Avec la fin de la quarantaine imposée par les coronavirus, les joueurs de tennis d’élite du monde passeront de deux des semaines les plus calmes de leur vie en Australie à trois des plus occupées.

La mise en quarantaine mandatée par le gouvernement avant l’Open d’Australie du 8 au 21 février a eu un début controversé.

Certains joueurs se sont plaints amèrement après avoir été contraints à un verrouillage dur parce que les passagers de leurs vols charters à destination de Melbourne ont été testés positifs pour le COVID-19, et une lettre de Novak Djokovic, le mieux classé, aux officiels du tournoi proposant ses modifications de règles suggérées a déclenché une réaction publique. La période d’isolement de 14 jours pour la plupart des joueurs devait prendre fin jeudi soir et vendredi matin, heure locale.

Et avec cela, Serena Williams et Rafael Nadal ont applaudi.

C’est super, super strict. . . fou et super intense, mais ils le font bien, a déclaré Williams à propos de la quarantaine dans une interview avec The Late Shows Stephen Colbert. C’est vraiment difficile avec une enfant de trois ans (sa fille Olympia), mais ça vaut le coup parce que vous voulez que tout le monde soit en sécurité.

Nadal, classé n ° 2, a déclaré à CNN que les joueurs de tennis internationaux devaient maintenir une perspective plus large sur ce qui se passait dans le monde, bien qu’il sympathisait avec les 72 joueurs qui étaient considérés comme des contacts étroits de cas positifs de coronavirus de trois vols charters et qui devaient rester dans leur chambre 24 heures sur 24 et ne pouvaient pas pratiquer.

Quand nous sommes arrivés ici, nous savions que les mesures allaient être strictes, a déclaré Nadal. Nous savions que le pays se débrouillait très bien avec la pandémie. L’Australie est probablement l’un des meilleurs exemples au monde… comment ils réagissent à des moments très difficiles.

En effet, l’Australie a bien fait. En raison de quarantaines strictes pour les voyageurs entrants, de mouvements limités entre les États et d’un verrouillage dur de plus de 4 millions de personnes à Melbourne lorsqu’une deuxième vague est devenue incontrôlable dans l’État de Victoria, l’Australie n’a enregistré que 909 décès attribués au COVID-19. Et 820 d’entre eux se trouvaient principalement à Victoria au cours de cette deuxième vague meurtrière lorsque des couvre-feux nocturnes ont été mis en place et que l’utilisation de masques a été rendue obligatoire à l’extérieur de la maison.

Il y avait un doute considérable au cours de cette deuxième vague si l’Open d’Australie serait même possible à distance à Melbourne.

C’était le seul tournoi du Grand Chelem non affecté par les arrêts de coronavirus l’année dernière, mais uniquement parce qu’il s’est tenu en janvier avant que le virus ne soit déclaré pandémie mondiale en mars. Parmi les autres événements du Grand Chelem, l’Open de France a été retardé jusqu’à fin septembre, Wimbledon n’a pas du tout eu lieu et l’US Open a institué une bulle bio-sécurisée pour tous les joueurs.

L’Open d’Australie de cette année a été retardé de trois semaines pour permettre aux joueurs qui arrivent de passer ces 14 jours en quarantaine. Les joueurs, les entraîneurs et les officiels ont été transportés par avion à bord de 17 jets affrétés par Tennis Australia et rencontrés par des responsables de la biosécurité et placés immédiatement en quarantaine d’hôtel. La plupart des joueurs qui ne figuraient pas sur les trois chartes infectées par le virus étaient autorisés à l’extérieur pendant cinq heures d’entraînement par jour.

Et au lieu d’avoir deux ou trois semaines d’événements d’échauffement, ces tournois ont tous été compressés en une semaine commençant dimanche – l’événement par équipe masculin de la Coupe ATP, deux autres tournois ATP et trois événements WTA.

L’un des événements de la WTA n’est ouvert qu’aux joueurs qui faisaient partie des 72 joueurs contraints à un verrouillage dur et qui ne pouvaient pas profiter de l’allocation d’entraînement quotidienne. Ils incluent la championne de l’US Open 2019 Bianca Andreescu, dont l’entraîneur était parmi ceux qui ont été testés positifs, et la double championne de l’Open d’Australie Victoria Azarenka.

Avant le début des tournois officiels, huit des meilleurs joueurs mondiaux prendront part à une exposition d’Adélaïde vendredi. Djokovic jouera Jannik Sinner et Williams affrontera Naomi Osaka lors de la session de jour. Nadal affrontera le champion de l’US Open Dominic Thiem et le n ° 1 Ash Barty affrontera Simona Halep lors de la séance de nuit.

Ce sera le premier tournoi de Barty en 11 mois. Elle a décidé de ne pas défendre son titre Open de France 2019 lors de l’événement retardé à Paris, et les restrictions de voyage pour les citoyens australiens qui tentaient de quitter le pays ont rendu difficile de voyager de toute façon.

De toute évidence, je n’ai pas joué au tennis de compétition depuis un an maintenant, donc ça va être un défi, a déclaré Barty, 24 ans. Il n’y a donc pas de stress, pas de soucis pour moi. Je sais que ça va être un peu rouillé et ça va.