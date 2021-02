La situation des marionnettistes français est douce-amère. Bien que cela constitue un retour à leurs racines, car les enfants restent leurs fans les plus fidèles, beaucoup d’entre eux ont travaillé dur pour positionner la forme comme plus qu’un tarif familial. En France, des financements publics élevés pour les arts ont permis à la marionnette de faire la transition, dans la seconde moitié du XXe siècle, d’un artisanat transmis dans les milieux familiaux à un secteur bien établi des arts du spectacle.

«Nous ne pouvons pas simplement travailler par vidéo, sans public», a déclaré Mahela dans une récente interview. «C’était une telle joie de savoir qu’il est possible d’être prudent et de continuer.» Il a emmené son spectacle solo «Lisapo Ongé !,» dans lequel il reconstitue un conte de son Congo natal avec des marionnettes expressives à main, dans des écoles de Fontenay-sous-Bois, une banlieue de Paris, et dans le nord ville d’Amiens.

La marionnette, une forme d’art souvent considérée comme un théâtre lowbrow et lo-fi, s’est retrouvée à un avantage improbable cet hiver en France. Les écoliers du primaire et du secondaire sont actuellement les seuls membres du public officiellement autorisés à assister à des spectacles ici, à condition que les autorités locales en donnent l’autorisation.

PARIS – En décembre, alors que les salles françaises restaient fermées à cause de la pandémie, Hubert Mahela a pu jouer son dernier spectacle une dizaine de fois. La raison? Il fait des spectacles de marionnettes pour le jeune public, qui se trouvait à l’école – et qui avait besoin de divertissement.

En 1987, une école de marionnettes, l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, ou ESNAM, ouvre. Bien qu’il n’admette que 15 étudiants tous les trois ans, certains des plus grands noms de la marionnette y ont perfectionné leur métier, y compris l’artiste et réalisateur américain Basil Twist. D’autres établissements de formation se sont ouverts à l’international, mais dans une récente interview à l’Opéra Comique de Paris, Twist a déclaré qu’il considérait toujours son alma mater comme «la meilleure école du monde» pour cette forme d’art.

La marionnette a même une sorte de capitale en France: Charleville-Mézières, ancien bastion de la métallurgie près de la frontière belge. Il a accueilli le premier Festival mondial de la marionnette en 1961 et est devenu le siège de l’Institut international de la marionnette deux décennies plus tard.

«Ce qui est bien dans le monde de la marionnette, c’est que la plupart des productions sont agiles, elles peuvent aller partout», a récemment déclaré Callies à son théâtre. «Bien que les productions théâtrales aient du mal à organiser de grandes tournées, il y a toujours une possibilité de travailler.»

Cela ressortait clairement de « Les Plateaux Marionnettes», Une vitrine fermée pour les programmeurs et les journalistes accueillie au Théâtre Halle Roublot fin janvier. Pendant une journée, cinq artistes et compagnies ont présenté de courtes productions, pour la plupart nouvelles. Aux côtés de «Lisapo Ongé !,» de Mahela, de multiples branches de la marionnette étaient représentées. Dans «Hematoma (s)», réalisé par Cécile Givernet et Vincent Munsch, formes découpées et éclairage d’ombre ont été élégamment tissés pour raconter une histoire de traumatisme infantile. Avec «La forêt n’existe pas», Kristina Dementeva et Pierre Dupont, diplômés de l’ESNAM en 2017, ont apporté un sens absorbant d’absurdité beckettienne aux rêveries de deux animaux chaussettes.

Dementeva, qui a commencé à travailler avec des objets inanimés dans sa Biélorussie natale, a déménagé à Charleville-Mézières depuis la capitale biélorusse, Minsk, pour assister à l’ESNAM. «L’école est très connue des marionnettistes à l’étranger et elle est gratuite», dit-elle. «La Biélorussie a une grande scène de marionnettes underground, mais il y a beaucoup plus d’entreprises en France et plus de soutien public.»

Pourtant, dans un pays où la sophistication est une fierté, le théâtre de marionnettes reste en marge des plus grandes salles et festivals. Il a gagné le soutien de personnalités majeures au fil des ans, dont le réalisateur Antoine Vitez, qui avait l’intention d’intégrer la marionnette dans les missions de la première troupe de théâtre française, la Comédie-Française, à sa mort en 1990. Pourtant, Callies pense que la marionnette n’a pas été t a réussi à atteindre le même niveau de reconnaissance que la danse hip-hop ou le cirque, deux formes d’art qui ont canalisé la dramaturgie contemporaine pour combler le fossé avec les genres high-brow.