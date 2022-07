Avec l’USWNT en finale de la CONCACAF W, une version plus nuancée émerge sous Vtlako Andonovski

L’USWNT vise un troisième titre CONCACAF consécutif après avoir éliminé le Costa Rica en demi-finale. Azaël Rodriguez/Getty Images

MONTERREY, Mexique – Jeudi, une autre performance méthodique de l’équipe nationale féminine des États-Unis a été remportée 3-0 contre le Costa Rica à l’Estadio Universitario. Le résultat a permis aux Américains de se qualifier pour la finale du championnat CONCACAF W de lundi, un match qu’eux et presque tout le monde pensaient qu’ils seraient dès le départ.

Le chemin a été plus laborieux que dominant pour l’équipe de Vlatko Andonovski, mais c’était suffisant pour se qualifier pour la Coupe du monde 2023 – où les États-Unis chercheront à remporter un troisième titre consécutif sans précédent – ​​et mettre les États-Unis à une victoire de décrocher une place aux Jeux olympiques de 2024.

“Je pense que nous devons être globalement plus pointus”, a déclaré Emily Sonnett, qui a marqué le premier but de l’USWNT jeudi. “Je ne pense pas que notre équipe en soit très satisfaite. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous concentrer. Mais dans l’ensemble, je pense que nous avons concouru et je pense que nous avons respecté les plans de match à chaque match. Comment faire nous mettons tout cela ensemble maintenant pour aller de l’avant ? »

Deux des buts de jeudi étaient le produit de la pression exercée par les États-Unis en haut du terrain au bon moment. Le premier but de Sonnett à la 34e minute – le premier de sa carrière en 69 apparitions – était, comme le vainqueur du match de Kristie Mewis lors de la victoire 1-0 de lundi contre le Mexique, un autre effort décousu sur un corner.

Ce qui est important pour la création de cette opportunité, c’est quelque chose qui n’apparaîtra pas sur la feuille de statistiques : un effort défensif individuel de Mallory Pugh en haut du terrain. Une minute après que Pugh ait presque dépouillé la gardienne du Costa Rica Noelia Bermudez du ballon dans sa propre surface, alors que la seule joueuse pressait, l’ailier américain a mis la défense du Costa Rica sous pression au plus profond de son propre tiers défensif, remportant le ballon et allant directement au but pour forcer le corner. Sonnett a marqué sur le jeu qui a suivi.

Dix minutes plus tard, c’était Pugh à la fin. Sophia Smith a récupéré le ballon juste à l’extérieur de la surface de réparation du Costa Rica et Rose Lavelle a réagi rapidement en la talonnant sur le chemin de Pugh, qui courait derrière. La compétence technique de Lavelle a fait le jeu, mais la pression de Smith pour récupérer le ballon dans une zone élevée a été le catalyseur.

“Je pense que le pressing est une excellente opportunité de transition et d’attaque”, a déclaré Pugh après le match. “Donc, je pense que si vous le voyez de cette façon, comme la défense est l’attaque, je pense que cela fait partie de notre identité. Nous voulons créer ces moments de transition offensifs pour pouvoir créer et continuer. Nous voulons que les équipes ressentir cette pression, donc je pense que cela fait partie de notre identité.”

Depuis le premier match d’Andonovski aux commandes en novembre 2019, la presse américaine a été plus variée que la précédente itération sous Jill Ellis. L’équipe vainqueur de la Coupe du monde 2019 a joué avec une presse implacable et à haute énergie qui a exigé des efforts défensifs importants de sa ligne avant ainsi qu’un milieu de terrain qui a été invité à couvrir de larges étendues de terrain dans de vastes zones. Les absences continues de Julie Ertz (enceinte) et Sam Mewis (récupération d’une blessure), deux des trois milieux de terrain titulaires de la Coupe du monde 2019, expliquent en partie pourquoi cette partie de l’équipe est en transition.

L’entraîneur américain Vlatko Andonvski, parlant de Rose Lavelle, a ajusté la nature pressante de l’équipe. Azaël Rodriguez/Getty Images

Andonovski a pris le relais avec la volonté de nuancer la pression défensive de l’équipe. Son objectif, a-t-il déclaré à l’époque, n’était pas de recalibrer complètement un système qui avait fait le succès de l’équipe, mais plutôt d’ajouter de la sophistication au processus. Parfois, cela signifie que les Américains abaisseront légèrement leur ligne de confrontation pour défier leur adversaire de jouer à travers eux. De nombreux adversaires – en particulier dans la CONCACAF – ne peuvent pas le faire.

Jeudi, les circonstances ont dicté aux États-Unis d’être sélectifs quant au moment d’appuyer, de toute façon. Le match a débuté à 18 heures, heure locale, sous le soleil implacable alors que la sécheresse continue de Monterrey s’éternise. La température au coup d’envoi était de 96 degrés Fahrenheit, avec une température ressentie supérieure à 100. Jeudi était également le quatrième match en 11 jours pour chaque équipe (10 pour leurs adversaires), et avec la finale contre le Canada qui se profile lundi, le personnel américain devaient se permettre de regarder vers l’avant.

“Il s’agit de lire les moments et quand nous voulons appuyer et quand nous voulons baisser un peu et leur permettre de connecter quelques passes”, a déclaré Andonovski à propos de la gestion de la chaleur.

Le prochain affrontement entre les États-Unis et le Canada est une revanche de la demi-finale olympique de l’an dernier, que les Canadiens ont remportée dans sa course vers une médaille d’or, forçant les États-Unis à se contenter de la médaille de bronze. Le Canada sera l’adversaire le plus coriace et le plus profond que les États-Unis aient affronté de tout le tournoi. C’est aussi une équipe qui aime trouver des moments de transition et frapper en contre-attaque, comme elle l’a fait lors de cette demi-finale à Tokyo. Les États-Unis ont dominé la majeure partie de ce match, mais ont concédé un penalty maladroit sur une contre-attaque canadienne et ont perdu 1-0.

Une grande partie de cette même dynamique sera à nouveau en jeu lundi, bien que la liste des États-Unis ait subi une refonte importante au cours des 11 mois qui ont suivi ce match. Le Canada, qui a battu la Jamaïque 3-0 dans le dernier match de jeudi, sera solide sur le plan défensif et cherchera à exploiter les États-Unis dans de vastes zones alors que les arrières latéraux américains avancent. Cela signifie probablement que les États-Unis choisiront leurs moments pour faire pression sur leurs rivaux, afin de limiter leur exposition à la contre-attaque.

“J’ai l’impression que la façon dont Vlatko veut que nous jouions, c’est différent à chaque match, non?” dit Alex Morgan. “Cela dépend s’il s’agit d’un défenseur à quatre ou à cinq [for the opposition], la façon dont ils font pression – que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, les espaces qu’ils donnent, ou la ligne haute ou une ligne basse. Je pense que nous avons relevé des défis différents à chaque match.”

Morgan a poursuivi en notant que les États-Unis auraient pu mener 3-0 à la mi-temps sans des occasions manquées, y compris par elle. Elle a frappé le poteau quelques instants dans le match et les États-Unis ont raté plusieurs occasions à bout portant, ce qui a été un thème de ce tournoi. La netteté n’est toujours pas là pour cette version des États-Unis, mais elle devra l’être lundi. Le perdant de la finale devra attendre un an pour confirmer sa place aux JO 2024 via un playoff.

“Je pensais que nous avions fait trop d’erreurs techniques, trop pour les joueurs qui étaient sur le terrain”, a déclaré Andonovski. “Parce que nous savons qu’ils sont techniques. Nous savons qu’ils peuvent régler le ballon et passer et qu’ils peuvent exécuter différentes techniques.” demandes.”