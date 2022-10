Avec mes nouvelles lunettes, j’ai bien plus que la possibilité de voir pleinement le monde

Cet article à la première personne est l’expérience de Mark Selvidge qui vit avec une lésion cérébrale. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Assis dans le bureau de mon optométriste pour un rendez-vous régulier, tout ce que je pouvais voir était la moitié du tableau des yeux et le monde sur mon côté gauche.

La plupart des gens ont une vision périphérique. Ils peuvent voir du coin de l’œil.

Je ne peux pas.

Cela peut sembler insignifiant. Après tout, ce n’est pas comme si j’étais complètement aveugle. Je peux tourner la tête et toujours voir le monde à ma droite.

Mais alors que le médecin ajustait un prisme sur le côté droit de mes lunettes, j’ai ressenti une bouffée d’espoir.

Aujourd’hui pourrait être le jour où je verrais enfin 40 degrés supplémentaires sur mon côté droit – la partie du monde qui me manquait depuis 21 ans.

Mark Selvidge, à droite, et sa sœur Nicole posent pour un portrait en 2000. (Soumis par Mark Selvidge)

Quand j’avais 11 ans, alors que j’aurais dû profiter de mon enfance avec des amis, je me battais pour ma vie. Ma famille a été impliquée dans un accident de voiture et ma sœur Nicole est décédée. J’ai subi un traumatisme crânien. Les premiers jours ont été palpitants alors que j’étais sous respirateur artificiel. Je ne me souviens pas beaucoup de cette période, mais mes parents disent que je n’ai pratiquement pas répondu pendant trois semaines.

Lorsque j’ai lentement repris conscience, je me suis senti confus et effrayé parce que je ne comprenais pas pourquoi mon corps ne pouvait pas bouger.

C’est alors que le travail acharné a commencé. Tout comme un bébé, j’ai dû réapprendre à peu près tout. J’ai dû apprendre à avaler, à diriger mon regard là où je voulais regarder, à parler, à manger et à boire, à m’habiller, à marcher, à penser.

La mère de Mark Selvidge retrace son rétablissement à l’hôpital après son accident. (Soumis par Mark Selvidge)

Je voulais être indépendant et consacrer des heures de travail acharné aux larmes et à la frustration lors de séances interminables de physiothérapie et d’ergothérapie. Lorsque la poussière est retombée, je me suis retrouvé avec une paralysie partielle du côté droit, des tremblements du côté gauche et des déficiences visuelles, notamment la perte complète de la vision périphérique du côté droit.

Après mon accident, j’étais littéralement passé à côté.

Je me souviens que mon équipe soignante me disait de continuer à balayer mes yeux vers la droite pour que je puisse au moins identifier les dangers. Même si j’ai d’abord lutté avec mes handicaps, j’ai essayé de repousser les limites de mes limites et, avec beaucoup de soutien, je suis devenu assez indépendant.

Avec le temps, j’ai fini par accepter mon handicap. Aujourd’hui, je parle dans des écoles élémentaires et j’ai écrit un livre pour enfants sur la façon dont ma lésion cérébrale me rend différente. J’ai réappris à faire du vélo et j’ai repris des sports comme l’escalade, le saut en parachute en tandem et la tyrolienne pour le plaisir.

Mark Selvidge a fait de l’escalade à Squamish, en Colombie-Britannique (Soumis par Mark Selvidge)

Mais même dans ces grands moments, je me sens parfois triste parce que je ne pouvais voir que la moitié de ce que la vie présentait devant moi.

Quand une femme à ma droite flirtait avec moi, ça me manquait et c’est dommage ! Je heurterais des gens s’ils étaient ne serait-ce qu’un peu sur ma droite là où je ne regardais pas.

Un rite de passage de base pour de nombreux adolescents m’a également échappé : je n’ai jamais pu obtenir mon permis de conduire à cause de mes déficiences visuelles. Je sais que je pourrais demander à mes amis et à ma famille de me conduire, mais je ne veux pas avoir l’impression de les déranger. Le bus ne va pas toujours là où je veux aller. Je pourrais prendre un taxi mais parfois les tarifs ressemblent à du vol sur autoroute. L’indépendance que 40 degrés supplémentaires m’auraient donnée me manque.

Au fil des ans, j’ai donc exploré diverses options pour élargir ma vision périphérique droite. J’ai expérimenté des miroirs concaves et convexes devant mon œil gauche, et une caméra vidéo et une combinaison d’écran montées sur mes lunettes. Ce dernier m’a semblé un peu idiot, même.

Lorsque mon dernier médecin a suggéré un nouveau prisme de Fresnel, qui peut coller à la lentille d’un verre et qui a été utilisé par d’autres personnes souffrant de lésions cérébrales traumatiques, j’ai pensé que je pouvais aussi bien l’essayer.

C’est ainsi que je me suis retrouvé dans le bureau de l’optométriste. J’étais prudemment optimiste. J’avais déjà été déçu et je ne savais pas trop à quoi m’attendre.

Lorsque ce prisme s’est mis en place et que j’ai enfin pu voir à nouveau de mon côté droit, la sensation était différente. Soudain, le monde à ma droite s’est mis au point. Je pourrais voir! Eh bien, je pouvais voir plus de mon monde. Je pouvais maintenant voir l’éventail qui se trouvait à droite du tableau des yeux. Attendez… Je pourrais aussi voir plus l’optométriste.

Waouh Waouh Waouh!

J’ai commencé à pleurer. Je n’en croyais pas mes yeux ! Je ne pouvais tout simplement pas en croire mes yeux.

Cela fait trois mois que je me suis équipé de mes nouvelles lunettes. J’ai toujours un handicap — cela n’a pas changé. Mais cela signifie que je n’ai pas besoin de tourner la tête pour voir ce qui se passe sur ma droite. Et ce petit changement a de grands impacts.

Les nouvelles lunettes de Mark Selvidge lui permettent de voir à 40 degrés supplémentaires sur sa droite, la partie du monde qui lui manquait depuis 21 ans. (Mark Selvidge)

Au cours de ces derniers mois, mon cou s’est moins entraîné ! Avoir cette vision supplémentaire me rend plus confiant pour naviguer dans ma vie quotidienne.

Je ne peux toujours pas conduire. J’ai encore besoin d’être un défenseur de moi-même et de me sentir obligé de partager ce que signifie vivre avec un handicap. Mais j’ai aussi l’espoir qu’avec les améliorations continues de la technologie des véhicules autonomes, les changements dans la réglementation des licences et ma propre détermination, un jour je pourrais prendre le volant et conduire.

En attendant, j’aurai plaisir à revoir le monde à ma droite.

