Avec l’essor des images générées par l’IA, distinguer le vrai du faux est sur le point de devenir beaucoup plus difficile

Tapez quelques mots — puis, comme par magie, l’image se transforme.

Avec la nouvelle version de Photoshop sortie la semaine dernière, les utilisateurs peuvent facilement manipuler ou ajouter une image en quelques secondes, simplement en donnant une invite au programme. La version bêta de la nouvelle fonctionnalité « Generative Fill » d’Adobe fait suite à plusieurs autres avancées dans les logiciels de génération d’images au cours de la dernière année.

La fonctionnalité devrait être disponible pour une large diffusion dans la seconde moitié de 2023, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à être inondés d’images de plus en plus fabriquées (Adobe a un estimé à des dizaines de millions d’utilisateurs de produits créatifs).

« Nous entrons dans un monde où vous et moi ne pouvons plus croire que si nous voyons une photo du Le pape porte une doudoune et marchant à l’extérieur du Vatican, que c’est en fait lui », a déclaré Maura Grossman, professeure de recherche à l’école d’informatique de l’Université de Waterloo, qui a étudié les implications réelles des images générées par l’IA.

En mars, une image du pape a été créée avec un autre programme, Midjourney, et publiée sur Reddit. Il a été largement partagé en ligne, beaucoup pensant initialement qu’il était réel, illustrant à la fois la puissance et le danger d’une telle technologie.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité Photoshop, CBC News a pu créer une autre version du Pape dans une doudoune en moins d’une minute.

REGARDER | Mettre une doudoune sur le Pape en quelques secondes : Créer une image générée par l’IA prend quelques secondes CBC News a mis le pape François dans une doudoune en moins d’une minute grâce à la nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle de Photoshop.

En testant la fonctionnalité, CBC a pu en créer rapidement plusieurs autres, dont certaines avec des conséquences potentielles bien plus importantes. Une foule de protestations, par exemple, a été facilement agrandie en quelques secondes. CBC a créé ces images pour montrer à quel point c’est rapide et facile à faire, et n’a pas enregistré les images pour une utilisation future.

Risques et récompenses

La technologie a des possibilités passionnantes pour ceux dans les domaines créatifs (bien qu’il y ait le hoquet à ce stade précoce et certaines des images semblent clairement trafiquées).

Mais cela rendra également de plus en plus difficile la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas.

Pas plus tard que la semaine dernière, une image trafiquée de le Pentagone explose en flammes a fait plonger brièvement le marché boursier américain après avoir été repris par plusieurs points de vente internationaux.

Les utilisateurs de la fonctionnalité AI de Photoshop sont encouragés à utiliser ce qu’ils appellent des « informations d’identification de contenu ». Adobe a décrit les informations d’identification comme un « étiquette nutritionnelle » pour les images, conçu pour indiquer clairement si un élément de contenu est généré par l’IA ou édité par l’IA.

Actuellement, cette fonctionnalité est facultative – et facilement supprimée.

« Il y aura beaucoup de mauvais acteurs qui pourront contourner cela », a déclaré Grossman.

Quand l’intelligence artificielle nous a trompés | À propos de ça Andrew Chang décompose les conséquences de la falsification de photos très médiatisées après que quelques images récentes de l’IA soient devenues virales : le pape dans une doudoune et l’ancien président américain Donald Trump se font arrêter.

Les implications sont potentiellement considérables, a-t-elle déclaré.

Grossman, qui est également professeur auxiliaire à la Osgoode Hall Law School, a récemment publié un article de journal sur les effets potentiels des images trafiquées et d’autres IA génératives sur le système judiciaire.

« Je pense en termes de création de nouveaux médicaments et de certaines des choses qui pourront être faites en matière de santé et d’efficacité dans les affaires – fabuleux – mais dans d’autres domaines, il existe de réels risques. »

Problèmes sous-jacents

Mais un autre expert, Felix Simon, a fait valoir qu’une seule avancée dans la technologie de génération d’images n’est pas une cause majeure de préoccupation.

« Photoshop, par exemple, existe depuis des lustres, tout comme d’autres outils de manipulation de photos librement accessibles et assez faciles à utiliser », a déclaré Simon, chercheur en communication et doctorant à l’Oxford Internet Institute.

« Autant que je me souvienne, nous n’avons pas vu la » vérité « s’effondrer sur nos têtes – ou du moins pas grâce à ces outils et aux choses que vous pouvez faire avec eux. »

Le plus gros problème, à son avis, est les raisons sous-jacentes pour lesquelles les gens créent et partagent de fausses informations en premier lieu – et la meilleure façon de les traiter.

« Une grande partie de la désinformation et de la désinformation que nous voyons déjà sur Internet ou hors ligne et dans d’autres contextes n’est même pas nécessaire au type de matériel particulièrement sophistiqué », a-t-il déclaré.

« Les gens se font encore berner, par exemple, par des manipulations assez faciles. »

À l’avenir, a-t-il déclaré, il faudra mettre davantage l’accent sur l’amélioration des réglementations concernant cette technologie et, au niveau individuel, obtenir des informations auprès de sources fiables.

« Je pense que c’est la chose la plus importante que vous puissiez faire … en tant qu’individu et en tant que membre du grand public. »