Avec les victoires de Jon Ossoff et Raphael Warnock, Biden pourrait augmenter les impôts et stimuler les soins de santé

Maintenant que les démocrates contrôleront le Sénat américain, le président élu Joe Biden est sur le point de mettre en œuvre un programme qui pourrait avoir un impact sur les finances personnelles de millions d’Américains, du montant qu’ils paient en impôt sur le revenu à la possibilité de réduire la dette universitaire – ou de payer l’université. du tout.

Selon les experts, ceux qui en bénéficieront le plus sont la classe moyenne et les bas salaires, tandis que les riches paieront probablement plus.

« Biden augmente les dépenses du gouvernement en matière d’éducation, de soins de santé et d’autres programmes sociaux, dont les avantages vont en grande partie à ceux qui se trouvent dans la moitié inférieure de la distribution des revenus », a écrit Moody’s Analytics dans un rapport destiné aux investisseurs avant que Biden ne devienne officiellement le président. «Pendant ce temps, il augmente significativement les impôts des aisés, des institutions financières et des entreprises pour les aider à payer».

Voici ce que nous pouvons attendre de Biden au cours des quatre prochaines années:

Les impôts

Biden a répété à plusieurs reprises que les Américains gagnant moins de 400000 dollars par an ne paieraient pas un cent de plus en impôts. Mais ceux qui gagnent au-dessus de ce seuil pourraient perdre leurs réductions d’impôt et payer un peu plus.

Biden a recommandé d’augmenter le taux marginal d’imposition sur le revenu de 37% à 39,6% pour le plus grand bassin de revenus du pays, selon The Tax Foundation et le Comité pour un budget fédéral responsable.

Les Américains avec un revenu total de plus d’un million de dollars verraient les revenus provenant des dividendes, ainsi que les gains en capital, imposés comme leur salaire, et réduire les déductions détaillées que les contribuables pourraient déclarer, dit Moody’s.

Pendant ce temps, le porte-parole de la campagne de Biden, Michael Gwin, a déclaré à Reuters que Biden réduirait effectivement les impôts de la classe moyenne en leur accordant des crédits remboursables qui réduisent ce qu’ils paient pour la couverture des soins de santé et les aident à acheter leur première maison et à payer la garde d’enfants.

Plus immédiatement, pour faire face à la crise économique qui a effacé des millions d’emplois et laissé de nombreux Américains du mal à payer leurs factures, Biden dit qu’il étendra le crédit d’impôt pour enfants à 3000 dollars pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans et à 3600 dollars pour les plus jeunes enfants. . Cela signifierait, selon son site Web, qu’un enseignant et un électricien avec un bébé et un collégien recevraient 6 600 $.

Soins de santé

La Cour suprême des États-Unis devrait se prononcer au milieu de cette année sur la constitutionnalité de la loi sur les soins abordables.

La loi sera probablement maintenue, sur la base d’une audience de novembre au cours de laquelle deux membres de la majorité conservatrice de la cour, dont le juge en chef John Roberts, ont déclaré que la loi pourrait survivre même si son mandat de souscrire une assurance devait être annulé.

Pourtant, avec la couverture sanitaire de plus de 20 millions de personnes en jeu, ainsi que des protections pour des millions d’autres qui ont des conditions préexistantes, Biden a déclaré qu’il avait un plan pour non seulement sauver la loi, mais aussi la renforcer.

« Ce que je vais faire, c’est passer Obamacare avec une option publique », a déclaré Biden lors du dernier débat présidentiel contre Donald Trump. « Cela devient Bidencare. »

Il dit que les Américains peuvent maintenir une assurance privée, mais une option publique sera également disponible, en particulier au profit des Américains qui n’ont pas pu accéder à Medicaid parce qu’ils vivent dans la douzaine d’États qui ne leur permettaient pas de le faire en vertu de l’ACA.

Biden a déclaré qu’il augmenterait les subventions que les gens peuvent utiliser pour les aider à acheter une couverture via les marchés ACA. Il dit qu’aucune famille n’aura à dépenser plus de 8,5% de ses revenus pour la couverture santé en raison de crédits d’impôt remboursables pour ses primes.

Et les Américains pourraient encore réduire leurs dépenses personnelles, car une administration Biden a déclaré qu’elle réduirait le prix des ordonnances en négociant les prix des médicaments.

Une grande partie du plan de Biden nécessite une législation, qui a de meilleures chances d’être approuvée avec les démocrates contrôlant les deux chambres du Congrès.

Logement

Une part importante du budget d’une famille sert à couvrir le coût du logement.

Près de la moitié des Américains qui louent paient plus de 30% de leur revenu sur ces mensualités, selon le Center for American Progress, limitant ce qu’il leur reste à dépenser pour d’autres nécessités comme l’épicerie ou l’éducation.

Biden prévoit de fournir un crédit d’impôt remboursable allant jusqu’à 15000 $ qui aidera les Américains à réunir un acompte pour acheter une maison, à consolider l’aide au logement fournie par le gouvernement fédéral et à consacrer 10 milliards de dollars à l’expansion d’un crédit d’impôt qui stimule le bâtiment ou la rénovation des logements locatifs pour les bas salaires.

Biden a parlé de s’assurer que les Américains ne dépensent pas plus de 30% de leurs revenus pour le logement. Biden dit qu’il demandera un crédit d’impôt pour les locataires qui gagnent trop pour recevoir des bons de la section 8 mais qui ont encore besoin d’aide pour couvrir leur loyer, et financera entièrement le programme de la section 8 pour ceux qui se qualifient.

Biden a également proposé plusieurs étapes pour éradiquer le racisme systémique qui a entravé la capacité des personnes de couleur, en particulier les Afro-Américains, à acheter ou à conserver une propriété – des taux d’intérêt onéreux qui les rendent vulnérables à un retard sur les paiements, se terminant par la forclusion, aux préjugés qui sous-évaluent les maisons simplement parce qu’elles appartiennent à des Noirs.

Les préjugés dans les prêts, ainsi que les financements prédateurs qui se sont concentrés sur les Noirs américains dans les années précédant la récession de 2008, ont été les principales raisons de l’écart de richesse important entre les Noirs et les Blancs, disent les experts, laissant les Afro-Américains dans une situation désavantageuse en ce qui concerne le décès. redescendre des ressources aux générations futures ou financer le lancement d’une entreprise.

Biden dit qu’il va créer une norme nationale pour les évaluations de logements. Il poursuivra également une législation qui interdira au secteur des prêts de pousser les acheteurs vers des prêts hypothécaires qu’ils ne peuvent pas se permettre et restituera le pouvoir au Bureau de la loyauté des prêts et de l’égalité des chances de tenir les prêteurs qui ont exercé une discrimination à l’encontre des acheteurs de maisons responsables.

Garde d’enfants, éducation précoce gratuite

Biden s’est engagé à limiter et plafonner les frais de garde d’enfants pour de nombreuses familles.

Il offrira des crédits d’impôt pour aider les familles à faible revenu et de la classe moyenne à payer la garde d’enfants. Les parents qui gagnent moins de 125 000 $ par année peuvent récupérer jusqu’à la moitié de ce qu’ils dépensent pour la garde d’enfants de moins de 13 ans. Le plafond est de 8 000 $ pour un enfant ou de 16 000 $ pour deux enfants ou plus. Et les familles gagnant jusqu’à 400 000 $ peuvent avoir droit à des crédits partiels.

Pour les enfants de moins de 5 ans, Biden soutient la loi sur la garde d’enfants pour les familles qui travaillent, dans laquelle une échelle mobile de subventions sera mise en place afin que les familles moins aisées puissent payer ce qu’elles peuvent se permettre.

De plus, aucune famille avec des enfants de moins de 5 ans et un revenu inférieur à 1,5 fois la moyenne de l’État ne paierait plus de 7% de ses revenus pour la garde d’enfants. Cela représente au maximum 45 $ par semaine pour le ménage moyen selon le site de campagne de Biden.

Biden propose une école maternelle gratuite pour les enfants de 3 et 4 ans.

Coûts du collège

Biden veut rendre les collèges communautaires et les programmes de formation comparables gratuits. Et les étudiants des ménages gagnant moins de 125 000 $ par année n’auront pas à payer de frais de scolarité s’ils fréquentent des collèges et universités publics de quatre ans.

Il souhaite également augmenter la valeur des subventions Pell, en doublant le montant maximal que les étudiants peuvent recevoir.

Dette du Collège

Biden dit qu’il réduira le fardeau de la dette des étudiants après leur diplôme. Après avoir déduit les revenus dont ils ont besoin pour payer les impôts et pour les biens essentiels comme le logement et l’épicerie, les emprunteurs paieront 5% de leur revenu supérieur à 25 000 $ en prêts fédéraux contractés pour financer un diplôme de premier cycle.

S’ils ont fait preuve de diligence dans le remboursement de leur dette, après 20 ans, le solde de leurs prêts sera annulé.

Les emprunteurs qui ne gagnent pas plus de 25 000 $ par année n’auront pas à effectuer de paiements sur ces prêts fédéraux et n’auront pas à se soucier d’accumuler des intérêts.

Il dit qu’il améliorera également le programme de pardon des prêts de la fonction publique et lancera une nouvelle initiative qui annulera une dette de 10 000 $ pour les étudiants de premier cycle ou des cycles supérieurs pour chaque année qu’un emprunteur s’engage dans des services nationaux ou communautaires. Le plafond serait de cinq ans.

