Avec l’hidradénite suppurée, les conséquences pour la mère et la progéniture peuvent en souffrir

L’hidradénite suppurée (HS) maternelle est probablement associée à un risque élevé de complications de grossesse et de morbidité maternelle et infantile à long terme, selon de nouvelles preuves issues des résultats d’une étude de cohorte longitudinale de 16 ans portant sur plus d’un million d’accouchements. La recherche a été publié dans JAMA Dermatologie.1

L’HS peut également être associée à d’autres comorbidités auto-immunes et endocrinologiques ayant un impact sur la grossesse, mais peu d’études antérieures ont examiné l’effet de l’HS, qui apparaît généralement après la puberté, sur les résultats pour la mère et la progéniture.2-4

L’étude a porté sur 1 324 488 accouchements survenus au Québec, Canada, entre 2006 et 2022, dont 1 332 (0,1 %) chez des mères atteintes d’HS.

L’HS est liée à des conséquences néfastes pour la mère et la progéniture, tant pendant la période péripartum qu’à long terme, indiquent les résultats de l’étude. Après la grossesse, l’HS était associée à un risque à long terme jusqu’à 2,5 fois plus élevé de morbidité métabolique, infectieuse et autre chez la mère et sa progéniture. Les nouveau-nés nés de mères atteintes d’HS présentaient un risque 30 % plus élevé de naissance prématurée et de malformations congénitales, ont ajouté les auteurs.

Toutefois, les résultats négatifs ne sont pas nécessairement gagnés d’avance : les chercheurs ont déclaré que la détection précoce de l’HS et sa prise en charge consciencieuse pourraient contribuer à atténuer ces difficultés potentielles.

Résultats détaillés

Par rapport aux patientes sans HS, les patientes atteintes d’HS présentaient un risque plus élevé de troubles hypertensifs de la grossesse (risque relatif [RR]1,55 ; IC à 95 %, 1,29-1,87), diabète gestationnel (RR, 1,61 ; IC à 95 %, 1,40-1,85) et morbidité maternelle sévère (RR, 1,38 ; IC à 95 %, 1,03-1,84) à l’accouchement. Chez les nouveau-nés, l’HS maternelle était associée au risque d’accouchement prématuré (RR, 1,28 ; IC à 95 %, 1,07-1,53) et de malformations congénitales (RR, 1,29 ; IC à 95 %, 1,07-1,56).

À long terme, l’HS était associée à 2,29 (IC à 95 %, 2,07 à 2,55) fois le risque d’hospitalisation maternelle et à 1,31 (IC à 95 %, 1,18 à 1,45) fois le risque d’hospitalisation de l’enfant. Cela comprenait une hospitalisation pour des problèmes respiratoires, psychiatriques et gastro-intestinaux, mais particulièrement pour une morbidité métabolique et immunitaire, notamment une infection et une allergie. Les auteurs ont affirmé que ces associations ne pouvaient pas s’expliquer par une série d’autres facteurs, notamment l’âge de la mère, la comorbidité, les naissances multiples et le dénuement socio-économique.

Cette étude de 16 ans a porté sur plus d’un million d’accouchements, dont 0,1 % étaient des mères atteintes d’hidradénite suppurée. | Crédit d’image : © chajamp-stock.adobe.com

En savoir plus sur HS

Touchant de manière disproportionnée les individus en âge de procréer, l’HS est un trouble inflammatoire chronique. Des niveaux élevés de cytokines proinflammatoires jouent un rôle important dans la manière dont l’HS contribue aux risques de grossesse, notamment la prééclampsie, le diabète gestationnel et l’accouchement prématuré, ont décrit les enquêteurs. De plus, les patients atteints d’HS peuvent présenter des lésions folliculaires récurrentes dans les zones intertrigineuses, associées à une hyperkératose, des abcès et des nodules profonds.

La maladie a une forte composante génétique, expliquent les auteurs. Souvent, les patients atteints d’HS présentent des variantes génétiques critiques à proximité du SOX9 et KLF5 gènes, tous deux impliqués dans l’embryogenèse et l’organogenèse. SOX9 joue un rôle dans le développement des systèmes respiratoire, cardiaque, digestif et nerveux central, et KLF5 est impliqué dans la différenciation et le développement de l’épithélium intestinal.

« Ces variantes génétiques peuvent être héritées et prédisposer la progéniture à la morbidité », a avancé l’équipe de recherche. En outre, « les enfants peuvent être affectés par des expositions prénatales associées à l’HS, notamment des changements hormonaux, une inflammation et une obésité ». En effet, les mères atteintes d’HS souffrent généralement d’obésité, ce qui constitue un facteur de risque pour leur progéniture de troubles cardiométaboliques, asthmatiques et neurodéveloppementaux.

D’autres caractéristiques possibles de l’HS maternelle, en particulier l’hyperandrogénie, la résistance à l’insuline et le syndrome des ovaires polykystiques, pourraient influencer le développement neuroendocrinien et immunitaire à mesure que le fœtus grandit. Le développement du système immunitaire peut également être modifié par une exposition prénatale à un état inflammatoire maternel systémique, notamment à des biomarqueurs placentaires pro-inflammatoires. En outre, notent les auteurs, les expositions environnementales au sein d’un ménage, telles que les habitudes alimentaires communes, les caractéristiques du microbiome et la fumée secondaire, pourraient contribuer à la morbidité chez les enfants.

Références

1. Li K, Piguet V, Croitoru D et al. Hidrosadénite suppurée et conséquences pour la mère et la progéniture. JAMA Dermatol. Publié en ligne le 16 octobre 2024. est ce que je:10.1001/jamadermatol.2024.3584

2. Fitzpatrick L, Hsiao J, Tannenbaum R, Strunk A, Garg A. Grossesse indésirable et issues maternelles chez les femmes atteintes d’hidradénite suppurée. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):46-54. est ce que je:10.1016/j.jaad.2021.06.023

3. Sakya SM, Hallan DR, Maczuga SA, Kirby JS. Résultats de la grossesse et de l’accouchement chez les femmes atteintes d’hidradénite suppurée. J Am Acad Dermatol. 2022;86(1):61-67. est ce que je:10.1016/j.jaad.2021.05.059

4. Althagafi H, Spence AR, Czuzoj-Shulman N, Abenhaim HA. Effet de l’hidradénite suppurée sur les issues obstétricales et néonatales. J Matern Fœtale Médecine néonatale. 2022;35(25):8388-8393. est ce que je:10.1080/14767058.2021.1974833