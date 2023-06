Avec Matthew Boyd et Will Vest blessés, les Tigers ne peuvent échapper à leur fléau de blessures

ARLINGTON, Texas – Le terrain a quitté la main de Matthew Boyd et a navigué jusqu’au filet de sécurité. Le receveur Jake Rogers a vu Boyd grimacer. Il a couru jusqu’au monticule et son lanceur a haussé les épaules avec résignation. Dans la pirogue, deux mots ont traversé l’esprit du manager AJ Hinch : Pas encore.

Hinch et l’entraîneur sportif Ryne Eubanks se sont rendus au monticule alors que Boyd l’entourait, tenant son bras gauche et ayant clairement l’air mal à l’aise. Avec le champ intérieur maintenant rassemblé autour, Hinch, Eubanks et Boyd ont conféré. Ils ont décidé de renoncer à ce que Boyd lance un autre lancer pour tester son bras. Il a quitté le terrain et il était naturel de craindre le pire. Une équipe qui a été ravagée par les blessures vient de perdre un autre bras, cette fois l’un de ses joueurs seniors, un homme qu’elle a signé cet hiver en grande partie à cause de sa positivité implacable et de son influence au club.

« Nous le voulons là-dedans, nous voulons qu’il lance », a déclaré Rogers. « Mais évidemment, il est blessé, et c’est ce que je lui ai dit sur le monticule. « Mec, tu dois faire ce qui est le mieux pour ton bras. Nous avons besoin de vous à long terme.

Pour remplacer Boyd est venu Will Vest, qui a réussi un retrait au bâton de trois lancers pour terminer la première manche. Vest est retourné au monticule pour la seconde avec les Tigers désormais engagés dans un match de facto en enclos des releveurs. Mais après le 17e lancer de Vest de la soirée, sa jambe droite a atterri maladroitement sur le monticule. Encore une fois, Hinch est sorti, a rebondi dans l’action et est passé en mode gestionnaire complet.

« Je vais aller directement à qui est le prochain et ce que nous devons faire pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré Hinch à propos de sa réaction du moment.

Vest a lancé un lancer d’essai mais a semblé détraqué. Hinch a essayé de déchiffrer son prochain mouvement alors que Vest se dirigeait vers le tunnel.

À son retour sur le banc lui-même, Hinch s’est tourné vers l’entraîneur des lanceurs Chris Fetter.

« Pas encore », a déclaré Hinch.



Le lanceur de relève des Tigers Will Vest quitte le terrain après avoir été blessé lors de la deuxième manche contre les Rangers. (Tim Heitman / États-Unis aujourd’hui)

Les Tigers ont battu les Rangers 7-2 lundi soir. Rogers, originaire du Texas, et Andy Ibáñez, un ancien Ranger, ont tous deux réussi un circuit. Mason Englert et Tyler Alexander, tous deux du métroplex de Dallas-Fort Worth eux-mêmes, se sont combinés pour lancer 5 1/3 manches de relève avant que les Tigers ne se tournent vers Jason Foley et Tyler Holton.

« C’était une sorte de choc », a déclaré Rogers, « mais nous avons eu le plan assez rapidement et avons dû encaisser les coups. »

Mais tous les points positifs de lundi ont été compensés par le fait que les Tigers pourraient perdre deux autres joueurs. Boyd (qui a subi une opération du tendon fléchisseur en 2021) a officiellement quitté le jeu avec une gêne au coude gauche et Vest avec une gêne au genou droit. Les Tigers n’avaient plus d’informations après le match, mais la blessure de Boyd en particulier semblait inquiétante.

« Nous allons tous les faire vérifier et voir où cela nous mène », a déclaré Hinch.

Tout comme Matt Manning revient dans la rotation mardi, et tout comme les partants blessés Tarik Skubal et Eduardo Rodriguez font des débuts de réadaptation en Triple A, un personnel de lanceurs des Tigers assiégé pourrait perdre deux autres membres.

Et quel que soit leur statut, un enclos des releveurs qui s’est maintenu grâce à un sommet AL de 98 1/3 de manches en juin est maintenant soumis à une contrainte supplémentaire.

« Nous étions à un ou deux pas d’être hors du terrain », a déclaré Hinch. « Chapeau encore une fois pour l’enclos des releveurs. En un mois où nous les avons vraiment utilisés une tonne, ce soir, ils étaient géniaux.

Les Tigers doivent déjà faire un mouvement de 40 joueurs pour activer Manning de la liste des blessés de 60 jours pour le départ de mardi. Mais avec le potentiel d’être en baisse de deux autres lanceurs et avec des options à Tolède déjà minces, on ne sait pas exactement comment les Tigers navigueront le reste de cette série contre les redoutables Rangers. Et puis il y a le reste du programme à venir.

Après le match, le directeur général adjoint des Tigers, Sam Menzin, s’est assis dans le bureau de Hinch. Encore une fois, il y avait beaucoup à discuter.

« J’ai un peu de temps entre maintenant et (demain) », a déclaré Hinch. « Alors je serai debout un peu ce soir. »

(Photo du haut du lanceur partant des Tigers Matthew Boyd quittant le match contre les Rangers avec une blessure : Tim Heitman / USA Today)