Avec l’exposition Feeling Her Way, l’artiste Sonia Boyce cherche à capturer l’euphorie

Alors que l’artiste londonienne Sonia Boyce était occupée à préparer une œuvre vidéo multicanal complexe pour la Biennale de Venise 2022 en pleine pandémie, elle en a eu assez que les gens lui demandent ce qu’elle ressentait en étant la première femme noire à représenter la Grande-Bretagne à la prestigieuse exposition internationale.

« J’ai continué à repousser la question », a-t-elle déclaré dans une récente interview. Mais lorsqu’elle a finalement vu des milliers de personnes faire la queue pour entrer dans le pavillon britannique, ses sentiments ont changé. « J’ai pleuré dans les escaliers. C’était le premier moment après la fin du confinement et le moment où les gens pouvaient à nouveau se rassembler. Il y avait une mer de gens. J’ai soudain ressenti le poids de l’histoire. »

Ce moment historique a été la présentation de Feeling Her Way, une exposition mettant en vedette une performance vocale entièrement improvisée de quatre femmes issues de la musique noire qui ne s’étaient jamais rencontrées et n’avaient pas répété. L’exposition a remporté le Lion d’or à Venise et arrive au Canada grâce à la Fondation PHI de Montréal, qui l’a présentée l’été dernier. L’exposition, la première grande présentation de Boyce en Amérique du Nord, est maintenant en tournée à Toronto, grâce à la Biennale d’art de Toronto et au Musée des beaux-arts de l’Ontario.

La Biennale a été inaugurée cette semaine dans une véritable cacophonie : ses neuf grands écrans diffusent tous simultanément et à plein volume des chansons dans deux galeries du rez-de-chaussée de l’AGO. Dans la première salle, trois des quatre chanteuses sont montrées en train de faire quelques premiers exercices vocaux – la quatrième n’a pas pu se joindre à elles car la dernière interdiction de voyager l’a bloquée en Scandinavie – et on peut lire l’hésitation sur leurs visages alors qu’elles réfléchissent à la manière dont cela pourrait fonctionner. Dans les célèbres studios d’Abbey Road, elles se tiennent à la distance requise de deux mètres, trois points dans un triangle essayant d’élever un son.

« Ils n’arrêtaient pas de me dire : « Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ? » a déclaré Boyce au public lors d’une conférence de presse. « J’ai répondu : « Je veux juste que vous chantiez ensemble. » Ils étaient très, très nerveux. »

Boyce a conçu le projet comme un hommage aux femmes noires dans l’industrie musicale britannique et a recruté les quatre chanteuses simplement en dressant une liste de candidates et en choisissant celles qui semblaient les plus intéressées. Il s’agit d’un groupe disparate qui a apporté des styles très différents, le compositeur Errollyn Wallen dirigeant leurs sessions de groupe tandis que les chanteuses ont également assuré des solos.

La chanteuse de jazz Jacqui Dankworth fait partie d’une dynastie musicale : son père était le musicien John Dankworth et sa mère est la chanteuse de jazz Cleo Laine, dont le père était jamaïcain. Poppy Ajudha est beaucoup plus jeune, une auteure-compositrice-interprète d’origine sainte-lucienne et britannique d’une vingtaine d’années, influencée par le jazz, la soul et le R&B.

Sofia Jernberg est une chanteuse expérimentale spécialisée dans l’improvisation et l’expansion de la voix. Née en Éthiopie et élevée en Suède, elle apparaît à distance, filmée dans le studio de Stockholm autrefois utilisé par ABBA. Tanita Tikaram, peut-être la plus connue en Grande-Bretagne, est une auteure-compositrice-interprète pop-folk née en Allemagne de parents asiatiques ; sa mère est malaisienne et son père fidjien et britannique. Pour son solo, elle a joué sur le Steinway à Abbey Road.

« L’héritage des sons qu’ils produisent ne vient pas seulement de l’expérience de la diaspora africaine », a déclaré Boyce. « Jacqui interprète un chant grégorien. Elle est influencée à la fois par les traditions européennes et africaines. »

Boyce considère qu’Africain ou Asiatique sont des termes descripteurs, mais pense que Noir est une position politique, et souligne l’alliance entre les manifestants antiracistes noirs et asiatiques dans les années 1980, une époque où elle était fortement impliquée dans le mouvement artistique noir britannique.

Les écrans vidéo sont entourés de papiers peints photographiques réalisés à partir d’images prises lors de la séance en studio tandis que le spectacle comprend une exposition de souvenirs liés à la musique noire en Grande-Bretagne.

Les galeries sont également dotées de nombreuses surfaces réfléchissantes dans lesquelles les spectateurs peuvent se voir. Leurs conclusions ne dépendent que de eux.

« Elle ne cherche pas à s’expliquer comme une exposition », a déclaré Boyce au public. Elle a raconté en riant comment ses professeurs d’école d’art dans les années 1980 formaient les étudiants à l’art conceptuel, un art qui partait d’une idée. Ils ont critiqué son travail comme étant « post-intentionnel » : elle inventait l’explication après coup.

« Je savais qu’ils pensaient que c’était une mauvaise façon de travailler, mais c’était ma façon de faire. »

La principale explication qu’elle donne à Feeling Her Way est qu’elle s’intéresse à l’improvisation, à la collaboration et à l’idée que des gens qui ne se sont jamais rencontrés auparavant se réunissent pour créer. « Il se passe quelque chose d’euphorique quand on met des gens ensemble dans une pièce. »

Cette euphorie était aiguë – et poignante – au milieu de la pandémie, alors que les gens n’avaient pas pu se rassembler et que chanter en commun était particulièrement dangereux.

« Je pensais à la respiration. Nous étions dans un état où nous ne pouvions plus respirer. »

Aujourd’hui, dans un monde rouvert, Boyce, 62 ans, est toujours stupéfaite de la réponse internationale que Feeling Her Way a reçue, peut-être parce que cela ne lui semble pas nouveau.

« Je fais ce genre de choses depuis longtemps », a-t-elle dit.

L’exposition Feeling Her Way se poursuit jusqu’au 6 avril au Musée des beaux-arts de l’Ontario.