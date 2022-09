Avec l’OPANO, la North Atlantic Fellas Organization, l’Ukraine tourne les trolls contre la Russie

Plus de six mois plus tard, la guerre en Ukraine est devenue un peu surréaliste. Le week-end dernier, le ministère ukrainien de la Défense a partagé une photographie trafiquée d’un chien Shiba Inu portant un uniforme militaire, jaillissant apparemment sur le site d’un lancement de missile.

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitement y compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine.

Si vous êtes le genre de personne qui s’informe sur le site Web d’un journal, par exemple, vous n’avez peut-être aucune idée de ce qu’est l’OPANO. Mais si vous êtes le genre de personne qui a passé les six derniers mois à parcourir Twitter à la recherche d’informations sur la guerre en Ukraine, à vous inscrire à d’obscurs comptes Telegram et à lire des comptes rendus des dernières frappes ukrainiennes contre la Russie sur des blogs consacrés au renseignement open source (OSINT) … eh bien, il est fort probable que vous soyez déjà un gars vous-même.

Pour le premier, expliquons. Au cours des derniers mois, les internautes favorables à l’Ukraine se sont réunis pour soutenir l’effort de guerre de Kyiv. Le Shiba Inu est une race de chien distinctive du Japon qui, depuis plus d’une décennie, est un motif récurrent dans la culture Internet. Vous le reconnaîtrez peut-être comme un “doge”, aimé d’Elon Musk et de millions d’autres internautes.

Vice’s Motherboard date l’utilisation de Shiba Inu en tant que « gars » combattant la guerre en Ukraine en mai, lorsqu’un artiste nommé Kama a commencé à créer des images personnalisées des « gars » pour ceux qui ont donné de l’argent à la Légion géorgienne – une unité militaire volontaire en L’Ukraine qui a embarqué de nombreux étrangers. “Par ennui, j’ai commencé à créer d’autres Fellas et à les imprimer sur des images aléatoires d’Ukraine”, a déclaré Kama à Motherboard plus tôt cet été.

« Vous avez prononcé ces bêtises. Pas moi.” deviendrait un cri de ralliement pour l’OPANO (si vous ne l’aviez pas deviné, une pièce de théâtre sur l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord). Cela a montré que les tables pouvaient être renversées contre la Russie, en matière de pêche à la traîne. Les gars ont rapidement découvert qu’ils avaient de plus en plus de partisans dans l’Ouest – tout récemment, le représentant Adam Kinzinger (R-Ill.) a rejoint l’armée des trolls.

Cela a été une guerre de trolls. Cela en soi n’est guère une surprise. Pendant des années, la Russie a utilisé des tactiques en ligne pour propager la division et créer des diversions. Les plus notoires sont peut-être les «fermes de trolls» de Saint-Pétersbourg utilisées à l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Ce n’était pas toujours caché. Le compte Twitter de l’ambassade de Russie à Londres est devenu célèbre pour ses messages remplis de mèmes, souvent détournés de Reddit, 4chan et d’autres coins sombres d’Internet, conçus à la fois pour rallier le soutien et déclencher l’indignation. Ce n’était pas toujours le truc le plus réfléchi :

Et le gouvernement ukrainien l’a adopté, en utilisant des sites Web officiels pour mettre en évidence les mèmes et en remerciant personnellement ceux qui les ont diffusés en ligne. Les comptes officiels se sont moqués non seulement des dirigeants et des soldats russes, mais aussi de ses citoyens. Des images de touristes fuyant la Crimée après des explosions encore inexpliquées le mois dernier ont été associées à une chanson du groupe pop des années 80 Bananarama et au message : “Il est temps de rentrer à la maison”.