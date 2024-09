Avec « Memoir of a Sparklemuffin », Suki Waterhouse scintille et brille

LOS ANGELES – 1er AOÛT 2024 : Suki Waterhouse à Los Angeles le jeudi 1er août 2024 (Jennifer McCord / Pour The Times) (Jennifer McCord / Pour le Times)

Quand Suki Waterhouse Lorsqu’elle a découvert le Sparklemuffin, c’était comme si elle avait eu vent de l’un des potins les plus juteux de tous les temps. Elle était en pleine nuit de recherche sur Internet lorsqu’elle est tombée sur une araignée-paon duveteuse qui danse. « J’étais vraiment attirée par lui », dit la multi-araignée à la frange blonde au téléphone depuis Londres. « Il est très coloré et aussi en quelque sorte autodestructeur d’une certaine manière parce qu’ils mangent leurs partenaires s’ils n’aiment pas la danse qu’ils font. »

À ce moment-là, Waterhouse, stupéfaite, a pensé que tout le monde devait connaître cette créature vibrante dont l’abdomen orange et bleu ressemblait à une couverture Pendleton. Naturellement, elle a commencé à envoyer des messages et des DM à ses amis et à inonder le chat WhatsApp de sa famille de contenu Sparklemuffin. Avant qu’elle ne s’en rende compte, sa légère fascination a commencé à dominer son monde.

Mais à ce moment-là, ce n’était qu’une obsession personnelle, pas même un titre d’album. Elle était obsédée par le fait d’appeler son deuxième album « A Yellow Rose for Bobby Peru », un hommage à l’un de ses films préférés, « Wild at Heart », et à l’idée de l’époque victorienne selon laquelle les roses jaunes « étaient associées à des relations légèrement malheureuses ». Mais Waterhouse avait envie d’un titre qui incite à la joie, quelque chose qui était l’antithèse de son état d’esprit lorsqu’elle a créé son premier album, « I Can’t Let Go ». Pourtant, Waterhouse ne pouvait pas se défaire de sa fascination pour l’arachnide chic Sparklemuffin. Après tout, c’était « idiot et ridicule ». Il était donc tout à fait approprié qu’elle choisisse le nom « Memoir of a Sparklemuffin » pour son deuxième album. « Ce titre semblait beaucoup plus festif », affirme-t-elle.

En effet, le musicien de 32 ans a eu de nombreuses raisons de se réjouir ces derniers temps. L’année dernière, Waterhouse a joué dans la populaire série dramatique musicale « Daisy Jones et les Six » l’adaptation du best-seller de Taylor Jenkins Reid, qui a créé un fandom insatiable. En avril, elle et son fiancé Robert Pattinson ont accueilli leur premier enfant – une fille – et quelques jours avant cette conversation, elle a fait ses débuts en tant qu’ouvreuse à La tournée Eras de Taylor Swift au stade de Wembley à Londres.

Après sa prestation à Coachella en avril, Waterhouse a reçu un appel lui proposant de se produire sur la tournée Eras. « J’étais complètement paniquée et ravie que cela se produise », se souvient-elle. Mais elle hésitait à en parler à de nombreuses personnes dans sa vie, car elle avait peur du nombre de personnes qui demanderaient des billets. « J’ai gardé ça très à cœur », rit-elle. Le jour du spectacle, Waterhouse était nerveuse à l’idée de marcher sur la passerelle « intimidante » de la scène, mais Swift l’a encouragée. « Elle m’a dit : « Tu dois y aller, marcher dessus et passer ce moment amusant » », se souvient Waterhouse.

« J’essayais de rester très cool et décontractée avant et pendant le concert, afin de pouvoir terminer mon concert et en profiter pleinement, mais en y repensant maintenant, je suis si heureuse d’avoir pu profiter de tout cela », dit-elle. Heureusement, elle a pu profiter du concert, auquel toute sa famille a assisté et ses amis de sa ville natale l’ont regardé, car « c’était un tel saut de foule de passer de jouer devant quelques milliers de personnes à regarder un stade de cette taille ». Paramore Lors de la tournée Eras de Pattinson qui se déroulait ce soir-là, elle et Pattinson ont également reçu un message surprise du groupe, qui est devenu viral.

Avant que Paramore n’interprète « Decode » — une chanson du « Crépuscule » bande sonore — chef d’orchestre Hayley Williams « J’aimerais dédier cette nouvelle chanson à M. Waterhouse », un clin d’œil effronté au vampire Edward de Pattinson dans la franchise « Twilight ». Waterhouse a trouvé ça hilarant, mais son père était confus.[He] « Il n’a pas vraiment compris ce qui se passait parce qu’elle a dit ‘M. Waterhouse’, donc il était déjà dans un moment très excité et fier, et puis son cerveau n’a pas pu comprendre ce qui se passait », dit Waterhouse. « Il ne comprend vraiment pas ces références ». Pattinson était parfaitement inconscient de ce qui se passait, mais c’est parce qu’il était sur le plateau. Waterhouse, bien sûr, l’a informé du cri de Williams : « C’était très gentil ».

La tournée Eras a peut-être été un moment marquant pour Waterhouse, mais elle a fait ses armes en tant que créatrice pendant la moitié de sa vie. L’actrice et chanteuse née à Londres a commencé à travailler comme mannequin à 16 ans pour des marques comme Burberry, Tommy Hilfiger et Ferragamo. Elle a fait la couverture de Vogue et Elle avant de se tourner vers le cinéma en 2012 avec des rôles dans des films tels que Divergente : L’Insurrection, Assassination Nation, Detective Pikachu et Misbehaviour. En 2016, Waterhouse a sorti son premier single – la ballade de rupture rêveuse « Brutally » – qu’elle a suivi l’année suivante avec le morceau rétro-pop amoureux « Good Looking » (qui a reçu un coup de pouce viral sur TikTok en 2022).

Après avoir partagé sporadiquement des singles au fil des ans, elle a sorti son premier album, « I Can’t Let Go », en 2022. Plus tard cet automne-là, elle a partagé une compilation de ses singles au fil des ans avec son EP « Milk Teeth ». En 2023, elle a encore élargi son talent musical, apprenant à jouer du piano pour son rôle de claviériste ambitieuse Karen Sirko dans « Daisy Jones & the Six ». Le « groupe », a-t-elle révélé dans un vlog de mai, était en fait censé se produire par surprise à Lollapalooza l’année dernière, mais les plans ont été interrompus en raison de la grève des scénaristes. Ils ont essayé de jouer des concerts à quelques reprises, dit-elle, mais à chaque fois quelque chose s’est mis en travers de leur chemin. « Je pense que tout le monde est trop occupé maintenant », dit-elle à propos d’une éventuelle performance, mais elle laisse la question en suspens : « Qui sait ? »

En ce moment, elle est complètement immergée dans le monde des Sparklemuffins. Pour Waterhouse, la découverte de l’arachnide n’était pas seulement un sujet de discussion sur Internet : elle est devenue une métaphore de ses propres mémoires et, à son tour, de « Memoir of a Sparklemuffin », à paraître le 13 septembre sur Sub Pop. Ce projet introspectif est « un voyage turbulent, empêtré dans des choix et des relations autodestructeurs », qui reflète le cycle de vie de l’arachnide. « Tout est question d’enchantement et de piège », dit-elle. Mais l’album de 18 titres a permis à Waterhouse de réfléchir à son identité et à ses valeurs. « J’ai pensé à l’émergence du désespoir lorsque l’araignée quitte son cocon et à la prudence de s’ouvrir aux possibilités d’un amour véritable », explique-t-elle.

Waterhouse dit qu’elle n’a pas eu l’occasion de collaborer avec autant de personnes sur son premier album, mais « Memoir of a Sparklemuffin » lui a permis de s’associer au producteur exécutif Eli Hirsch, ainsi qu’à des artistes comme Jonathan Rado de Foxygen (Weyes Blood, Father John Misty, Beyoncé), Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex, Rick Nowels (James Blake, Lana Del Rey) et Natalie Findlay et Jules Apollinaire du groupe Ttrruuces. Elle a également fait équipe une fois de plus avec Brad Cook (Waxahatchee, Snail Mail), qui a produit son premier album. Avec cette équipe de créatifs, elle a pu « élargir les genres » — au doo-wop woozy (« OMG) », au mall-core des années 90 (« Supersad ») et à l’Americana (« Think Twice ») — tout en rendant le projet cohérent. Cette palette sonore plus large provient également de l’inspiration que Waterhouse a trouvée chez des artistes comme Sharon Van Etten, Garbage, The Magnetic Fields et Sheryl Crow.

Par exemple, Waterhouse voulait une chanson « qui fait bouger la tête » sur le disque, qui soit un clin d’œil à Paramore et Garbage. C’est finalement le morceau d’ouverture aux accents alternatifs des années 90, « Gateway Drug », qui est un leurre grâce à sa voix douce et à quelques riffs de guitare lourds. « Je voulais faire quelque chose qui vous berce dans l’idée que ce sera une chanson lente et romantique, qui explose vraiment et qui dégage une certaine liberté sauvage », explique Waterhouse à propos du morceau.

À propos du film « Model, Actress, Whether », Waterhouse évoque Lana Del Rey et « se débat avec l’aspiration et la réalité de la superficialité », ce qui découle de sa propre expérience d’avoir été considérée comme une artiste en herbe. « Tous mes rêves sont devenus réalité, plus l’océan est grand, plus le bleu est profond / Appelez-moi mannequin, actrice, peu importe », chante-t-elle avec son accent mielleux.

« Avec mon premier album, j’ai eu du mal à convaincre les labels d’ouvrir mon e-mail et de le lire », se souvient-elle. « Tous les retours que je recevais étaient du genre : « Non, nous n’écoutons pas les albums de mannequins. » Elle a également découvert qu’elle faisait référence à l’histoire d’une ingénue dans un livre de Jennifer Blowdryer qu’elle a déniché à Silver Lake. « À Hollywood, vous êtes mannequin, puis actrice, vous devenez célèbre, puis vous êtes démolie », explique Waterhouse, avant de marquer une pause. Peut-être, dit-elle, s’est-elle insérée dans ce personnage. « À quoi cela ressemblera-t-il quand tout sera terminé ? Cela vous semble-t-il vraiment sombre ? », rit-elle nerveusement.

Hollywood est aussi le point central de « Lawsuit », dont Waterhouse insiste sur le fait qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un mot « ironique » à utiliser dans une chanson et non d’un mot spécifique. « Je pourrais écrire un livre sur la façon dont tu as profité de la situation, ouais / Tu penses que c’est mal, mais c’est sur le point d’empirer », raille-t-elle sur ce morceau à la fois R&B et pop. Waterhouse est fascinée par le morceau « Big Love », inspiré des histoires qu’elle a entendues de l’auteure de « Frozen Oranges », Violet Paley, à propos de ses épisodes maniaques dans un bar de New York. Le livre est resté en mémoire de Waterhouse, en particulier le sentiment selon lequel « tu cours juste vers l’autodestruction et il y a cet énorme trou dans ton cœur que tu essaies de combler avec de l’amour et rien ne fonctionne pour le combler ».

Bien qu’elle soit engagée dans une relation depuis plusieurs années, Waterhouse a trouvé l’inspiration pour la chanson mélancolique « Everybody Breaks Up Anyway » dans une conversation entendue lors d’une fête. La phrase lui est restée en tête, mais elle est devenue plus emblématique de « circonstances plus tragiques qui pourraient se produire ». « L’amour ne dure jamais, mais je vais rester dans ton esprit pour toujours / Parce que tout le monde se sépare de toute façon », chante Waterhouse solennellement sur des cordes luxuriantes. « C’est laissé ouvert », dit-elle à propos du morceau.

Avec le titre « To Love », qui évoque la guitare slide douloureuse de « Fade Into You » de Mazzy Star, Waterhouse a repris les paroles de son tube viral « Good Looking » et les a épurées. « Il s’agit de deux personnes qui reconnaissent un passé et qui sont capables de vivre pleinement la profondeur d’un nouvel amour », explique-t-elle.

Waterhouse espère que « Mémoires d’un Sparklemuffin » lui ouvrira de nouvelles opportunités. Elle adorerait collaborer avec Rosalia Même si elle aurait été « super effrayée parce qu’elle a probablement la meilleure voix du monde. Après l’avoir vue en concert l’année dernière, j’étais complètement sans voix à son sujet, juste son énergie et sa présence », se réjouit Waterhouse. Parmi ses collaborateurs de rêve figurent également : Aimée Mann , Puissance du chat , PJ Harvey et Sophie B. Hawkins.

Mais pour l’instant, Waterhouse est simplement reconnaissante de pouvoir faire la musique qu’elle a toujours voulu créer. Elle sait qu’il a fallu du temps pour gagner le « respect », en tant que « mannequin, actrice, peu importe ». « On ne peut pas simplement se lancer dans un nouveau métier », dit-elle. « Il faut juste espérer que l’on continue à avoir des opportunités. »