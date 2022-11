Avec les syndicats alignés, la grève des chemins de fer, le calendrier de planification d’urgence est clair

L’alignement des quatre syndicats qui ont voté pour ne pas ratifier un accord de travail a fourni un calendrier clair pour les plans de préparation à la grève parmi les chemins de fer de fret et avec des marchandises sensibles, y compris des produits chimiques.

La Fraternité des signaleurs de chemin de fer (BRS) a annoncé mardi qu’elle prolongeait sa période de statu quo jusqu’au 8 décembre pour s’aligner sur la BMWED (Brotherhood of Maintenance of Way Employees), SMART-TD et la Fraternité internationale des Chaudronniers. Si aucun accord n’est conclu d’ici là, une grève coordonnée pourrait commencer le 9 décembre. Les syndicats des chemins de fer qui ont voté pour la ratification ont déclaré qu’ils ne franchiraient pas les lignes de piquetage et soutiendraient leurs collègues syndiqués, ce qui risquait d’entraîner une fermeture nationale des trains de marchandises.

Selon les mesures de sécurité fédérales, les transporteurs ferroviaires commencent à se préparer à une grève sept jours avant la date de la grève. Les transporteurs commencent à accorder la priorité à la sécurisation et au déplacement des matériaux sensibles à la sécurité comme le chlore pour l’eau potable et les matières dangereuses dans le démantèlement ferroviaire.

Quatre-vingt-seize heures avant une date de grève, les produits chimiques ne sont plus transportés. Selon l’American Chemistry Council, les données de l’industrie ferroviaire montrent une baisse de 1 975 wagons d’expéditions de produits chimiques au cours de la semaine du 10 septembre, lorsque les chemins de fer ont cessé d’accepter les expéditions en raison de la menace précédente d’une grève.

On s’attendrait à ce que l’Association of American Railroads publie ses étapes de planification, similaires à ce qu’elle annoncé en septembre.