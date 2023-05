Avec l’événement du G20, l’Inde cherche à projeter la normalité dans le Cachemire contesté

SRINAGAR, Inde (AP) – Alors que l’Inde se prépare à accueillir une réunion des responsables du tourisme du Groupe des 20 dans la région contestée du Cachemire, les autorités ont déployé des commandos d’élite et renforcé la sécurité dans la plus grande ville de la région.

La réunion sera le premier événement international important au Cachemire depuis que New Delhi a dépouillé la région à majorité musulmane de sa semi-autonomie en 2019. Les autorités indiennes espèrent que la réunion montrera que les changements controversés ont apporté « la paix et la prospérité » à la région.

Depuis les changements de 2019, la ville, connue pour ses contreforts himalayens et ses péniches décorées avec goût, est devenue une destination touristique nationale majeure. Les hôtels sont pour la plupart complets depuis des mois. Le Cachemire a également attiré des millions de visiteurs, qui profitent d’une paix étrange maintenue par des points de contrôle de sécurité omniprésents, des véhicules blindés et des soldats en patrouille.

Pour la réunion du G20, la ville a embelli son centre commercial et les routes menant au centre des congrès sur le lac Dal, tandis que la police a encore renforcé la sécurité en plaçant un cordon de sécurité massif autour du site.

Un mercredi récent, des commandos navals armés dans des canots pneumatiques se sont mêlés aux touristes dans des gondoles jaune canari.

Paul Staniland, politologue qui étudie l’Asie du Sud à l’Université de Chicago, a déclaré que la réunion du G20 est « conforme à la politique du gouvernement indien visant à projeter symboliquement la normalité et la stabilité au Cachemire », et qu’il est peu probable qu’elle annonce un changement de politique.

« La réunion est bonne et elle pourrait stimuler le tourisme », a déclaré Mufeed Hilal, étudiant à l’université. « Mais nous voulons aussi voir la question du Cachemire résolue. C’est notre problème fondamental.

___

DES VOISINS DE LA RÉGION ET UN EXPERT DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES CRITIQUENT LA RÉUNION AU CACHEMIRE

Le Pakistan, qui contrôle une partie du Cachemire mais, comme l’Inde, revendique l’ensemble du territoire, a critiqué New Delhi pour avoir organisé la réunion à Srinagar.

S’exprimant en marge d’une récente réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai en Inde, le ministre des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari a déclaré que le choix de l’emplacement montrait la « mesquinerie » de l’Inde et était une « démonstration d’arrogance envers le monde ».

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a rejeté les propos du ministre pakistanais, affirmant qu’il n’allait pas débattre de la question « avec un pays qui n’a rien à voir avec le G20 », faisant référence au fait que le Pakistan n’est pas membre du groupe. .

Le G20, composé des plus grandes économies du monde, a une présidence tournante avec un État membre différent en charge de l’agenda et des priorités du groupe chaque année. L’Inde pilote le groupe en 2023.

La Chine a également critiqué le projet de l’Inde de tenir la réunion à Srinagar.

« La Chine s’oppose fermement à la tenue de toute forme de réunion du G20 dans les zones contestées et la Chine n’assistera pas à une telle réunion », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin aux journalistes lors d’un briefing quotidien vendredi.

Le mois dernier, la Chine a sauté une autre réunion du G20 tenue dans la région contestée du Ladakh, où des soldats indiens et chinois sont enfermés dans une impasse militaire amère dans les montagnes après que 20 soldats indiens et quatre soldats chinois ont été tués au corps à corps en 2020. .

Un expert des droits de l’homme de l’ONU a déclaré lundi que la réunion soutiendrait une « façade de normalité » alors que « des violations massives des droits de l’homme » se poursuivent dans la région.

« Le gouvernement indien cherche à normaliser ce que certains ont décrit comme une occupation militaire en instrumentalisant une réunion du G20 et en présentant un sceau d’approbation international », a déclaré Fernand de Varennes, rapporteur spécial sur les questions des minorités, dans un communiqué.

La mission indienne à l’ONU à Genève a rejeté la déclaration comme étant « sans fondement » et « allégations injustifiées ». Dans un tweet mardi, il a déclaré que c’était la « prérogative de l’Inde d’organiser ses réunions dans n’importe quelle partie du pays ».

L’Inde a également organisé des réunions du G20 sur le tourisme dans les États du Bengale occidental et du Gujarat plus tôt cette année, et une autre est prévue à Goa le mois prochain.

___

LES RECHERCHES ET LES PATROUILLES REDOUBLENT AVANT LA RENCONTRE

Les mesures de sécurité intrusives font partie de la vie au Cachemire sous contrôle indien depuis 1989, lorsqu’une violente insurrection séparatiste a éclaté et que les forces indiennes ont répliqué par une répression brutale. Alors que la rébellion armée a été largement réprimée, la région reste l’un des territoires les plus militarisés au monde, avec des centaines de milliers de soldats indiens déployés.

Pendant des décennies, une journée typique du Cachemire a inclus des fouilles et des interrogatoires par la police et les soldats, des perquisitions à domicile et des fouilles aléatoires de voitures. Mais après que New Delhi ait pris la région sous son contrôle direct, les autorités ont saisi des dizaines de maisons et en ont arrêté des centaines en vertu de lois antiterroristes strictes. Le gouvernement affirme que de telles actions sont nécessaires pour arrêter ce qu’il appelle un « écosystème terroriste ».

Mehbooba Mufti, ancien haut responsable élu de la région, a déclaré que la police avait arrêté des centaines de Cachemiris avant la réunion. Dans un bulletin d’information du parti, elle a allégué qu’il y avait eu une « augmentation sans précédent des arrestations, des raids, de la surveillance et de la persécution de notre peuple » avant l’événement.

Dans un communiqué publié lundi, la police a déclaré qu’il était « nécessaire de renforcer les mesures de sécurité dans les endroits vulnérables pour éviter tout risque d’attaque terroriste lors de la réunion du G20 ».

Le Cachemire est resté nerveux depuis les changements de 2019, alors que les autorités ont mis en place de nouvelles lois qui, selon les critiques et de nombreux Cachemiris, pourraient transformer la démographie de la région. Dans les efforts de New Delhi pour façonner ce qu’elle appelle « Naya Kashmir », ou un « nouveau Cachemire », les habitants du territoire et sa presse ont été largement réduits au silence.

Bien que la violence ait diminué ces dernières années, des combats entre les forces gouvernementales et les rebelles opposés à la domination indienne éclatent encore périodiquement. Au moins 10 soldats indiens, dont cinq membres des forces spéciales de l’armée, ont été tués récemment dans deux attaques militantes dans la région de Jammu.

___

Suivez Aijaz Hussain sur Twitter à twitter.com/hussain_aijaz

Aijaz Hussain, The Associated Press