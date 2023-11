Avec les troupes israéliennes dans la ville de Gaza, les civils palestiniens fuient à pied

Alors que les troupes israéliennes traversent la ville de Gaza, même à vol d’oiseau, il est clair que la métropole a déjà été modifiée de manière irréversible, avec des images satellite publiées mardi par Maxar Technologies montrant des incendies qui font rage à travers la ville au milieu des bombardements israéliens.

Pourtant, il y a ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas partir.

« Nous n’irons ni vers le sud ni vers le nord. Au diable Netanyahu et l’Amérique. Nous resterons fermes sur notre terre et nous ne partirons pas », a déclaré Mahasen Al-Khateeb, qui se réfugiait sur place à l’hôpital spécialisé de Rantisi, un établissement pédiatrique, à NBC News.

Shahal Ibrahim, également à l’hôpital, s’inquiète du fait que si les Palestiniens continuent à se déplacer vers le sud, le déplacement forcé pourrait devenir permanent. Il craignait qu’ils ne soient finalement poussés vers le désert du Sinaï, faisant écho au traumatisme de la « Nakba » – catastrophe en arabe, déplacement en 1948 d’environ 700 000 Palestiniens expulsés de leurs terres dans ce qui allait devenir Israël.

L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de l’hôpital, affirmant que des groupes armés utilisaient ses locaux et ses environs. Mais les responsables de la santé à Gaza ont déclaré que l’évacuation de l’établissement pourrait mettre en danger la vie de dizaines d’enfants placés sous assistance respiratoire, sous dialyse rénale et dépendant d’appareils respiratoires artificiels.

Mardi, des civils brandissent un drapeau blanc alors qu’ils marchent le long de la route Salah al-Din à Gaza. Mohammed Dahman / AP

Fares Abu Fares, un volontaire de 53 ans du Fonds palestinien de secours aux enfants, a déclaré qu’il ne quitterait pas la ville de Gaza, même si les troupes israéliennes avancent vers la zone dans laquelle il se réfugie.

Fares, qui est Palestinien-Américain et vit aux États-Unis avec sa femme et ses enfants, a déclaré qu’il rendait visite à sa famille à Gaza lorsque la guerre a éclaté et qu’il y est resté avec sa mère et ses frères. Une grande partie de son quartier a été détruite, mais sa maison est toujours debout.

Avec la pénurie de nourriture et d’eau, il dit craindre que sa famille soit « sur le point de mourir de faim », mais il craint également que s’ils tentent de se déplacer vers le sud, ils pourraient être tués.

« Je ne peux pas faire confiance à ces gens », a-t-il déclaré à propos de l’armée israélienne. Pour l’instant, il a déclaré : « Je ne pars pas. Je vais rester avec ma famille. »

“Ce n’est pas sûr”, a-t-il déclaré.

Chantal Da Silva a fait un reportage depuis Tel Aviv et Mithil Aggarwal depuis Hong Kong.