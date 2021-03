Avec plus de gens à la maison et collés à leurs services de streaming, dont beaucoup n’autorisent pas la publicité, les entreprises constatent qu’elles doivent être créatives sur la façon dont elles se présentent devant le public ne voyant plus les publicités de 30 secondes. De plus en plus se tournent vers des sociétés de production hollywoodiennes traditionnelles comme Imagine pour s’associer sur des longs métrages tels que «The Day Sports Stood Still», qui est imprégné de la philosophie de Nike mais ne porte aucune des marques traditionnelles que le public est habitué à voir.

