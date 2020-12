MANCHESTER, Angleterre – Cela a toujours irrité Manchester City et ses supporters d’être éclipsés par Manchester United et les événements d’Old Trafford, où les deux équipes ont fait match nul 0-0 samedi. Bonnes, mauvaises ou indifférentes, la puissance historique et la popularité mondiale de United ont eu tendance à faire la une des journaux, même lorsque City a battu des records et remporté des trophées sous Pep Guardiola.

Les succès de City ces dernières années ont eu tendance à être considérés à travers le prisme de la comparaison avec les grandes équipes United sous Sir Alex Ferguson, plutôt que pris isolément et crédités comme les réalisations exceptionnelles qu’ils ont été.

Mais parfois, l’accent mis sur le côté rouge de Manchester peut aider à détourner l’attention de tout aspect négatif au stade Etihad et Guardiola et ses joueurs en ont certainement profité.United a porté l’air d’être une équipe au bord d’une crise tout au long de ce saison.

L’équipe d’Ole Gunnar Solakjaer a subi une défaite humiliante 6-1 à domicile contre Tottenham, a quitté la Ligue des champions en phase de groupes et n’a remporté qu’une seule victoire en Premier League à domicile, contre le promu West Brom. Ils ont également eu à traiter avec l’agent de leur joueur le plus en vue, Paul Pogba, qui a été rendu public cette semaine avec des affirmations selon lesquelles le milieu de terrain voulait relancer sa carrière ailleurs.

Pourtant, avant le coup d’envoi – et après que 90 minutes lamentables se soient soldées par une impasse sans but – United devançait City au classement de la Premier League. Malgré tous les discours sur la crise et l’incertitude sur l’avenir de Solskjaer en tant que manager, ils méprisent leurs rivaux interurbains et n’ont perdu qu’un des cinq derniers matchs contre leurs voisins toutes compétitions confondues.

« Dans mon temps contre Manchester City, c’est la meilleure performance que nous ayons eue », a déclaré Solskjaer à Sky Sports, ajoutant: « Ils ont probablement eu les plus grands moments en jeu ouvert. Tout le monde devrait être satisfait d’un match nul. »

Selon leurs propres normes incroyablement élevées, City et Guardiola ont connu des difficultés cette saison, mais des lacunes sont régulièrement exposées et leur performance contre United était anémique. Ils occupent la huitième place du classement, cinq points derrière les leaders Tottenham et Liverpool, et semblent loin d’être une véritable menace pour les champions de Jurgen Klopp cette fois-ci.

L’une des plus grandes forces de City sous Guardiola a été sa capacité incomparable à battre des équipes de manière convaincante et apparemment marquer à volonté, une réalité confirmée par le fait que cette impasse à United était leur premier match nul 0-0 dans la ligue depuis 79 matchs.

Mais les objectifs se sont taris; alors qu’après 11 matchs la saison dernière, City avait marqué 34 buts, ils ont atteint exactement la moitié de ce chiffre – 17 – cette fois-ci et ils avaient rarement l’air d’ajouter à leur total contre United.

L’absence de Sergio Aguero pour gastro-entérite n’a pas aidé, mais l’attaquant n’a réussi que 110 minutes en championnat toute la saison, donc City a eu beaucoup de temps pour trouver des moyens de marquer sans lui. C’est un problème à court et à long terme, le joueur de 32 ans étant sans contrat à la fin de la saison. Qu’il reste ou qu’il part, un autre buteur éprouvé est nécessaire pour partager la charge.

Man City de Pep Guardiola n’a réussi que deux tirs cadrés à Old Trafford. Getty

Mais au-delà du manque d’attaquant fiable – Gabriel Jesus a eu peu d’impact contre United – City a également perdu la capacité de dominer les équipes en attaquant par vagues.

Dans le passé, des arrières latéraux et des milieux de terrain tels que Kevin De Bruyne, David Silva, Yaya Touré et Bernardo Silva démantelaient leurs adversaires, mais Touré et David Silva sont partis sans être remplacés de manière adéquate, tandis que De Bruyne n’a que deux buts en championnat cette saison. et Bernardo n’en a pas.

Phil Foden est peut-être le milieu de terrain le plus animé de City dans le dernier tiers, mais n’a commencé que quatre matchs de championnat en 2020-21 et a été laissé sur le banc par Guardiola alors que ce match se dirigeait vers sa conclusion inévitable.

Bien qu’un point à Old Trafford soit un résultat respectable pour toute équipe ayant des ambitions pour le titre, ce fut vraiment deux abandonné pour City car l’équipe de Solskjaer a montré sa vulnérabilité à plusieurs reprises cette saison, en particulier à domicile.

Crystal Palace, Tottenham et Arsenal ont gagné contre la moitié rouge de Manchester, tandis que Chelsea est sorti avec un match nul 0-0. United a eu du mal à menacer l’un d’entre eux, mais City a joué comme s’il était heureux de repartir avec un point.

« Nous avons créé trois ou quatre occasions claires, vous ne pouvez pas vous attendre à beaucoup contre une équipe comme United et à un bon point à la fin », a déclaré Guardiola à BBC Sport après le match. « Ce sera un bon point dans le futur. »

Peut-être que United a réduit l’écart avec ses voisins – c’était un gouffre tellement béant qu’ils devaient faire quelque chose – mais City est toujours beaucoup plus fort. Cependant, s’ils ne peuvent pas augmenter leur production de buts et commencer à gagner des matchs serrés, les hommes de Guardiola risquent de finir sous United pour la première fois depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013.

Contrairement à la façon dont les choses étaient à l’époque, à la façon dont les deux équipes se présentent actuellement, elles peuvent finir par se battre pour les cinquième et sixième positions plutôt que première et deuxième.