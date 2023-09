Avec l’imminence d’une fermeture du gouvernement américain, qu’arrive-t-il à l’économie ? | Actualités économiques

Il n’est probablement pas surprenant que les luttes intestines républicaines aient fait échouer vendredi à la Chambre des représentants une mesure provisoire, destinée à éviter une fermeture du gouvernement le 30 septembre.

C’est la date limite pour approuver une nouvelle législation budgétaire destinée à financer le gouvernement américain au cours du prochain exercice financier, qui commence dimanche.

Mais avec une faction de Républicains purs et durs refusant d’adopter toute sorte de législation sans coupes massives dans les financements discrétionnaires, le pays fait désormais face à une éventuelle fermeture de toutes les fonctions fédérales jugées non essentielles.

Même ceux qui sont considérés comme essentiels ne seront pas entièrement payés, a déclaré Justin Begley, économiste chez Moody’s Analytics, même s’ils recevront l’intégralité de leur salaire une fois la fermeture terminée.

« Nous avons atteint ce point parce que la partisanerie politique semble être élevée », a expliqué Begley.

Tandis que le Congrès américain décide de ce qui est essentiel et de ce qui ne l’est pas – la limite est généralement fixée en matière de sécurité – aucun financement public signifie aucune dépense gouvernementale.

Cela pourrait laisser des centaines de milliers de travailleurs fédéraux sans salaire et des millions de citoyens sans accès à des programmes comme l’aide nutritionnelle.

En fonction de la durée de la fermeture, l’économie américaine dans son ensemble pourrait également se détériorer.

Un arrêt de deux à quatre semaines est le scénario le plus probable, a déclaré Begley.

Et même si cela aurait un certain impact sur l’économie – les économistes divergent quant à l’ampleur de la situation – on craint également que la cote de crédit des États-Unis puisse en pâtir, ce qui entraînerait une hausse des taux d’intérêt sur les prêts gouvernementaux.

Le mois dernier, Fitch Ratings a abaissé d’un cran la note de crédit des États-Unis en raison de la crise du plafond de la dette et des divisions politiques. Plus tôt cette semaine, Moody’s a prévenu qu’une fermeture aurait un impact négatif sur le crédit du gouvernement : elle classe actuellement les États-Unis comme ayant une note AAA, la plus élevée possible.

Perte pour l’économie

Environ un quart du produit intérieur brut américain est constitué de dépenses publiques. Si ces dépenses étaient « gravement réduites », Begley a déclaré que cela aurait toutes sortes d’effets d’entraînement sur les investissements et la consommation, affectant l’économie dans son ensemble.

Pour chaque semaine de confinement, il pourrait y avoir une perte potentielle de 0,1 à 0,2 point de pourcentage de croissance économique trimestrielle, selon Jared Bernstein, président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche.

Les économistes de Goldman Sachs, quant à eux, attribuent ce chiffre à 0,2 pourcentage points pour chaque semaine d’arrêt.

En cas de fermeture de quatre semaines, Moody’s prévoit une réduction de 0,4 point de pourcentage du PIB, mais ce chiffre n’est pas certain car il y a un effet cumulatif, a déclaré Begley, qui pourrait faire augmenter ce chiffre.

Le pire des cas est un arrêt d’un trimestre complet. Cela pourrait entraîner une réduction de 2 points de pourcentage de la croissance du PIB, estime Moody’s.

« Les heures perdues, les salaires, la productivité des employés du gouvernement fédéral… feront baisser le PIB », a déclaré Begley.

Alors que les économistes s’attendent à une certaine reprise une fois les arriérés de salaire des employés du gouvernement reçus, il y aura une perte permanente d’heures et de salaires chez les quelque cinq millions de sous-traitants du gouvernement, dont une petite moitié devrait être touchée par la fermeture.

Un arrêt prolongé signifie également moins de prêts aux petites entreprises et moins d’entreprises cotées en bourse. En effet, Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, a exhorté les entreprises qui étaient prêtes à s’introduire en bourse à le faire avant la fermeture : Si les services gouvernementaux non essentiels sont gelés, le processus d’examen des entreprises en vue de leur introduction en bourse ralentira. à une exploration.

Tout cela s’ajoute à un deuxième mois de faible confiance des consommateurs en septembre.

Ensuite, il y a un autre scénario. Si la fermeture dure tout le trimestre et atteint le 1er janvier, le gouvernement sera contraint de réduire automatiquement d’un pour cent les dépenses discrétionnaires, donnant ainsi aux républicains les plus radicaux au moins une partie de ce qu’ils souhaitent.

Quels sont les scénarios possibles pour l’avenir ?

À l’heure actuelle, les options permettant d’éviter un arrêt diminuent.

Chaque année, le Congrès doit adopter 12 projets de loi de crédits pour maintenir le gouvernement en marche – mais il est peu probable que ce processus soit achevé avant la fin du temps imparti.

Au lieu de cela, le Congrès pourrait plutôt imposer une mesure provisoire – appelée « résolution continue » ou CR – pour financer temporairement le gouvernement pendant qu’il poursuit ses travaux sur les projets de loi de crédits.

Mais les Républicains les plus radicaux ont rejeté la perspective d’une solution à court terme.

« Les CR n’ont fait qu’aggraver la situation de l’économie américaine », a écrit l’un de ces membres du Congrès, Andy Biggs, sur les réseaux sociaux.

Alors que la mesure provisoire de vendredi à la Chambre des représentants a été rejetée par 198 voix contre 232, les démocrates de la Chambre placent leurs espoirs dans un palliatif bipartisan distinct qui pourrait potentiellement arriver du Sénat.

Il n’est pas clair, cependant, si le président de la Chambre, Kevin McCarthy – le principal républicain à la chambre basse – présenterait le projet de loi du Sénat à la Chambre.

Les Républicains d’extrême droite ont menacé de révoquer sa présidence s’il le faisait.

« Il devient de plus en plus clair que les Républicains seront les premiers responsables de la fermeture, qui pourrait abaisser les murs partisans entre McCarthy et ses alliés et les Démocrates à la Chambre et au Sénat », a déclaré Begley.

Cependant, il reste difficile de savoir si l’examen minutieux des Républicains se traduira par une action efficace.

« La pression supplémentaire signifie qu’un arrêt plus court de deux à trois semaines est toujours possible, mais les tensions accrues au sein du parti augmentent le risque que l’arrêt devienne un peu plus long », a-t-il ajouté.