par ici.

Cette fois, c’était Nathan Eovaldi, le meilleur lanceur partant encore sur le marché – sans doute le meilleur joueur, période, toujours sur le marché – prenant un contrat de deux ans avec les Rangers. Le contrat comprendrait une option de joueur d’acquisition de troisième année, avec diverses incitations qui… honnêtement, quelle différence cela fait-il? Il va ailleurs. C’est tout ce qui compte.

José Abreu s’est échappé. Zach Eflin s’est enfui. Andrew Heaney s’est enfui. Xander Bogaerts s’est enfui. Et maintenant, Eovaldi s’est enfui, le même jour, Rich Hill, originaire du Massachusetts, a signé avec les Pirates, rien de moins.

Selon plusieurs personnes familières avec la pensée de l’équipe, les Red Sox ont montré un vif intérêt pour Corey Kluber, un autre partant vétéran qui pourrait ajouter de la profondeur à la rotation, mais l’équipe voulait clairement ramener Eovaldi. Le front office a étendu une offre de qualification de 19,65 millions de dollars en novembre, mais Eovaldi l’a refusée. Une autre personne ayant une connaissance directe des négociations a déclaré que les Red Sox avaient offert à Eovaldi une garantie de trois ans au début du mois. Cela aussi ne s’est jamais concrétisé.

Les joueurs partent pour de nombreuses raisons différentes, et Eovaldi est du Texas, mais le résultat final était un autre joueur qui répondait aux besoins des Red Sox – et, dans ce cas, un joueur qui possède une maison dans la région de Boston, a exprimé le désir de revenir, et était extrêmement populaire au cours de ses quatre années précédentes dans l’organisation – jouant pour quelqu’un d’autre.

C’est la même vieille histoire, vraiment. Les détails semblent changer à chaque récit, mais les grandes lignes restent les mêmes. Les Red Sox se sont engagés avec de très nombreux agents libres pendant l’hiver. Trop de personnes se sont enfuies.

À ce stade, il est difficile de savoir où les Red Sox peuvent tourner dans une intersaison qu’ils reconnaissent en privé n’a pas répondu aux attentes de quiconque. Ils ont signé cinq agents libres des ligues majeures : Masataka Yoshida, Justin Turner, Kenley Jansen, Chris Martin et Joely Rodríguez. En théorie, ces cinq ont amélioré leur champ extérieur, amélioré leur enclos des releveurs et au moins maintenu la productivité du frappeur désigné. Mais les Red Sox n’ont pas encore abordé de manière significative leur rotation – qui a perdu Eovaldi, Hill et Michael Wacha au profit de l’agence libre – et ils n’ont pas à distance compensé la perte de Bogaerts.

De toute évidence, les Red Sox ont de l’argent à dépenser à court terme – sur des accords plus courts, ils ont offert une valeur annuelle plus élevée que ce que Bogaerts ou Eovaldi ont finalement obtenu et ils ont dominé le marché sur Yoshida – mais cela ne les a pas empêchés de manquer sur les joueurs qu’ils voulaient et, dans certains cas, dont ils avaient besoin.

“Nous étions parmi les cinq premiers en matière de masse salariale l’année dernière”, a déclaré le président de l’équipe, Sam Kennedy, à Ken Rosenthal plus tôt ce mois-ci. “Nous allons continuer à le faire.”

Mais, comment exactement ? Selon FanGraphs, les Red Sox devraient dépenser environ 30 millions de dollars supplémentaires pour figurer à nouveau dans le top 10 cette saison. Mais à ce stade, comment vont-ils dépenser de manière significative 30 millions de dollars supplémentaires ? Parmi les 30 meilleurs agents libres du marché, selon L’athlétismeAu classement de pré-saison de, seul Jurickson Profar reste disponible, et Profar n’est plus vraiment en forme maintenant que l’équipe a ajouté un voltigeur de coin (Yoshida) et un frappeur désigné (Turner). Les Red Sox pourraient toujours signer Kluber ou Wacha pour allonger leur rotation (mais Eovaldi semblait être leur option préférée pour ce rôle) et ils pourraient toujours ajouter Jean Segura pour jouer au milieu (mais il n’est clairement pas Bogaerts). Le plan A est révolu depuis longtemps. Le plan B reste un mystère.

Si les Red Sox avaient été soumis à la taxe de luxe à la date limite, ils auraient reçu les choix 70 et 71 lors du repêchage de 2023 pour Bogaerts & Eovaldi. Au lieu de cela, ils recevront les choix 133 et 134. Ils manqueront également environ 1 million de dollars en argent de bonus supplémentaire sur les valeurs des machines à sous de 2022. — Ian Cundall (@IanCundall) 27 décembre 2022

En perdant Eovaldi, les Red Sox ont reçu une compensation au repêchage, mais même cela aurait pu être mieux. Bien qu’ils aient terminé à la dernière place, les Red Sox n’ont pas réussi à terminer la saison dernière en dessous du seuil de la taxe de luxe, et ils recevront donc un choix après le quatrième tour (pas après le tour d’équilibre compétitif) en échange de Bogaerts et Eovaldi.

Bien sûr, il s’avère qu’un tas de pertes de salaire aurait été plus précieux que quelques mois misérables de baseball perdu, et le front office le sait. Il n’y a pas à le nier, vraiment. Et cela a rendu quelques-unes des déceptions de cet hiver un peu plus amères. Rétrospectivement, plusieurs décideurs des Red Sox ont reconnu que c’était une erreur de ne pas verser plus de salaire à la date limite des échanges l’année dernière. Ils ont échangé Christian Vázquez, mais la plupart de leurs autres jetons d’agent libre en attente étaient en difficulté (Eovaldi et JD Martinez) ou blessés (Wacha, Matt Strahm et Kiké Hernández). L’équipe ne voulait pas échanger Bogaerts car elle espérait toujours le re-signer. Les rendements potentiels pour les puces commerciales non-Bogaerts étaient décevants, selon plusieurs personnes familières avec les offres, et les Red Sox ont estimé qu’il valait mieux donner à la liste 2022 une réelle chance de se rallier plutôt que d’exécuter une série de mouvements. cela aurait été un peu plus que des pertes de salaire.

Et trouver une nouvelle voie n’est pas de plus en plus facile. Les Red Sox restent engagés sur le marché du commerce, mais ils préfèrent ne pas échanger des parts importantes de leur profondeur de lancer, et d’autres équipes semblent largement indifférentes à affronter des joueurs à haut risque et à haut potentiel du bas du système des ligues mineures. Et donc, c’est un jeu d’attente pour voir si de nouvelles opportunités se développent, car le marché des agents libres devient un peu plus qu’une longue liste de possibilités qui se sont retrouvées ailleurs.

(Photo du haut : Brian Fluharty / Getty Images)