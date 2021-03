Le bâillon est similaire à une autre interdiction non officielle, que l’administration Obama-Biden a imposée aux agents du Texas CBP au milieu d’une crise frontalière en 2014. Biden a ensuite qualifié la politique d’immigration de Trump de «Honte morale et nationale», mais en 2014, il a déclaré que les parents d’enfants non accompagnés envoyés de l’autre côté de la frontière étaient «imprudents et dangereux».

L’administration de Biden a transmis verbalement un non-officiel «Ordre de bâillon», NBC News a rapporté mercredi, citant deux fonctionnaires actuels et deux anciens fonctionnaires américains des douanes et de la protection des frontières (CBP). Les agents du CBP et les chefs de section sont essentiellement interdits de parler aux médias et ont reçu pour instruction de refuser toutes les demandes des journalistes pour des accompagnements.

