Avec l’histoire de leur côté, Man City est le favori du titre

Manchester City a huit points de retard dans la course au titre de Premier League, mais les champions en titre de Pep Guardiola sont toujours les favoris convaincants pour soulever le trophée pour la cinquième fois en six ans. Pourquoi? Parce qu’ils ont été là et l’ont fait, et même avec Arsenal qui donne le ton au sommet et Manchester United qui commence à respirer, on s’attend à ce qu’ils recommencent.

Guardiola n’aime pas la suggestion que City soit toujours favori et s’est parfois retrouvé à parler des chances d’Arsenal. S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi avant le match de jeudi à Chelsea, il a déclaré qu’il n’y aurait peut-être rien à faire pour rattraper l’équipe de Mikel Arteta.

“Nous devons réduire l’écart en jouant de bons matchs et en gagnant”, a-t-il déclaré. “Ils pourraient faire plus de 100 points s’ils gardaient cette moyenne et [if that happens] nous ne les attraperons pas. Nous devons être presque parfaits et espérer qu’ils perdent des points.”

“Parfait” ressemble à une grande demande, mais Guardiola – et Arteta, d’ailleurs – seront bien conscients que City l’a déjà fait. Lorsque la fin de la saison commerciale commence en janvier et que les matchs se succèdent, ils ont historiquement mis le pied à terre et se sont rapidement dirigés vers l’argenterie.

La saison dernière, City a disputé 18 matchs de championnat entre le 1er janvier et le dernier week-end du 22 mai. Ils n’ont perdu qu’une seule fois. L’année précédente, ils ont commencé 2021 avec 18 victoires consécutives dans toutes les compétitions. Deux ans plus tôt, lors de la saison 2018-19, ils ont disputé 31 matchs lors de la seconde moitié de campagne et en ont remporté 29. A chaque fois, cela a suffi pour remporter le titre.

Guardiola, cependant, refuse de prendre de l’avance sur lui-même. “J’ai dit que lorsque nous étions capables de le faire, ces grandes courses, nous n’y pensions jamais”, a-t-il déclaré mercredi. “Nous avons juste pensé au prochain match. Chaque match est difficile. Nous nous concentrons sur le prochain match et voyons ce que nous devons faire.”

La charge désormais habituelle du nouvel an de City sera difficile cette fois après que la liste des matches a lancé une série de matchs difficiles.

Après avoir affronté Chelsea à Stamford Bridge en championnat jeudi, ils affrontent la même opposition à l’Etihad lors du troisième tour de la FA Cup dimanche (11h30 HE, diffusion en direct sur ESPN +). Ils ont également Manchester United à Old Trafford le 14 janvier, Tottenham Hotspur à domicile le 19 janvier, Tottenham à l’extérieur le 5 février, puis Arsenal à l’Emirates le 15 février. saison, et tout cela avant le redémarrage de la Ligue des champions avec un voyage au RB Leipzig le 22 février en huitièmes de finale.

“C’est bien”, a déclaré Guardiola. “Écoutez, vous jouez contre toutes les équipes. Nous essayons de nous améliorer et de nous améliorer. Nous y allons pour gagner tous les matchs. Il se passera beaucoup de choses et il se passera beaucoup de choses pour tous les clubs et toutes les équipes. [during the next six weeks]. On verra.”

Manchester City devra être parfait dans la seconde moitié de la saison s’il veut remporter un cinquième titre de Premier League en six ans, mais ils l’ont déjà fait, et maintenant Pep Guardiola & Co. ont aussi Erling Haaland. James Gill – Danehouse/Getty Images

Même avec une équipe pleine d’expérience en titre, Guardiola a encore des problèmes à résoudre. City n’a pris qu’un point lors de ses deux derniers matchs à domicile en Premier League, et s’exprimant après le match nul 1-1 avec Everton le soir du Nouvel An, le manager de 51 ans a suggéré que certains de ses joueurs souffraient d’un post-Coupe du monde. gueule de bois. Phil Foden, Joao Cancelo et Kyle Walker – tous habituellement des habitués – n’ont pas encore commencé de match depuis le redémarrage.

“C’est difficile de choisir pour moi car les meilleurs joueurs ne jouent pas toujours”, a déclaré Guardiola. “Ces derniers temps, peut-être que je suis plus âgé, je regarde le langage corporel lors des séances d’entraînement et tout. Vous ne pouvez pas bien jouer lorsque le langage corporel n’est pas correct. Parfois, je les choisis pour le langage corporel, pour leur apparence heureuse et C’est l’une de mes principales décisions lorsque je choisis la programmation.

“Avec les compétences, je sais à quel point ils sont bons et ils savent ce que nous voulons faire. Mais le langage corporel dépend d’eux, et parfois ils ne sont pas bons.”

Un point positif pour Guardiola, cependant, est qu’Erling Haaland a repris là où il s’était arrêté. En trois matchs depuis la Coupe du monde, l’international norvégien a marqué quatre buts pour porter son total pour la saison à 21 en championnat et 27 toutes compétitions confondues. Deux autres contre Chelsea jeudi et Haaland aura déjà atteint la marque qui a vu Mohamed Salah et Son Heung-Min partager le Golden Boot de la saison dernière – juste en 21 matchs de moins.

Arteta a fait croire aux fans d’Arsenal tandis qu’Erik ten Hag a ramené un peu d’optimisme à Old Trafford. Newcastle United, quant à lui, n’a perdu qu’une seule fois toute la saison et a le meilleur bilan défensif de la ligue.

Malgré tout cela, City est toujours le favori pour remporter à nouveau le titre. L’histoire est de leur côté. Oh, et Haaland.