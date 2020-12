Alors qu’un nombre croissant de vaccins contre les coronavirus avancent dans les essais cliniques, les pays riches alimentent un écart d’accès extraordinaire dans le monde, revendiquant plus de la moitié des doses qui pourraient être mises sur le marché d’ici la fin de l’année prochaine. Alors que de nombreux pays pauvres peuvent être en mesure de vacciner au plus 20% de leur population en 2021, certains des pays les plus riches du monde ont réservé suffisamment de doses pour vacciner les leurs plusieurs fois.

Sans aucune garantie qu’un vaccin particulier arriverait, ces pays ont couvert leurs paris sur un certain nombre de candidats. Mais si toutes les doses qu’ils ont réclamées sont délivrées, l’Union européenne pourrait inoculer ses résidents deux fois, la Grande-Bretagne et les États-Unis pourraient le faire quatre fois et le Canada six fois, selon une analyse du New York Times sur les données sur les contrats de vaccins. collecté par l’Université Duke, l’Unicef ​​et Airfinity, une société d’analyse scientifique.

«Les pays à revenu élevé sont arrivés en tête de file et ont vidé les étagères», a déclaré Andrea Taylor, un chercheur de Duke qui étudie les contrats. Les États-Unis ont fourni des milliards de dollars pour soutenir la recherche, le développement et la fabrication de cinq des vaccins les plus prometteurs contre Covid-19, les faisant avancer à une vitesse et à une échelle qui autrement auraient été impossibles. Mais le soutien était assorti d’une condition: que les Américains aient un accès prioritaire aux doses fabriquées dans leur pays. D’autres pays riches se sont joints aux États-Unis pour passer d’importantes précommandes, souvent avec des options pour élargir les accords et en acquérir encore plus – ce qui compromet la capacité de nombreux pays à effectuer des achats en temps opportun. Les États-Unis ont obtenu 100 millions de doses de Pfizer, avec la possibilité d’en acheter 500 millions de plus, et 200 millions de Moderna, avec 300 millions supplémentaires proposés. Il a également pré-commandé 810 millions de doses d’AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Sanofi combinés; les accords d’expansion pourraient porter ce nombre à 1,5 milliard. La Grande-Bretagne a réclamé 357 millions de doses à toutes ces entreprises, ainsi qu’à une petite entreprise, Valneva, avec des options pour en acheter 152 millions de plus.

L’Union européenne a obtenu 1,3 milliard de la plupart des mêmes entreprises, ainsi que la société allemande CureVac; il peut avoir 660 millions de doses supplémentaires s’il le souhaite. Presque tous ces vaccins ont été développés sous forme de traitements à deux doses. La rapidité avec laquelle les pays riches atteindront une couverture complète est incertaine, en grande partie parce que les candidats sont à des stades de progrès variés. Le vaccin de Pfizer, développé avec BioNTech, est désormais autorisé en Grande-Bretagne, à Bahreïn, au Canada, au Mexique, en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Moderna devrait suivre bientôt. AstraZeneca, en collaboration avec l’Université d’Oxford, devrait demander l’approbation en Grande-Bretagne, en Inde et dans plusieurs autres pays dans les semaines à venir, armé de données provenant de l’extérieur des États-Unis, où il a subi des revers avec les régulateurs. Valneva n’a pas encore participé aux essais cliniques. Sanofi, en collaboration avec GlaxoSmithKline, a récemment modifié son calendrier d’approbation à la fin de l’année prochaine après que les résultats cliniques ont montré une mauvaise performance chez les personnes âgées. Mais les perspectives pour la plupart des pays en développement sont désastreuses. En raison des limites de fabrication, cela pourrait prendre jusqu’en 2024 pour de nombreux pays à faible revenu pour obtenir suffisamment de vaccins pour immuniser pleinement leurs populations. La fabrication locale de vaccins peut être essentielle pour les pays à faible revenu Les pays les moins riches ne connaîtront pas tous de graves pénuries. Certains ont obtenu un nombre important de doses qui pourraient être commercialisées l’année prochaine en tirant parti de leurs propres atouts en matière de fabrication de médicaments. L’Inde est en passe de produire plus de doses de vaccins contre le coronavirus l’année prochaine que tout autre pays. Le Serum Institute of India, qui a des contrats pour de grandes quantités de vaccins AstraZeneca et Novavax, a promis au gouvernement indien la moitié de sa production.

«L’Inde a la priorité parce que c’est mon pays d’origine», a déclaré Adar Poonawalla, directeur général de l’entreprise, dans une interview. Et le milliardaire Carlos Slim a aidé à financer un accord pour 150 millions de doses du vaccin AstraZeneca en Amérique latine, en s’appuyant sur les capacités de fabrication en Argentine et dans son Mexique natal. Le vaccin AstraZeneca est bien adapté aux pays les plus pauvres car il est peu coûteux et facile à stocker. Beaucoup plus de doses de vaccin d’AstraZeneca ont été promises que de tout autre candidat: 3,21 milliards, dont plus de la moitié sont destinées aux pays pauvres et à revenu intermédiaire. La société s’est associée à 10 fabricants à travers le monde. Johnson & Johnson, dont le vaccin est testé en une seule dose, ce qui en fait un autre candidat dans les pays en développement, a promis 500 000 injections dans les pays à faible revenu, sans préciser quels pays les obtiendraient. La Chine, qui possède la troisième plus grande capacité de fabrication de vaccins au monde, a indiqué qu’elle avait l’intention de mettre ses vaccins à la disposition des pays en développement. La semaine dernière, les Émirats arabes unis ont émis la première approbation gouvernementale de Sinopharm, citant des données préliminaires montrant qu’il était efficace à 86%. Pour lutter contre les inégalités en matière de vaccins, l’Organisation mondiale de la santé et deux organisations à but non lucratif soutenues par Bill Gates ont lancé un effort pour sécuriser un milliard de doses pour 92 pays pauvres. Un milliard de plus irait à des dizaines de pays à revenu intermédiaire et élevé. Semblable à l’investissement du gouvernement américain mais à une échelle beaucoup plus petite, l’effort, connu sous le nom de Covax, a soutenu le développement et la fabrication de vaccins candidats, y compris ceux d’AstraZeneca et de Novavax. En retour, ces deux sociétés ont promis à Covax des centaines de millions de doses.