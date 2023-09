Avec les nouvelles campagnes pliables Samsung, les utilisateurs peuvent profiter d’expériences virtuelles et réelles – Samsung Global Newsroom

Énorme, évocateur Galaxie Les pliables capturent l’imagination des fans du monde entier

Galaxy Z Flip5 | Les Fold5 sont arrivés. Avec leur style visuel accrocheur et les capacités uniques de leurs formes pliables – couvrant les fonctionnalités Flex Window et la photographie FlexCam polyvalente sur le Galaxy Z Flip5 et une expérience multitâche et de jeu sur grand écran inégalée sur le Galaxy Z Fold5 – les clients du monde entier découvrent la prochaine génération d’excellence pliable. Pour célébrer les nouveaux appareils mobiles, Samsung a lancé une nouvelle série de vidéos promotionnelles.

Au milieu de Times Square à New York et devant la Coex Media Tower à Séoul et le Sino-Ocean Taikoo Li Mall à Chengdu, en Chine, les foules se rassemblent autour d’un spectacle intrigant. Surplombant la circulation animée et les spectateurs enthousiastes, l’énorme Galaxy Z Flip5 | Fold5, dont les bases sont fixées à de grands panneaux d’affichage, se déplie lentement vers le ciel pour révéler des écrans lumineux à haute résolution. Alors que les foules regardent et prennent des photos sur leurs smartphones, les derniers appareils pliables de Samsung deviennent le point central de ces décors urbains emblématiques. Mais comment Samsung a-t-il réussi cette prouesse d’ingénierie ?

Les appareils Galaxy géants de nouvelle génération ont pris vie dans ces régions du monde grâce à une combinaison d’images du monde réel et de maîtrise du CGI. Ayant débuté à Istanbul en collaboration avec l’influenceur turc Bulutsahin, ils ont rapidement commencé à apparaître sur les marchés clés du monde entier. Grâce à des techniques avancées de montage vidéo, des caméras mobiles et la technologie du rotoscope, ces énormes pliables photoréalistes ont été superposés à des images de panneaux d’affichage et de bâtiments réels. Rendus à grande échelle mais avec des détails méticuleusement réalistes, les modèles numériques captivent l’imagination des spectateurs en montrant les facteurs de forme distinctifs des nouveaux pliables insérés dans des environnements familiers.

Les festivaliers découvrent les derniers appareils Samsung

Au-delà des nouvelles vidéos virtuelles pliables, Samsung a organisé toute une série d’expériences en personne lors de festivals de musique, notamment en Hongrie, en Pologne et en Roumanie. Samsung a également exploité un stand au KCON LA 2023 – la plus grande convention culturelle coréenne aux États-Unis – dont il est le sponsor officiel. Y compris des ateliers, des collaborations avec des influenceurs, des salles de concert sponsorisées et des expériences de photographie pratiques, ces activités hors ligne ont donné aux clients la possibilité de se familiariser de plus près avec les dernières fonctionnalités et capacités du Galaxy Z Fold5, du Galaxy Z Flip5, de la Galaxy Watch6, du Galaxy. Tab9 et plus.

Les joueurs s’affrontent dans le tournoi Heated Galaxy Z Fold5 League of Legends: Wild Rift

Le 27 août, le tournoi de jeu Galaxy Fold Cup 2023 a atteint une conclusion épique. Le tournoi a vu des équipes talentueuses de joueurs d’esports utiliser les capacités de jeu de niveau supérieur du Galaxy Z Fold5 pour tester leurs compétences respectives sur le jeu mobile League of Legends : Wild Rift MOBA de Riot Game. Suite aux candidatures d’équipes représentant plus de 2 000 personnes en juillet, l’équipe gagnante « OZG » a remporté le titre à la Jamsil eSports Arena de Séoul devant un public enthousiaste et présentiel.

En présence du champion de classe mondiale de League of Legends, Sang-hyeok « Faker » Lee, et de plus de 210 000 téléspectateurs supplémentaires qui ont suivi la diffusion en direct sur Internet, le tournoi a démontré l’écran spacieux, la légèreté et la réactivité immersive du Galaxy Z Fold5. Les concurrents et les membres du public ont été impressionnés par la qualité de l’expérience de jeu du Galaxy Z Fold5, Faker se disant étonné que le jeu puisse être si fluide et précis sur un appareil mobile.